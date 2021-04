The Handmaid’s Tale, The Flight Attendant, Meurtres au paradis et plus… Quelles séries arrivent en France en avril 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois d’avril 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce quatrième mois de l’année 2021 :

Jeudi 1er avril

The 100 – Saison 7 (Netflix)

Harley Quinn – Saison 2 (Toonami)

Downton Abbey – Intégrale (Amazon Prime Vidéo)

Parks & Recreation – Intégrale (Amazon Prime Vidéo)

New York Police Judiciaire – saisons 10 à 20 (Amazon Prime Video)

Baghdad Central – Mini (Arte.tv)

Vendredi 2 avril

The Serpent – Mini (Netflix)

Le gout des marguerites – Saison 2 (Netflix)

L’amour aux temps du Corona – Saison 1 (Disney+)

Esprits Criminels – Saisons 1 à 15) (Disney+)

Double Je (Disney+)

Mental – Saison 2 (France.tv/slash)

Capitaine Marleau – inédit (21h05 sur France 2)

Your Pretty Face is Going to Hell – Saison 1 (Adult Swim)

Dimanche 4 avril

Coyote – Saison 1 (13ème Rue)

Private Eyes – Saison 4 (20h55 sur SérieClub)

No Man’s Land – Saison 1 (Starzplay)

Lundi 5 avril

Bienvenue chez Mamilia – Partie 3 (Netflix)

Hippocrate – Saison 2 (Canal+)

Miss Scarlet Détective Privée – Saison 1 (Polar+)

Meurtres au paradis – Saison 10 (21h05 sur France 2)

Mercredi 7 avril

Snabba Cash – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 8 avril

Baghdad Central – Mini (20h55 sur Arte)

Léo Matteï – Saison 8 (21h10 sur TF1)

Vendredi 9 avril

Them – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Le Cœur de Sergio Ramos – Saison 2 (Amazon Prime Video)

Moi, Christiane F. – Saison 1 (Amazon Prime Video)

S.W.A.T. – Saison 3 (Amazon Prime Video)

Solar Opposites – Saison 2 (Disney+)

Lundi 12 avril

Coroner – Saison 1 (20h55 sur 13ème Rue)

Station 19 – Saison 1 à 3 (Amazon Prime Video)

Fear The Walking Dead – Saison 6b (Canal+ Séries)

The Nevers – Saison 1 (20h40 sur OCS City)

Mercredi 14 avril

Arrête Papa, tu me fais honte ! – Saison 1 (Netflix)

Trickster – Saison 1 (Canal+ Séries)

Jeudi 15 avril

Hello, Me! – Saison 1 (Netflix)

Sisyphus – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 16 avril

Big Shot – Saison 1 (Disney+)

Dollface – Saison 1 (Disney+)

Atlanta – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Bob’s Burgers – Saisons 1 à 10 (Disney+)

Dead Places – Saison 1 (Netflix)

Why Are You Like This – Saison 1 (Netflix)

Frank of Ireland – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Dimanche 18 avril

Luis Miguel, la série – Saison 2 (Netflix)

Seule contre tous (Burden of Truth) – Saisons 1 à 3 (20h55 sur Teva)

Lundi 19 avril

Mare of Easttown – Mini (OCS City)

Clem – Saison 11 (21h10 sur TF1)

Mercredi 21 avril

Zero – Saison 1 (Netflix)

L’école de la vie – Saison 1 (21h05 sur France 2)

Jeudi 22 avril

A Teacher – Mini (21h00 sur Canal+)

Vendredi 23 avril

Shadow and Bone – Saison 1 (Netflix)

Un Homme d’honneur – Mini-série (Disney+)

Dimanche 25 avril

Tell Me Your Secrets – Saison 1 (20h55 sur 13ème Rue)

Lundi 26 avril

Dead Still – Saison 1 (Polar+)

Mardi 27 avril

The Flight Attendant – Saison 1 (Warner TV)

Belgravia – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Mercredi 28 avril

Sexify – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 29 avril

The Handmaid’s Tale – Saison 4 (OCS)

Vendredi 30 avril

The Mosquito Coast – Saison 1 (Apple TV+)

The Innocent – Mini (Netflix)

La grande illusion de Juanquini – Saison 2 (Netflix)

