Dexter, Emily in Paris, The Good Doctor, Superman & Lois… Quelles séries arrivent en France en décembre 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de décembre 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce douzième et dernier mois de l’année 2021 :

Mercredi 1er Décembre

Lost in Space – Saison 3 (Netflix)

Le Code – Saison 1 (21h05 sur France 2)

The Good Doctor – Saisons 1 à 3 (Netflix)

The Good Doctor – Saisons 1 à 4 (Salto)

The Big Leap – Saison 1 (Disney+)

Raising Hope – Saison 1 à 4 (Disney+)

Jeudi 2 Décembre

Nona et ses filles – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Creepshow – Saison 2 (23h00 sur Paris Première)

Coyotes – Mini (Netflix)

Rain or Shine – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 3 Décembre

La Casa de Papel – Saison 5 Volume 2 (Netflix)

Jurassic World: La Colo du Crétacé – Saison 4 (Netflix)

Superman & Lois – Saison 1 (Salto)

Harlem – Saison 1 (Amazon Prime Video)

The Split – Saison 1 & 2 (arte.tv)

Samedi 4 Décembre

Les agents du S.H.I.E.L.D. – Saison 7 (SérieClub)

La Petite Histoire de France – Saison 4 (21h05 sur W9)

Dimanche 5 Décembre

Wellington Paranormal – Saison 1 (21h00 sur Syfy)

Angela Black – Saison 1 (OCS)

Perfect Life – Saison 2 (23h15 sur Téva)

Lundi 6 Décembre

Camping Paradis – inédit (21h05 sur TF1)

Scènes de ménages – La vie de château (21h05 sur M6)

La Meilleure version de moi-même – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

PEN15 – Saison 2 partie 2 (22h55 sur Canal+ Séries)

Revenge – Intégrale (Amazon Prime Video)

Mardi 7 Décembre

L’homme que j’ai condamné – Mini (M6)

Le Voyageur – inédit (21h05 sur France 3)

Mercredi 8 Décembre

Titans – Saison 3 (Netflix)

Jeudi 9 Décembre

Batwoman – Saison 2 (Warner TV)

Vendredi 10 Décembre

The Expanse – Saison 6 (Prime Vidéo)

Petits meurtres d’Agatha Christie – Saison 3 suite (21h05 sur France 2)

And Just Like That – Saison 1 (Salto)

Aranyak – Saison 1 (Netflix)

How To Ruin Christmas – Saison 2 (Netflix)

Diana Boss – Saison 1 (France TV.Slash)

Robot Chicken – épisode spécial (Adult Swim)

Samedi 11 décembre

Inspector Koo – Saison 1 (Netflix)

Mardi 14 Décembre

Alex Rider – Saison 2 (OCS)

Notre grande famille – Saison 4 (Netflix)

Mercredi 15 décembre

Dr Harrow – Saison 3 (Disney+)

Malcolm – Saison 1 à 5 (Disney+)

Superstore – Saison 6 (Netflix)

Elite – Histoires courtes (Netflix)

Jeudi 16 Décembre

Dexter – Saison 9 (Canal+/MyCanal)

Le mystère Kendrick (Deadwater Fell) – Mini (TF1)

Vendredi 17 Décembre

The Witcher – Saison 2 (Netflix)

Decoupled – Saison 1 (Netflix)

With Love – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Scènes de la vie conjugale – Mini-série (Arte.tv)

Lucy The Daughter of the Devil – Saison 1 (Adult Swim)

Dimanche 19 Décembre

The Great – Saison 2 (Starzplay)

What Happened in Oslo – Saison 1 (Netflix)

Lundi 20 Décembre

Love Life – Saison 2 (20h40 sur OCS City)

Le Tour du Monde en 80 Jours – Saison 1 (France 2)

StarStruck – Saison 1 (Canal+)

Mardi 21 Décembre

Most Wanted Criminals – saison 2 (20h55 sur Serieclub)

Mercredi 22 Décembre

Emily in Paris – Saison 2 (Netflix)

The Last O.G. – Saison 4 (Warner TV à la demande)

The Wonder Years (2021) – Saison 1 (Disney+)

Jeudi 23 Décembre

Missions – Saison 3 (20h40 sur OCS Max)

Sisi – Saison 1 (21h10 sur TF1)

Vendredi 24 Décembre

The Silent Sea – Saison 1 (Netflix)

Fanny et Alexandre – Mini-série (Arte.tv)

The Rising Son – Saison 1 (Adult Swim)

Mardi 28 Décembre

Girls5Eva – Saison 1 (Canal+)

Mercredi 29 Décembre

Le Livre de Boba Fett – Saison 1 (Disney+)

Complètement à cran – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 30 Décembre

Kitz – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 31 Décembre

Cobra Kai – Saison 4 (Netflix)

Ne t’éloigne pas – Mini (Netflix)

Younger – Intégrale (Salto)