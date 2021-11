L’agenda des séries US de décembre 2021 : The Expanse, The Witcher, The Book Of Boba Fett, Emily in Paris, And Just Like That… et plus

Pendant des décennies, la période des fêtes de fin d’année était uniquement marquée par quelques épisodes de Noël venant du petit-écran britannique, mais les temps changent et les sériephiles ont clairement de quoi s’occuper cette année avec des épisodes de Noël bien entendu, mais aussi des retours de hits et des nouveautés.

Nous avons ainsi la sixième et dernière saison de The Expanse sur Amazon Prime Vidéo, la troisième et également ultime de Lost in Space, et la dernière de Claws qui arrive enfin sur TNT. Sur Netflix, il y a aussi les saisons 2 de The Witcher et Emily in Paris ainsi que la saison 4 de Cobra Kai, la saison 10 de Letterkenny arrive sur Hulu, la cinquième de Dynasty débute sur The CW, la seconde d’Alex Rider s’installe sur IMDb TV et la quinzième de la comédie It’s Always Sunny in Philadelphia est de retour sur FXX.

Au rayon des nouveautés, il sera difficile de ne pas entendre parler de The Book Of Boba Fett qui étendra l’univers Star Wars sur Disney+, la continuation de Sex & the City (aka And Just Like That…) qui débarque sur HBO Max ou encore le spin-off Yellowstone: 1883 sur Paramount+. Amazon Prime Vidéo lance pour sa part la comédie Harlem, Spectrum revient avec une adaptation de Joe Pickett (basée sur les livres de CJ Box), tandis que HBO MAX mise aussi sur une adaptation, celle de Station Eleven. Enfin, Peacock met en ligne la série MacGruber avec Will Forte qui fait suite au film culte.

Pour ce qui en est des épisodes de Noël, nous avons celui de Zoey’s Extraordinary Playlist qui est également le dernier de la série sur Roku. NBC ramène ses comédies Young Rock, Kenan et Mr. Mayor pour un épisode festif avant leur saison 2 dans quelques mois. FOX fait de même avec Fantasy Island, tandis qu’Acorn TV propose une enquête inédite d’Agatha Raisin.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & Retours

Mercredi 1er décembre

Lost in Space (saison 3 – Netflix)

It’s Always Sunny in Philadelphia (saison 15 – FXX)

Zoey’s Extraordinary Christmas (Episode final – Roku)

Beebo Saves Christmas (Spécial Noël – The CW)

Jeudi 2 décembre

Santa Inc. (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 3 décembre

Alex Rider (saison 2 – IMDb TV)

PEN15 (saison 2b – Hulu)

Harlem (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Jurassic World : La Colo du Crétacé (saison 4 – Netflix)

Lundi 6 décembre

Joe Pickett (saison 1 – Spectrum)

Under The Vines (saison 1 – Acorn TV)

Mardi 7 décembre

Abbott Elementary (saison 1 – ABC)

Jeudi 9 décembre

And Just Like That… (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 10 décembre

The Expanse (saison 6 – Amazon Prime Vidéo)

Crossing Swords (saison 2 – Hulu)

Lundi 13 décembre

American Auto (Preview – NBC)

Mardi 14 décembre

Grand Crew (saison 1 – NBC)

Mercredi 15 décembre

Young Rock (Spécial Noël – NBC)

Kenan (Spécial Noël – NBC)

Mr. Mayor (Spécial Noël – NBC)

Jeudi 16 décembre

Station Eleven (mini – HBO Max)

Firebit (saison 1 – AMC+)

MacGruber (saison 1 – Peacock)

Vendredi 17 décembre

With Love (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

The Witcher (saison 2 – Netflix)

Samedi 18 décembre

When Hope Calls (saison 2 – GAC Family)

Dimanche 19 décembre

Yellowstone: 1883 (saison 1 – Paramount+)

Claws (saison 4 – TNT)

Lundi 20 décembre

Dynasty (saison 5 – The CW)

Agatha Raisin (Spécial Noël – Acorn TV)

