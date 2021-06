Sweet Tooth, Vikings, Alex Rider, Loki et plus… Quelles séries arrivent en France en juin 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de juin 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce sixième mois de l’année 2021 :

Mardi 1er juin

Zoey et son incroyable playlist – Saison 2 (20H55 sur Warner TV)

Dirty John – Saison 1 (TF1)

Nancy Drew – Saison 1 (Salto)

Le Voyageur – inédit (21h05 sur France 3)

Jeudi 3 juin

Trois mètres au-dessus du ciel – Saison 2 (Netflix)

Affaire Skripal : l’espion empoisonné – Mini-série (Arte.tv)

Line of Duty – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Vendredi 4 juin

Lisey’s Story – Mini-série (Apple TV+)

Sweet Tooth – Saison 1 (Netflix)

Feel Good – Saison 2 (Netflix)

Dom – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Genius: Einstein – Saison 1 (Disney+)

Genius: Picasso – Saison 2 (Disney+)

Genius: Aretha – Saison 3 (Disney+)

Clem – Saisons 1 à 11 (Disney+)

Legion – Saison 1 (Disney+)

David Makes Man – Saison 1 (20h55 sur Série Club)

Samedi 5 juin

Vikings – Saison 6 Partie 1 (Netflix & Amazon Prime Vidéo)

Lundi 7 juin

Ugly Betty – Saison 1 à 4 (Amazon Prime Vidéo)

Le Doute (Gold Digger) – mini (21h05 sur France 2)

Mardi 8 juin

Alex Rider – Saison 1 (OCS)

Mercredi 9 juin

Intelligence (UK) – Saison 2 (Salto)

Loki – Saison 1 (Disney+)

Jeudi 10 juin

Affaire Skripal : l’espion empoisonné (The Salisbury Poisonings) – Mini-série (20h55 sur Arte)

Vendredi 11 juin

Home Before Dark – Saison 2 (Apple TV+)

Station Horizon – Saison 1 (Salto)

Lupin – Partie 2 (Netflix)

The Gloaming – Saison 1 (Disney+)

According To Jim – Saisons 1 à 8 (Disney+)

The Hot Zone – Saison 1 (Disney+)

Sam – Saisons 1 à 5 (Disney+)

Samedi 12 juin

Betty – Saison 2 (22h35 sur OCS City)

Dimanche 13 juin

Blindspotting – Saison 1 (Starzplay)

Lundi 14 juin

Mocro Maffia – Saison 1 (20h55 sur SérieClub)

Mixte – Saison 1 Partie 1 (Amazon Prime Vidéo)

Elite – Histoires Courtes (Netflix)

Mardi 15 juin

Grantchester – Saison 2 (20h55 sur 13ème Rue)

Workin’ Moms – Saison 5 (Netflix)

Shameless – Saison 11 (Amazon Prime Vidéo)

Mercredi 16 juin

Suits – Saison 9 (Netflix)

Law School – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 17 juin

Black Summer – Saison 2 (Netflix)

Katla – Saison 1 (Netflix)

Atiye – Saison 3 (Netflix)

La meute – Saison 1 (arte.tv)

Vendredi 18 juin

Physical – Saison 1 (Apple TV+)

Elite – Saison 4 (Netflix)

Même pas la peine (So Not Worth It) – Saison 1 (Netflix)

Yellowstone – Saison 2 (Salto)

Sergio Ramos – Saison 2 (Amazon Prime Vidéo)

Love, Victor – Saison 2 (Disney+)

American Dad – Saisons 13 à 16 (Disney+)

The Americans – Saisons 1 à 6 (Disney+)

Infidèle – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Dimanche 20 juin

The Sinner – Saison 3 (Netflix)

Lundi 21 juin

Rick & Morty – Saison 5 (Adult Swim)

Mixte – Saison 1 Partie 2 (Amazon Prime Vidéo)

Pennyworth – Saison 2 (Amazon Prime Vidéo)

The Beast Must Die – Saison 1 (Canal+)

Mardi 22 juin

The Outpost – Saison 3 (21h00 sur Syfy)

Mercredi 23 juin

La casa de las flores: Le film (Netflix)

Jeudi 24 juin

La Chute d’un Empire – Saison 1 (20h50 sur Eurochannel)

The Naked Director – Saison 2 (Netflix)

Jiva! – Saison 1 (Netflix)

La meute – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Vendredi 25 juin

The Mysterious Benedict Society – Saison 1 (Disney+)

The Chi – Saison 1 (Disney+)

The Finder – Saison 1 (Disney+)

The A List – Saison 2 (Netflix)

Sex/Life – Saison 1 (Netflix)

Central Park – Saison 2 (Apple TV+)

Bosch – Saison 7 (Amazon Prime Vidéo)

Solos – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 27 juin

Sherlock – Saison 1,2 & 3 (20h55 sur Warner TV)

Mardi 29 juin

Black Lightning – Saison 4 (Netflix)

