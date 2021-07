Cruel Summer, Riverdale, Nine Perfect Strangers, Good Girls et plus… Quelles séries arrivent en France en août 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois d’août2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce huitième mois de l’année 2021 :

Dimanche 1er aout

Flesh and Bone – Mini-Série (Starzplay)

Guilt – Saison 1 (Starzplay)

Money and Violence – Saison 1 (Starzplay)

Lundi 2 aout

The King – Saison 1 (Canal+)

City on a Hill – Saison 2 (Canal+)

Jeune et Golri – Saison 1 (OCS Max)

Dr Harrow – Saison 1 & 2 (Amazon Prime Video)

Mardi 3 aout

BrainDead – Saison 1 (21h00 sur MCM)

Mercredi 4 aout

Control Z – Saison 2 (Netflix)

Kiffe – Saison 2 (france.tv/slash)

Jeudi 5 aout

City on a Hill – Saison 2 (Canal+)

Prise au piège – Saison 1 (20h55 sur Teva)

Vendredi 6 aout

Mr. Corman – Saison 1 (Apple TV+)

Hit & Run – Saison 1 (Netflix)

Cruel Summer – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Foodie Love – Saison 1 (Arte.tv)

Lundi 9 aout

The L Word: Generation Q – Saison 2 (Canal+ Séries)

Navarasa – Volume 1 (Netflix)

Racket Boys – Saison 1 (Netflix)

Mercredi 11 aout

What’s If… ? – Saison 1 (Disney+)

Rebel – Saison 1 (Disney+ Star)

The Chi – Saison 3 (Disney+ Star)

The X-Files – Saison 10 et 11 (Disney+ Star)

Mr. Inbetween – Saison 1 et 2 (Disney+ Star)

Profilage – Saison 1 à 10 (Disney+ Star)

Most Wanted Criminals – saison 2 (sur TF1)

Jeudi 12 aout

ALRawabi School For Girls – Saison 1 (Netflix)

Riverdale – Saison 5b (Netflix)

Vendredi 13 aout

Modern Love – Saison 2 (Amazon Prime Video)

Disparu à Jamais – Mini (Netflix)

Valeria – Saison 2 (Netflix)

Son Royaume – Saison 1 (Netflix)

Brand New Cherry Flavor – Mini (Netflix)

Brooklyn Nine-Nine – Saison 8 (Canal+ Séries)

Star Wars: Ewoks – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Dimanche 15 aout

Heels – Saison 1 (Starzplay)

L’Énigme de Flatey – Saison 1 (France 3)

Downton Abbey – Intégrale (Netflix)

Mardi 17 aout

Ils étaient 10 – Mini (21h05 sur M6)

Jugée coupable – Saison 1 (France 3)

Mercredi 18 aout

Journal d’une future Présidente – Saison 2 (Disney+)

Grown-ish – Saison 3 (Disney+ Star)

Tyrant – Saison 1 à 3 (Disney+ Star)

Criminal Minds: Suspect Behavior – Saison 1 (Disney+ Star)

Léo Matteï – Saison 1 à 7 (Disney+ Star)

Les Chamois – Saison 1 et 2 (Disney+ Star)

Jeudi 19 aout

Un homme ordinaire – Mini (20h55 sur Teva)

Awkwafina Is Nora From Queens – Saison 2 (22h30 sur Comedy Central)

Un espion très recherché – mini-série (20h55 sur Arte)

Vendredi 20 aout

Queer As Folk (UK) – Saison 1 & 2 (Arte.tv)

Truth Be Told – Saison 2 (Apple TV+)

Directrice – Saison 1 (Netflix)

Ça va bien se passer – Saison 1 (Netflix)

Nine Perfect Strangers – Mini (Amazon Prime Video)

Samedi 21 aout

Open Your Eyes – Saison 1 (Netflix)

Lundi 23 aout

The Walking Dead – saison 11 (OCS Choc)

Mr. Robot – Saison 1 à 4 (Netflix)

Work in Progress – Saison 2 (Canal+ Séries)

The Witcher : Le cauchemar du Loup (special – Netflix)

Mercredi 25 aout

Clickbait – Saison 1 (Netflix)

Open Your Eyes – Saison 1 (Netflix)

Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes – Saison 1 (Netflix)

Empire – Saison 1 à 6 (Disney+ Star)

Bob’s Burgers – Saison 11 (Disney+ Star)

Good Trouble – Saison 1 à 3 (Disney+ Star)

Jeudi 26 aout

Arrow – Saison 6 à 8 (20h55 sur AB1)

Bienvenue chez Mamilia (saison 4 – Netflix)

Vendredi 27 aout

See – Saison 2 (Apple TV+)

Kevin Can F**k Himself – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Nancy Drewe – Saison 2 (Salto)

Legion – Saison 3 (Disney+)

Dimanche 29 aout

Nevertheless – Saison 1 (Netflix)

Pédé Paumé (Maricón perdido) – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Lundi 30 aout

The Bold Type – Saison 5 (Amazon Prime Video)

Mardi 31 aout

Only Murders in the Building – Saison 1 (Disney+ Star)

Good Girls – Saison 4 (Netflix)

