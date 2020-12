L’agenda des séries US de janvier 2021 : American Gods, The Resident, Dickinson, WandaVision, Batwoman et plus

La nouvelle année débute avec un programme chargé. La saison a finalement commencé sur les networks. Pour certains, cela s’est fait il y a quelques semaines, pour d’autres, cela se fera dans quelques jours. En tout cas, il n’est pas vraiment question de parler de mi-saison.

Les nouveautés sur les networks sont d’ailleurs en nombre limité. Il y a principalement des comédies avec Call Me Kat et l’animée The Great North sur FOX, ainsi que Mr. Mayor, la dernière création de Tina Fey et Robert Carlock sur NBC, et Call Your Mother avec Kyra Sedgwick sur ABC. Au niveau des séries dramatiques, nous aurons le reboot de Walker avec Jared Padalecki sur The CW.

Du côté du câble, BBC America lance The Watch, une série de fantasy excentrique inspirée (très librement) du travail de Terry Pratchett. Sur Epix, il y a Bridge and Tunnel, la nouvelle création d’Ed Burns sur de jeunes diplômés dans les années 80 qui chassent leurs rêves, tandis que SyFy propose Resident Alien, l’adaptation du comics éponyme avec Alan Tudyk.

En streaming, Michael Chiklis fait son retour dans Coyote sur CBS All Access. Autre retour, celui de Stephen Colletti et James Lafferty (de One Tree Hill) en acteurs has-been dans Everyone is doing Great. Plus ambitieuse encore, l’extension du Marvel Cinematic Universe débute sur Disney+ avec WandaVision. Enfin, Netflix propose une adaptation de Destin : La Saga Winx.

En dehors des nouveautés, il y aura également de quoi faire avec les retours de Cobra Kai sur Netflix, The Rookie sur ABC, Zoey’s Extraordinary Playlist sur NBC, Dickinson sur AppleTV+, American Gods sur Starz, Prodigal Son, 9-1-1, 9-1-1 : Lone Star et The Resident sur FOX, Search Party sur HBO Max, Riverdale, Batwoman, All American, Legacies et plus sur The CW ou encore Snowpiercer sur TNT.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Vendredi 1er janvier

Cobra Kai (saison 3 – Netflix)

Dimanche 3 janvier

The Watch (saison 1 – BBC America)

Last Man Standing (saison 9 – FOX)

Call Me Kat (saison 1 – FOX)

The Great North (saison 1 – FOX)

The Rookie (saison 3 – ABC)

NCIS: New Orleans (saison 7b – CBS)

NCIS: Los Angeles (saison 12b – CBS)

Lundi 4 janvier

The Neighborhood (saison 3b – CBS)

Bob (hearts) Abishola (saison 2b – CBS)

All Rise (saison 2b – CBS)

Bull (saison 5b – CBS)

30 Coins (saison 1 – HBO)

Mardi 5 janvier

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2 – NBC)

This Is Us (saison 5b – NBC)

Mercredi 6 janvier

Chicago Med (saison 6b – NBC)

Chicago Fire (saison 9b – NBC)

Chicago PD (saison 8b – NBC)

Jeudi 7 janvier

Mr. Mayor (saison 1 – NBC)

Law & Order: SVU (saison 22b – NBC)

Coyote (saison 1 – CBS All Access)

Young Sheldon (saison 4b – CBS)

B Positive (saison 1b – CBS)

Mom (saison 8b – CBS)

The Unicorn (saison 2b – CBS)

Vendredi 8 janvier

Dickinson (saison 2 – AppleTV+)

MacGyver (saison 5b – CBS)

Magnum PI (saison 3b – CBS)

Blue Bloods (saison 11b – CBS)

Dimanche 10 janvier

American Gods (saison 3 – Starz)

Lundi 11 janvier

Finding Joy (saison 2 – Acorn TV)

The Good Doctor (saison 4b – ABC)

Mardi 12 janvier

Two Sentence Horror Stories (saison 2 – The CW)

Prodigal Son (saison 2 – FOX)

The Resident (saison 4 – FOX)

Mercredi 13 janvier

Everyone is doing Great (saison 1 – Hulu)

The Golbergs (saison 8b – ABC)

American Housewife (saison 5b – ABC)

The Conners (saison 3b – ABC)

Call Your Mother (saison 1 – ABC)

S.W.A.T. (saison 4b – CBS)

SEAL Team (saison 4b – CBS)

Jeudi 14 janvier

Search Party (saison 4 – HBO Max)

Superstore (saison 6b – NBC)

Vendredi 15 janvier

Servant (saison 2 – Apple TV+)

WandaVision (saison 1 – Disney+)

Désenchantée (partie 3 – Netflix)

Dimanche 17 janvier

Batwoman (saison 2 – The CW)

Lundi 18 janvier

9-1-1: Lone Star (saison 2 – FOX)

9-1-1 (saison 4 – FOX)

All American (saison 3 – The CW)

Mardi 19 janvier

NCIS (saison 18b – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 2b – CBS)

Mercredi 20 janvier

Riverdale (saison 5 – The CW)

Nancy Drew (saison 2 – The CW)

Jeudi 21 janvier

Walker (saison 1 – The CW)

Legacies (saison 3 – The CW)

grown-ish (saison 3b – Freeform)

Vendredi 22 janvier

3 Caminos (saison 1 – Amazon Prime Video)

Fate: The Winx Saga (saison 1 – Netflix)

The Blacklist (saison 8b – NBC)

Dimanche 24 janvier

Charmed (saison 3 – The CW)

FBI (saison 3b – CBS)

Euphoria (special – HBO)

Bridge and Tunnel (saison 1 – Epix)

Lundi 25 janvier

Snowpiercer (saison 2 – TNT)

Mardi 26 janvier

Mixed-ish (saison 2 – ABC)

Black-ish (saison 7b – ABC)

Big Sky (saison 1b – ABC)

Mercredi 27 janvier

Resident Alien (saison 1 – SyFy)

For Life (saison 2b – ABC)

Les fins de saison/série

Dimanche 3 janvier

Power Book II: Ghost (saison 1 – Starz)

Jeudi 7 janvier

Star Trek: Discovery (saison 3 – CBS All Access)

Mardi 12 janvier

The Haves and The Have Nots (saison 8 – OWN)

Jeudi 28 janvier

Ruthless (saison 1 – BET+)

Search Party (saison 4 – HBO Max)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.