L’agenda des séries US de décembre 2020: The Expanse, The Stand, Bridgerton, Sabrina, MacGyver, Shameless et plus

Ce fut une année assez inhabituelle à plus d’un niveau et notamment celui de la télévision américaine. Elle est cependant bientôt terminée, mais il n’est pas encore dit que la suivante ramènera un semblant de normalité dans la grille des programmes. Quoi qu’il en soit, c’est le mois de décembre et, pour la fin de l’année, Netflix a préparé quelques séries.

Tout d’abord, signalons que CBS poursuit sa rentrée avec le retour de ses séries du vendredi, MacGyver, Magnum PI et Blue Bloods, mais aussi SEAL Team le mercredi dont le lancement a été repoussé d’une semaine. C’est tout ce qu’il y a à dire sur les networks.

En streaming donc, commençons par Netflix qui proposera la mini-série Selena sur la célèbre chanteuse, la saison 4 de Big Mouth, la troisième de Mr. Iglesias, le nouveau teen show Tiny Pretty Things, la production de Shonda Rhimes Bridgerton et enfin les derniers épisodes de The Chilling Adventure of Sabrina.

Sur Amazon Prime Vidéo, nous avons le droit à la cinquième saison de la série de science-fiction The Expanse. Du côté de CBS All Access, nous avons la nouvelle adaptation évènement de The Stand (Le Fléau) de Stephen King.

Du côté du câble, Showtime lance la saison 11 de Shameless qui sera également la dernière et la diffuse en duo avec la mini-série Your Honor avec Brian Cranston en juge prêt à tout pour sauver son fils. Sur Epix, il y a la saison 2 de Pennyworth et, sur HBO, nous aurons un épisode spécial d’Euphoria (en France sur OCS).

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 2 décembre

SEAL Team (saison 4 – CBS)

Vendredi 4 décembre

Selena: The Series (saison 1 – Netflix)

Big Mouth (saison 4 – Netflix)

The Hardy Boys (saison 1 – Hulu)

MacGyver (saison 5 – CBS)

Magnum PI (saison 3 – CBS)

Blue Bloods (saison 11 – CBS)

Samedi 5 décembre

Detention: The Series (saison 1 – Netflix)

Dimanche 6 décembre

Shameless (saison 11 – Showtime)

Your Honor (mini – Showtime)

Euphoria (spécial – HBO)

Power Book II: Ghost (saison 1b – Starz)

Mardi 8 décembre

Mr. Iglesias (saison 3 – Netflix)

Mercredi 9 décembre

Ashley Garcia : Géniale et amoureuse (Spécial Noël – Netflix)

Le Show de Big Show (Spécial Noël – Netflix)

Vendredi 11 décembre

High School Musical: The Musical (Spécial Noël – Disney+)

The Wilds (saison 1 – Amazon Prime Video)

Dimanche 13 décembre

Pennyworth (saison 2 – Epix)

Lundi 14 décembre

Tiny Pretty Things (saison 1 – Netflix)

Mercredi 16 décembre

The Expanse (saison 5 – Amazon Prime Video)

Jeudi 17 décembre

The Stand (saison 1 – CBS All Access)

Vendredi 18 décembre

Creepshow (Special Noël – Shudder)

Vendredi 25 décembre

Bridgerton (saison 1 – Netflix)

Jeudi 31 décembre

The Chilling Adventure of Sabrina (saison 4 – Netflix)

Les fins de saison/série

Vendredi 4 décembre

Warrior (saison 2 – Cinemax)

Dimanche 13 décembre

Moonbase 8 (saison 1 – Showtime)

Jeudi 17 décembre

The Flight Attendant (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 18 décembre

The Mandalorian (saison 2 – Disney+)

Lundi 21 décembre

Industry (saison 1 – HBO)

Mardi 22 décembre

Next (saison 1 – FOX)

Lundi 28 décembre

His Dark Materials (saison 2 – HBO)

Mardi 29 décembre

A Teacher (saison 1 – Hulu)

