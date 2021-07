Ted Lasso, Prodigal Son, Power Book III et plus… Quelles séries arrivent en France en juillet 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de juillet 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce septième mois de l’année 2021 :

Jeudi 1er juillet

Young Royals – Saison 1 (Netflix)

Generation 56K – Saison 1 (Netflix)

Made For Love – Saison 1 (Canal+)

The Royals – Saison 1 à 4 (StarzPlay)

Boss – Saison 1 à 3 (StarzPlay)

Les Frères Scott – Intégrale (Salto)

Vendredi 2 juillet

Mortel – Saison 2 (Netflix)

Clan – Saison 1 (Arte.tv)

Birdgirl – Saison 1 (Adult Swim)

Dimanche 4 juillet

This Is Us – Saison 5 (Canal+)

Mine – Saison 1 (Netflix)

Lundi 5 juillet

A Million Little Things – Saison 1 (21h00 sur TF1SeriesFilms)

Future Man – Saison 3 (Amazon Prime Vidéo)

Camping Paradis – Saison 12 (21h05 sur TF1)

En Famille – Saison 10 (20h30 sur M6)

Mardi 6 juillet

I Think You Should Leave with Tim Robinson – Saison 2 (Netflix)

Mercredi 7 juillet

Querelles de voisinage – Saison 1 (Netflix)

The Mire – Saison 2 (Netflix)

Monstres & Cie : Au travail (Monsters at Work) – Saison 1 (Disney+)

Jeudi 8 juillet

Resident Evil: Infinite Darkness – Saison 1 (Netflix)

Eden – Saison 1 (Canal+)

FBI – Saison 2 (21h05 sur SérieClub)

Vendredi 9 juillet

Virgin River – Saison 3 (Netflix)

Atypical – Saison 4 (Netflix)

Biohackers – Saison 2 (Netflix)

La Cuisinière de Castamar – Saison 1 (Netflix)

Lundi 12 juillet

Deutschland 89 – Saison 3 (Canal+)

The White Lotus – Mini-série (20h40 sur OCS City)

Mardi 13 juillet

Joséphine, ange gardien – Saison 21 (21h05 sur TF1)

Para – We Are King – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Mercredi 14 juillet

Most Wanted Criminals (FBI: Most Wanted) – Saison 1 (21h05 sur TF1)

Prodigal Son – Saison 2 (23h40 sur TF1)

Body of Proof – Saisons 1 à 3 (Disney+)

The Chi – Saison 2 (Disney+)

Jeudi 15 juillet

Never Have I Ever – Saison 2 (Netflix)

El Cid – Saison 2 (Amazon Prime Vidéo)

Smother – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Quand revient le calme – saison 1 (arte.tv)

Vendredi 16 juillet

Schmigadoon! – Saison 1 (Apple TV+)

Hamishim – Cinquante – Mini (Arte.tv)

Dimanche 18 juillet

Power Book III : Raising Kanan – Saison 1 (Starzplay)

Mardi 20 juillet

Les agents du S.H.I.E.L.D. – Saison 6 (21h05 sur 6ter)

Magnum – Fin de saison 2 (21h05 sur TF1)

Blacklist – Saison 7 (23h35 sur TF1)

Mercredi 21 juillet

L’amie prodigieuse – Saison 2 (21h05 sur France 2)

Turner & Hooch – Saison 1 (Disney+)

Jeudi 22 juillet

Et si c’était mon fils ? (The Drowning) – Mini (21h05 sur M6)

Vendredi 23 juillet

Ted Lasso – Saison 2 (Apple TV+)

Sky Rojo – Saison 2 (Netflix)

Kingdom – Special ( Netflix)

Masters of The Universe: Revelation – Partie 1 (Netflix)

Them (VF) – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Girlsquad – Saison 1 (France TV Slash)

Mardi 27 juillet

How to Sell Drugs Online (Fast) – Saison 3 (Netflix)

Mercredi 28 juillet

The Snitch Cartel: Origins – Saison 1 (Netflix)

Grown-ish – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Les Griffin – Saison 19 (Disney+)

Philadelphia – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Dr. Harrow – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Legion – Saison 2 (Disney+)

Jeudi 29 juillet

Ambition – saison 1 (Eurochannel)

Quand revient le calme – saison 1 (20h55 sur Arte)

Vendredi 30 juillet

Outer Banks – Saison 2 (Netflix)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.