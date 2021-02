The Resident, Vikings, Staged, The Mighty Ducks et plus… Quelles séries arrivent en France en mars 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de mars 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce troisième mois de l’année 2021 :

Lundi 1er Mars

Grey’s Anatomy – Saison 16 (Amazon Prime Vidéo)

The Walking Dead – Saison 10 partie 3 (20h45 sur OCS Choc)

Mercredi 3 Mars

The Resident – Saison 3 (21h05 sur TF1)

Jeudi 4 Mars

A Discovery of Witches – Saison 2 (21h45 sur SyFy France)

The Grave – Saison 1 (Salto)

Vendredi 5 Mars

Seule Contre Tous (Burden of Truth) – Saison 1 à 3 (Teva)

Arnaques et thérapie – Saison 2 (21h05 sur Canal+ Séries)

The Big Bang Theory – Intégrale (Salto)

Samedi 6 Mars

No Offence – Saison 1 (Polar+)

Dimanche 7 Mars

We are Who we Are (StarzPlay)

Good Girls – Saison 2 (20h55 sur Teva)

The Flash – saison 6 (21h00 sur Syfy France)

Lundi 8 Mars

La Caza. Monteperdido – Saison 1 (Polar+)

Bombay Begums – Saison 1 (Netflix)

Charmed (1998) – Intégrale (Amazon Prime Vidéo)

The Blacklist – Saison 7 (20h55 sur SérieClub)

Les rivières pourpres – Saison 3 (21h05 sur France 2)

Mardi 9 Mars

S.W.A.T. – Saison 4 (TF1)

Mercredi 10 Mars

The Shield – Intégrale (22h55 sur Polar+)

Caïd – Mini (Netflix)

Vendredi 12 Mars

Love Alarm – Saison 2 (Netflix)

The One – Saison 1 (Netflix)

Paradise Police – Saison 3 (Netflix)

Cellule de crise – Saison 1 (Salto)

Dimanche 14 Mars

The Lawyer – Saison 2 (20h50 sur Polar+)

The Attaché – Saison 1 (StarzPlay)

Mrs Wilson – Mini (21h05 sur France 3)

Lundi 15 Mars

Staged – Saison 1 (22h30 sur Canal+)

Mercredi 17 Mars

Mayans MC – Saison 3 (23h20 sur Canal+ Séries)

Jeudi 18 Mars

Gloria – Saison 1 (21h05 sur TF1)

Vikings – Saison 6 Partie 2 (21h00 sur Canal+)

Cry Wolf – Saison 1 (Salto)

Vendredi 19 Mars

The Falcon and the Winter Soldier – Saison 1 (Disney+)

La country-sitter – Saison 1 (Netflix)

Sky Rojo – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 21 Mars

Innocent – Mini (20h55 sur 13ème Rue)

Lundi 22 Mars

It’s a Sin – Mini (21h05 sur Canal+)

Staged – Saison 2 (22h30 sur Canal+)

Final Space – Saison 3 (Adult Swim à la demande)

Mardi 23 Mars

Transplant – Saison 1 (20h55 sur WarnerTV)

Mercredi 24 Mars

Qui a tué Sara ? – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 26 Mars

Invincible – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Why Women Kill – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

La Templanza – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

S.W.A.T. – Saison 3 (Amazon Prime Vidéo)

The Mighty Ducks – Saison 1 (Disney+)

Les Irréguliers de Baker Street – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 28 Mars

Step Up: High Water – Saisons 1 et 2 (Starzplay)

Mercredi 31 Mars

A Confession – mini (Salto)

