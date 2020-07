L’agenda des séries US de août 2020 : Lovecraft Country, Lucifer, The Rain, Star Trek: Lower Decks et plus

L’été est une période traditionnellement calme, tout particulièrement le mois d’août. Dans les conditions actuelles, cela est amplifié par le fait que les plus gros titres initialement annoncés ont été déplacés à l’automne. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à surveiller.

HBO proposera en effet la première saison de Lovecraft Country, une série d’horreur basée sur le roman du même nom de Matt Ruff. Du côté de CBS All Access, les amateurs de Star Trek pourront se divertir avec la série animée Star Trek: Lower Decks.

En ce qui concerne Netflix, nous aurons les ultimes saisons de The Rain, 3% et Trinkets. Lucifer est aussi de retour, mais pas pour sa dernière saison finalement, tout comme Alta Mar.

Au niveau des fins, on dira adieu à Marvel’s Agents of SHIELD sur ABC, Corporate sur Comedy Central et à Greenleaf sur OWN. The Alienist terminera sa saison 2 qui sera possiblement sa dernière.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Jeudi 6 août

The Rain (saison 3 – Netflix)

Star Trek: Lower Decks (saison 1 – CBSAA)

Vendredi 7 aout

Alta Mar (saison 3 – Netflix)

Lundi 10 aout

YOLO: Crystal Fantasy (saison 1 – Adult Swim)

Vendredi 14 aout

Ted Lasso (saison 1 – Apple TV+)

Teenage Bounty Hunters (saison 1 – Netflix)

Le Grand Braquage (saison 1 – Netflix)

3% (saison 4 – Netflix)

Dimanche 16 août

Lovecraft Country (saison 1 – HBO)

Jeudi 20 août

Biohackers (saison 1 – Netflix)

Vendredi 21 aout

Lucifer (saison 5 partie 1 – Netflix)

Hoops (saison 1 – Netflix)

Samedi 22 aout

Love in Time of Corona (saison 1 – Freeform)

Mardi 25 aout

Trinkets (saison 2 – Netflix)

Mercredi 26 aout

Analia’s Revenge (saison 1 – Netflix)

Les fins de saison/série

Jeudi 6 août

Doom Patrol (saison 2 – HBO Max)

Carl Weber’s The Family Business (saison 2a – BET+)

Dimanche 9 août

Perry Mason (saison 1 – HBO)

The Alienist (saison 2 – TNT)

Lundi 10 aout

Stargirl (saison 1 – The CW)

Mardi 11 aout

Greenleaf (saison 5 – OWN)

Mercredi 12 aout

Marvel’s Agents of SHIELD (saison 7 – ABC)

Dimanche 23 aout

Yellowstone (saison 3 – Paramount)

The Chi (saison 3 – Showtime)

NOS4A2 (saison 2 – AMC)

Love in Time of Corona (saison 1 – Freeform)

Mercredi 26 aout

Corporate (saison 3 – Netflix)

Vendredi 28 aout

Little Voice (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 23 aout

Wynonna Earp (saison 4a –SyFy)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.