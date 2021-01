L’agenda des séries US de février 2021 : Superman & Lois, The Walking Dead, The Equalizer, Punky Brewster et plus

Après un mois de janvier assez chargé, puisque les networks ont finalement fait leur rentrée, nous retrouvons un programme plus calme pour le mois de février. On peut d’ailleurs s’attendre à quelques ajouts d’ici peu, car Netflix a annoncé peu de choses : Firefly Lane avec Katherine Heigl et Shara Chalke, une sorte de Gilmore Girls moderne avec Ginny & Georgia, le thriller britannique Mon amie Adèle, la comédie avec Kevin James The Crew et la série post-apocalyptique Allemande Tribes of Europa.

Au niveau des services de streaming, on peut également signaler la saison 2 de For All Mankind sur AppleTV+, ainsi que le revival de Punky Brewster sur Peacock. Sur le câble, il y a du plus lourd avec la troisième partie de la saison 10 de The Walking Dead sur AMC, la saison 4 de Snowfall sur FX, la huitième de When Calls the Heart sur Hallmark, la troisième de Good Trouble sur Freeform et enfin la cinquième de Queen Sugar sur OWN.

Pour en revenir aux networks, CBS célèbrera le Super-bowl avec le reboot de The Equalizer avec Queen Latifah, avant de se tourner vers une autre franchise avec Clarice qui prend place un an après Le Silence des agneaux. Du côté de The CW, nous avons la toute dernière saison de Black Lightning qui débute alors que la franchise s’agrandit avec l’arrivée de Superman & Lois.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 3 Février

Firefly Lane (saison 1 – Netflix)

Samedi 6 février

Devil May Care (saison 1 – Syfy)

Dimanche 7 février

The Equalizer (saison 1 – CBS)

Lundi 8 février

Black Lightning (saison 4 – The CW)

Jeudi 11 février

Clarice (saison 1 – CBS)

Dimanche 14 février

The Great North (saison 1 – FOX)

Bless The Harts (saison 2b – FOX)

The Simpsons (saison 32b – FOX)

Bob’s Burgers (saison 10b – FOX)

Family Guy (saison 18b – FOX)

Lundi 15 février

The Crew (saison 1 – Netflix)

Mardi 16 février

Young Rock (saison 1 – NBC)

Kenan (saison 1 – NBC)

The Oval (saison 2 – BET)

Queen Sugar (saison 5 – OWN)

Mercredi 17 février

Mon amie Adèle (saison 1 – Netflix)

Good Trouble (saison 3 – Freeform)

Vendredi 19 février

For All Mankind (saison 2 – Apple TV+)

Tribes of Europa (saison 1 – Netflix)

Tell Me Your Secrets (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 21 février

When Calls the Heart (saison 8 – Hallmark)

Mardi 23 février

Superman & Lois (saison 1 – The CW)

Mercredi 24 février

Snowfall (saison 4 – FX)

Ginny & Georgia (saison 1 – Netflix )

Jeudi 25 février

Punky Brewster (saison 1 – Peacock)

Dimanche 28 février

The Walking Dead (saison 10c – AMC)

Les fins de saison/série

Mercredi 3 Février

The Expanse (saison 5 – Amazon Prime Vidéo)

Mardi 9 Février

Zoey’s Extraordinay Playlist (saison 2a – NBC)

Jeudi 11 février

The Stand (mini – CBS All Access)

Dimanche 14 février

The Watch (saison 1 – BBC America)

Your Honor (saison 1 – Showtime)

Vendredi 26 février

Dickinson (saison 2 – AppleTV+)

Losing Alice (saison 1 – AppleTV+)

Dimanche 28 février

Bridge and Tunnel (saison 1 – Epix)