Mardi 21 décembre

Fantasy Island (Spécial Noël – FOX)

Mercredi 22 décembre

Emily in Paris (saison 2 – Netflix)

Jeudi 23 décembre

Reno 911! The Hunt for QAnon (special – Paramount+)

Décembre 26 décembre

Letterkenny (saison 10 – Hulu)

Mercredi 29 décembre

The Book Of Boba Fett (saison 1 – Disney+)

Vendredi 31 décembre

Stay Close (Mini – Netflix)

Cobra Kai (saison 4 – Netflix)

Les fins de saison/série

Mercredi 1er décembre

The Goldbergs (saison 9a – ABC)

The Wonder Years (saison 1a – ABC)

The Conners (saison 4a – ABC)

Home Economics (saison 2a – ABC)

A Million Little Things (saison 4a – ABC)

Jeudi 2 décembre

Bruh (saison 2 – BET+)

Covenant (saison 1 – ALLBLK)

Vendredi 3 décembre

Acapulco (saison 1 – Apple Tv+)

Lundi 6 décembre

The Neighborhood (saison 4a – CBS)

Bob (Hearts) Abishola (saison 3a – CBS)

NCIS (saison 19a – CBS)

NCIS: Hawai’i (saison 1a – CBS)

The Big Leap (saison 1 – FOX)

Mardi 7 décembre

The Resident (saison 5a – FOX)

Our Kind Of People (saison 1 – FOX)

Mercredi 8 décembre

Chicago Med (saison 7a – NBC)

Chicago Fire (saison 10a – NBC)

Chicago PD (saison 9a – NBC)

CSI: Vegas (saison 1 – CBS)

Jeudi 9 décembre

Gossip Girl (saison 1 – HBO Max)

The Sex Lives of College Girls (saison 1 – HBO Max)

Guilty Party (saison 1 – Paramount+)

Lace (saison 1 – ALLBLK)

Walker (saison 2a – The CW)

Young Sheldon (saison 5a – CBS)

United States Of Al (saison 2a – CBS)

Ghosts (saison 1a – CBS)

B Positive (saison 2a – CBS)

Bull (saison 6a – CBS)

Cake (saison 5 – FXX)

Tacoma FD (saison 3 – TruTV)

Vendredi 10 décembre

Dr. Brain (saison 1 – Apple TV+)

Invasion (saison 1 – Apple TV+)

Nancy Drew (saison 3a – The CW)

S.W.A.T. (saison 5a – CBS)

Magnum P.I. (saison 4a – CBS)

Blue Bloods (saison 12a – CBS)

Dimanche 12 décembre

Succession (saison 3 – HBO)

The Rookie (saison 4a – ABC)

Lundi 13 décembre

The Madame Blanc Mysteries (saison 1 – Acorn TV)

Mardi 14 décembre

FBI (saison 4a – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 3a – CBS)

The Flash (saison 8a – The CW)

Riverdale (saison 6a – The CW)

Queens (saison 1a – ABC)

Mercredi 15 décembre

Twenties (saison 2 – BET)

Jeudi 16 décembre

Ragdoll (saison 1 – AMC+)

Station 19 (saison 5a – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 18a – ABC)

Big Sky (saison 2a – ABC)

Legacies (saison 4a – The CW)

Vendredi 17 décembre

The Shrink Next Door (saison 1 – Apple TV+)

Swagger (saison 1 – Apple TV+)

Mardi 21 décembre

The Last O.G. (saison 4 – TBS)

Mercredi 22 décembre

Hawkeye (saison 1 – Disney+)

Sistas (saison 3 – BET)

It’s Always Sunny In Philadelphia (saison 15 – FXX)

Vendredi 24 décembre

Dickinson (saison 3 – Apple TV+)

The Wheel Of Time (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 26 décembre

Hightown (saison 2 – Starz)

Insecure (saison 5 – HBO)

Curb Your Enthusiasm (saison 11 – HBO)

Jeudi 30 décembre

Partners In Rhyme (saison 1 – ALLBLK)