Bull, Station 19, Castlevania, Lucifer, La Guerre des Mondes et plus… Quelles séries arrivent en France en mai 2021 ?

Samedi 1er mai

Cassandre – saison 5 (21h00 sur France 3)

Dimanche 2 mai

Colony – Saison 3 (Netflix)

Lundi 3 mai

Orphan Black – Intégrale (20h55 sur WarnerTV)

Bloodlands – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Pose – Saison 3 (Canal+ Séries)

Esprits Criminels – Saison 15 (Amazon Prime Vidéo)

Mardi 4 mai

Star Wars: The Bad Batch – Saison 1 (Disney+)

Lincoln : À la poursuite du Bone Collector – Saison 1 (21h10 sur TF1)

For Life – Saison 1 (22h50 sur TF1)

Selena: The Series – Partie 2 (Netflix)

Les Griffin – Saison 19 (19h45 sur MCM)

Navilerra – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 6 mai

Charmed – Saison 3 (21h00 sur SyFy)

The Girlfriend Experience – Saison 3 (21h35 sur OCS Max)

Vendredi 7 mai

Mythic Quest – Saison 2 (Apple TV+)

Jupiter’s Legacy – Saison 1 (Netflix)

Girl from Nowhere – Saison 2 (Netflix)

L’art du crime – Saison 4 (21h05 sur France 2)

Bull – Saison 5 (21h05 sur M6)

Ma Famille d’abord – Saisons 1 à 5 (Disney+)

Station 19 – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Samedi 8 mai

Shrill – Saison 3 (Canal+ Séries)

Dimanche 9 mai

Vincenzo – Saison 1 (Netflix)

Mardi 11 mai

Wynonna Earp – Saison 4 (21h00 sur Syfy)

Mercredi 12 mai

La famille Upshaw – Saison 1 (Netflix)

Under The Dome – saison 1 à 3 (Salto)

Le Prince de Bel Air: les retrouvailles – Émission (22h50 sur Warner TV)

Jeudi 13 mai

Antidisturbios – Saison 1 (21h05 sur Canal+)

Castlevania (saison 4 – Netflix)

Amour fou – Mini-série (20h55 sur Arte)

Maroni : le territoire des ombres – saison 2 (Arte.tv)

Vendredi 14 mai

High School Musical: The Musical: The Series – Saison 2 (Disney+)

Angel – Intégrale (Disney+)

Station 19 – Saison 3 (Disney+)

American Dad! – Saisons 11 et 12 (Disney+)

Love, Death + Robots – Saison 2 (Netflix)

Move To Heaven – Saison 1 (Netflix)

Halston – Mini (Netflix)

Trying – saison 2 (Apple TV+)

The Underground Railroad – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Doctor Foster – saison 1 et 2 (Salto)

Close Enough – Saison 2 (Adult Swim)

Samedi 15 mai

Young Sheldon – Saison 3 (21h05 sur NRJ12)

Dimanche 16 mai

Run The World – Saison 1 (StarzPlay)

Lundi 17 mai

Almost Paradise – Saison 1 (20h55 sur 13ème Rue)

The Fall – Saison 1 à 3 (21h05 sur Chérie 25)

Plan B – Saison 1 (21h10 sur TF1)

La Guerre des Mondes – Saison 2 (21h00 sur Canal+)

Invisible – Saison 1 (20h55 sur Série Club)

Mercredi 19 mai

Qui a tué Sara? – Saison 2 (Netflix)

Esprits criminels – Saison 15 (21h10 sur TF1)

Evil – Saison 1 (23h30 sur TF1)

Jeudi 20 mai

Maroni – Saison 2 (20h55 sur Arte)

Special – Saison 2 (Netflix)

Vendredi 21 mai

Jurassic Wold: La Colo du Crétacé – Saison 3 (Netflix)

Le Voisin – Saison 2 (Netflix)

Solos – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Astrid et Raphaëlle – Saison 2 (21h05 sur France 2)

Your Pretty Face is Going To Hell – Saison 2 (Adult Swim)

Star – Saisons 1 à 3 (Disney+)

Black-ish – Saisons 6 et 7 (Disney+)

Peur sur le lac – Saison 1 (Disney+)

Dimanche 23 mai

Master of None – Saison 3 (Netflix)

Lundi 24 mai

In Treatment – saison 4 (OCS)

Mardi 25 mai

Charmed – saison 1 (Salto)

Le Somnambuliste – saison 1 (Arte.tv)

Mercredi 26 mai

Parot – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Jeudi 27 mai

Jugé coupable – Saison 1 (20h50 sur Eurochannel)

Ragnarök – Saison 2 (Netflix)

Eden – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 28 mai

The Kominsky Method – Saison 3 (Netflix)

Lucifer – Saison 5b (Netflix)

Panic – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Rebel – saison 1 (Disney+)

Deep State – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Pitch – Saison 1 (Disney+)

Dimanche 30 mai

The Hunt for a Killer – Saison 1 (20h55 sur 13ème RUE)

