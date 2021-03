L’agenda des séries US d’avril 2021 : Mare of Easttown, Them, The Nevers, Queen of the South, Kung Fu et plus

Comme le veut la tradition, le printemps est la période durant laquelle les diffuseurs américains nous proposent leurs shows calibrés pour les Emmy Awards, puisque la période des nominations approche. Cette année est cependant bien plus maigre que d’habitude, forcément, ce qui n’empêche pas HBO de nous livrer sa minisérie évènement Mare of Easttown avec Kate Winslet.

La chaine câblée lance également The Nevers, la dernière création du désormais disgracié Joss Whedon sur des femmes avec des pouvoirs dans le Londres Victorien. Toujours sur le câble, nous avons les dernières saisons de Queen of the South (sur USA Network) et Van Helsing (sur SyFy), mais aussi les saisons 2 de Everything’s Gonna Be Okay (sur Freeform) et Godfather of Harlem (sur Epix). Également sur Freeform, nous aurons la nouvelle Cruel Summer. Sur Showtime, on fera nos adieux à Shameless après 11 saisons.

Les networks ne sont pas en reste, à commencer par NBC qui ajoute un titre à sa plus grosse franchise avec le retour de Chris Meloni/Stabler dans Law & Order: Organized Crime. La série débute en compagnie de la saison 3 de Manifest. Du côté de FOX, nous avons la saison 2 de The Moodys, tandis que Prodigal Son, The Resident et les 9-1-1 reviennent après une courte pause hivernale. CBS nous propose une nouvelle comédie produite par Chuck Lorre intitulée United States of Al. ABC a aussi une nouvelle comédie avec Home Economics, mais aussi un drame judiciaire avec Rebel qui met en scène Katey Sagal en justicière pas comme les autres. Big Sky est également de retour. Enfin, The CW lance sa nouvelle version de Kung Fu et ramène la saison 3 d’All American.

Enfin, les services de streaming ne sont pas en manque, naturellement. La grosse nouveauté du mois de Netflix est Shadow and Bone, l’adaptation des romans de Fantasy du Grishaverse de Leigh Bardugo. HBO Max mise sur Made for Love, une série avec un twist très Black Mirror. Amazon Prime Video lance Them, une nouvelle série horrifique ; Apple TV+ a une nouvelle adaptation de The Mosquito Coast avec Justin Theroux ; Ed Helms et le créateur de The Good Place s’associent pour Rutherford Falls sur Peacock ; la saison 4 de The Handmaid’s Tale arrive enfin sur Hulu ; Creepshow revient pour sa saison 2 sur Shudder ; et l’ultime saison de Younger quitte TV Land pour s’installer sur Paramount+.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Jeudi 1er avril

United States of Al (saison 1 – CBS)

Manifest (saison 3 – NBC)

Law & Order: Organized Crime (saison 1 – NBC)

The Moodys (saison 2 – FOX)

Creepshow (saison 2 – Shudder)

Made for Love (saison 1 – HBO Max)

Lundi 5 avril

Bienvenue chez Mamilia (saison 3 – Netflix)

Birdgirl (saison 1 – Adult Swim)

Mardi 6 avril

Chad (saison 1 – TBS)

Mercredi 7 avril

Home Economics (saison 1 – ABC)

Kung Fu (saison 1 – The CW)

Snabba Cash (saison 1 – Netflix)

Queen of the South (saison 5 – USA Network)

Jeudi 8 avril

Rebel (saison 1 – ABC)

Everything’s Gonna Be Okay (saison 2 – Freeform)

No Activity (saison 4 – Paramount+)

Vendredi 9 avril

Them (saison 1 – Amazon Prime Video)

Dimanche 11 avril

Fear The Walking Dead (saison 6b – AMC)

The Nevers (saison 1 – HBO)

Saints & Sinners (saison 5 – Bounce TV)

Lundi 12 avril

All American (saison 3b – The CW)

Mardi 13 avril

Big Sky (saison 1b – ABC)

Prodigal Son (saison 2b – FOX)

The Resident (saison 4b – FOX)

Mercredi 14 avril

Arrête Papa, tu me fais honte ! (saison 1 – Netflix)

Jeudi 15 avril

Younger (saison 7 – Paramount+)

Vendredi 16 avril

Big Shot (saison 1 – Disney+)

Van Helsing (saison 5 – SyFy)

Dead Places (Saison 1 – Netflix)

Dimanche 18 avril

Luis Miguel: La Série (saison 2 – Netflix)

Godfather of Harlem (saison 2 – Epix)

Mare of Easttown (mini – HBO)

Lundi 19 avril

American Dad! (saison 17 – TBS)

9-1-1 (saison 4b – FOX)

9-1-1: Lone Star (saison 2b – FOX)

Mardi 20 avril

Cruel Summer (saison 1 – Freeform)

Mercredi 21 avril

Zero (saison 1 – Netflix)

Jeudi 22 avril

Bigger (saison 2 – BET+)

Rutherford Falls (saison 1 – Peacock)

Vendredi 23 avril

Shadow and Bone (Saison 1 – Netflix)

Mercredi 28 avril

The Handmaid’s Tale (saison 4 – Hulu)

Vendredi 30 avril

The Mosquito Coast (Saison 1 – Apple TV+)

Les fins de saison/série

Jeudi 1er avril

Genera+ion (saison 1a – HBO MAX)

Dimanche 4 avril

The Walking Dead (saison 10 – AMC)

Vendredi 9 avril

Wynonna Earp (saison 4 – SYFY)

Dimanche 11 avril

Pennyworth (saison 2 – Epix)

Shameless (saison 11 – Showtime)

Jeudi 15 avril

Made for Love (saison 1 – HBO Max)

Mardi 20 avril

Queen Sugar (saison 5 – OWN)

Mercredi 21 avril

Good Trouble (saison 3a – Freeform)

Snowfall (saison 4 – FX)

Vendredi 23 avril

For All Mankind (saison 2 – Apple TV+)

Falcon and The Winter Soldier (saison 1 – Disney+)

Jeudi 27 avril

Delilah (saison 1 – OWN)

Mercredi 28 avril

Cake (saison 4 – FXX)

Vendredi 30 avril

Invincible (saison 1 – Amazon)

MacGyver (saison 5 – CBS)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.