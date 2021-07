L’agenda des séries US de aout 2021 : Nine Perfect Strangers, The Walking Dead, Mr. Corman, Heels, Stargirl, American Horror Story et plus

Avec les Jeux olympiques qui se poursuivent, le début du mois d’aout est léger en séries, mais cela changera rapidement dès que la compétition sera terminée. Au rayon des nouveautés, AppleTV+ ouvrira le bal avec la nouvelle série Corman de et avec Joseph Gordon-Levitt. Celle qui fera cependant le plus parler sera probablement la mini-série Hulu Nine Perfect Strangers (sur Amazon en France) dont le casting réunit notamment Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Regina Hall et Bobby Cannavale.

Hulu proposera également la comédie Only Murders in the Building avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, tandis qu’Epix diffusera à son tour du Stephen King avec Chapelwaite mettant en scène Adrien Brody et Emily Hampshire. Starz se met au catch dans Heels qui voit Stephen Ammell et Alexander Ludwig jouer des frères se battant en dehors et sur le ring. Netflix place de son côté Sandra Oh à la tête d’une université dans The Chair, verse dans l’horreur avec la mini-série Brand New Cherry Flavor, met Adrian Grenier en danger dans Clickbait et livre avec Hit & Run le premier thriller américain du créateur de Fauda. FXX a une nouvelle comédie avec Reservation Dogs qui suit des jeunes sur une réserve amérindienne, tandis que FOX propose un reboot de L’île fantastique.

Au niveau des retours, nous avons The Walking Dead qui entame sa toute dernière saison sur AMC, tout comme Brooklyn Nine-Nine sur NBC. Avec la pandémie, beaucoup de shows sont en pause depuis un moment, mais l’attente est terminée pour Stargirl sur The CW, American Horror Story sur FX, Archer sur FXX, The Other Two et Awkwafina is Nora From Queens sur Comedy Central, See et Truth Be Told sur Apple TV+, Work in Progress et The L Word: Generation Q sur Showtime, Chesapeake Shores sur Hallmark, Titans sur HBO Max, Slasher sur Shudder et Modern Love sur Amazon Prime Vidéo.

Enfin, plusieurs séries ont déjà entamé leur saison et reviennent pour la conclure comme Riverdale et Supergirl sur The CW et Godfather of Harlem sur Epix.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n'oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l'actualité.

Nouveautés & retours

Vendredi 6 aout

Mr. Corman (saison 1 – Apple TV+)

Hit & Run (saison 1 – Netflix)

Dimanche 8 aout

Godfather of Harlem (saison 2b – Epix)

The L Word: Generation Q (saison 2 – Showtime)

Lundi 9 aout

Reservation Dogs (saison 1 – FXX)

Mardi 10 août

DC’s Stargirl (saison 2 – The CW)

Fantasy Island (saison 1 – FOX)

Mercredi 11 août

Riverdale (Retour Saison 5 – The CW)

What if… ? (saison 1 – Disney+)

Jeudi 12 août

Star Trek: Lower Decks (saison 2 – Paramount+)

Brooklyn Nine-Nine (saison 8 – NBC)

Titans (saison 3 – HBO Max)

The Mrs. Pat Show (saison 1 – BET+)

Slasher: Flesh & Blood (saison 4 – Shudder)

Vendredi 13 aout

Modern Love (saison 2 – Amazon Prime Vidéo)

Brand New Cherry Flavor (mini – Netflix)

Dimanche 15 aout

Chesapeake Shores (saison 5 – Hallmark)

Heels (saison 1 – Starz)

The Walking Dead (saison 11 – AMC+)

Mercredi 18 aout

Nine Perfect Strangers (mini – Hulu)

Diary of a Future President (saison 2 – Disney+)

Awkwafina is Nora From Queens (saison 2 – Comedy Central)

Vendredi 20 aout

Truth Be Told (saison 2 – Apple TV+)

The Chair (saison 1 – Netflix)

Dimanche 22 aout

Work in Progress (saison 2 – Showtime)

Chapelwaite (saison 1 – Epix)

Lundi 23 aout

The Witcher: Nightmare of the Wolf (special – Netflix)

Mardi 24 août

Supergirl (Saison 6B – The CW)

Mercredi 25 aout

American Horror Story: Double Feature (saison 10 – FX)

Archer (saison 12 – FXX)

Clickbait (saison 1 – Netflix)

Jeudi 26 aout

The Other Two (saison 2 – HBO Max)

Bienvenue chez Mamilia (saison 4 – Netflix)

Vendredi 27 aout

See (saison 2 – Apple TV+)

PEN15 (special – Hulu)

Mardi 31 aout

Only Murders in the Building (Saison 1 – Hulu)

Les fins de saison/série

Dimanche 1er aout

The Chi (saison 4 – Showtime)

Black Monday (saison 3 – Showtime)

Flatbush Misdemeanors (saison 1 – Showtime)

Vendredi 6 aout

Physical (saison 1 – Apple TV+)

The Mysterious Benedict Society (saison 1 – Disney+)

Dimanche 8 aout

Blindspotting (saison 1 – Starz)

Mercredi 11 août

Dave (saison 2 – FXX)

Jeudi 12 août

Gossip Girl (saison 1a – HBO Max)

Jeudi 12 août

The North Water (mini – AMC+)

Walker (saison 1 – The CW)

Vendredi 13 aout

Star Wars: The Bad Batch (saison 1 – Disney+)

Dimanche 15 aout

The White Lotus (saison 1 – HBO)

Tuca & Bertie (saison 2 – Adult Swim)

Mardi 17 aout

Superman & Lois (saison 1 – The CW)

Jeudi 19 aout

American Horror Stories (saison 1 – FX on Hulu)

Ultra City Smiths (saison 1 – AMC+)

Dimanche 22 aout

Rick & Morty (saison 5 – Adult Swim)

Mardi 24 aout

Motherland: Fort Salem (saison 2 – Freeform)

Jeudi 26 aout

The Good Fight (saison 5 – Paramount+)

iCarly (saison 1 – Paramount+)

Dimanche 29 aout

Godfather of Harlem (saison 2 – Epix)

