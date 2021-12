L’agenda des séries US de janvier 2022 : The Gilded Age, Peacemaker, Euphoria, Resident Alien, Billions, Ozark, Snowpiercer et plus

Comme toujours, l’année débute noyée dans les retours de séries sur les networks, mais aussi avec des nouveautés. ABC par exemple lance la mini-série historique Women of the Movement sur le combat de Mamie Till-Mobley pour que justice soit faite pour le meurtre de son fils en 1955. De son côté, la Française Élodie Yung est la tête d’affiche de The Cleaning Lady sur FOX qui est diffusée en duo avec la saison 3 de 9-1-1: Lone Star.

Sur CBS, Sophia Bush fait son retour dans Good Sam, une nouvelle série médicale. Sur The CW, la jeune super-héroïne Naomi fait son retour en duo avec la saison 2 de Superman & Lois. Pour les amateurs de soap, deux sagas familiales font leurs débuts : Promised Land sur ABC et Monarch sur FOX.

Autres nouveautés, mais du côté du câble et du streaming, nous avons l’anti-héros Peacemaker qui a le droit à sa série HBO Max après le film Suicide Squad ; le créateur de Downton Abbey se tourne vers New York au début du 20e siècle dans The Gilded Age sur HBO ; The After Party enferme des comédiens dans un Murder Mystery sur Apple TV+ ; Jason Katims est de retour avec As We See It, une collocation entre jeunes adultes autistes sur Amazon Prime Vidéo ; et Hulu lance How I Met Your Father, vous connaissez le concept, c’est avec Hilary Duff.

Sinon, nous avons le retour de Resident Alien avec sa saison 2 sur SyFy et celui de Snowpiercer avec la saison 3 sur TNT. Saison 3 également pour Servant sur Apple TV+, mais saison 2 seulement pour Euphoria et The Righteous Gemstones sur HBO. Billions entame sa saison 6 sur Showtime qui propose aussi le film de conclusion de Ray Donovan. Netflix met en ligne la première partie de la saison 4 de Ozark, ainsi que la troisième et dernière saison d’After Life. En parlant de dernière saison, la cinquième de Search Party livrera sa conclusion sur HBO Max ; la troisième et ultime de Discovery of Witches fera de même sur Sky et Sundance Now.

Nouveautés & Retours

Dimanche 2 janvier

The Equalizer – Saison 2b (CBS)

NCIS: Los Angeles – Saison 13b (CBS)

S.W.A.T. – Saison 5b (CBS)

The Simpsons – Saison 33b (FOX)

The Great North – Saison 2b (FOX)

The Rookie – Saison 4b (ABC)

Lundi 3 janvier

9-1-1: Lone Star – Saison 3 (FOX)

The Cleaning Lady – Saison 1 (FOX)

The Neighborhood – Saison 4b (CBS)

Bob Hearts Abishola – Saison 3b (CBS)

NCIS – Saison 19b (CBS)

NCIS: Hawai’i – Saison 1b (CBS)

Kenan – Saison 2 (NBC)

Ordinary Joe – Saison 1b (NBC)

Mardi 4 janvier

Black-ish – Saison 8 (ABC)

Queens – Saison 1b (ABC)

Abbot Elementary – Saison 1 (ABC) – Pilote diffusé en preview le 7 décembre.

FBI – Saison 4b (CBS)

FBI: International – Saison 1b (CBS)

FBI: Most Wanted – Saison 3b (CBS)

American Auto – Saison 1 (NBC) – 2 épisodes ont été diffusés en preview le 13 décembre.

Grand Crew – Saison 1 (NBC) – 2 épisodes ont été diffusés en preview le 14 décembre.

This Is Us – Saison 6 (NBC)

New Amsterdam – Saison 4b (NBC)

Mercredi 5 janvier

Good Sam – Saison 1 (CBS)

The Goldbergs – Saison 9b (ABC)

The Wonder Years – Saison 1b (ABC)

The Conners – Saison 4b (ABC)

Home Economics – Saison 2b (ABC)

Chicago Med – Saison 7b (NBC)

Chicago Fire – Saison 10b (NBC)

Chicago P.D. – Saison 9b (NBC)

Jeudi 6 janvier

Women of the Movement – mini (ABC)

Young Sheldon – Saison 5b (CBS)

United States of Al – Saison 2b (CBS)

Ghosts – Saison 1b (CBS)

B Positive – Saison 2b (CBS)

Bull – Saison 6b (CBS)

The Blacklist – Saison 9b (NBC)

Law & Order: SVU – Saison 23b (NBC)

Law & Order: Organized Crime – Saison 2b (NBC)

Star Trek: Prodigy – Saison 1b (Paramount+)

Vendredi 7 janvier

Search Party – saison 5 (HBO Max)

Nancy Drew – Saison 3b (The CW)

Magnum P.I. – Saison 4b (CBS)

Blue Bloods – Saison 12b (CBS)

Samedi 8 janvier

A Discovery of Witches – Saison 3 (Sundance Now)

Dimanche 9 janvier

Call Me Kat – Saison 2 (FOX)

Pivoting – Saison 1 (FOX)

Euphoria – Saison 2 (HBO)

The Righteous Gemstones – saison 2 (HBO)

Lundi 10 janvier

Queens of Mystery – saison 2 (Acorn TV)

Mardi 11 janvier

Superman & Lois – Saison 2 (The CW)

Naomi – Saison 1 (The CW)

The Kings of Napa – Saison 1 (OWN)

Our Kind of People – Saison 1b (FOX)

Mercredi 12 janvier

Legends of Tomorrow – Saison 7b (The CW)

Batwoman – Saison 3b (The CW)

Jeudi 13 janvier

Walker – Saison 2b (The CW)

Wolf Like Me – Saison 1 (Peacock)

Peacemaker – saison 1 (HBO Max)

Vendredi 14 janvier

Archive 81 – Saison 1 (Netflix)

After Life – Saison 3 (Netflix)

Ray Donovan – Film de conclusion (Showtime)

Dimanche 16 janvier

Two Sentence Horror Stories – Saison 3 (The CW)

Somebody Somewhere – Saison 1 (HBO Max)

Lundi 17 janvier

4400 – Saison 1b (The CW)

Mardi 18 janvier

How I Met Your Father – Saison 1 (Hulu)

Jeudi 20 janvier

La Fortuna – Saison 1 (AMC+)

Vendredi 21 Janvier

Ozark – Saison 4 partie 1 (Netflix)

Servant – Saison 3 (Apple TV+)

As We See It – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Dimanche 23 janvier

Billions – Saison 6 (Showtime)

Lundi 24 janvier

Promised Land – Saison 1 (ABC)

American Dad – Saison 17 (TBS)

Snowpiercer – Saison 3 (TNT)

The Gilded Age – Saison 1 (HBO)

Mercredi 26 janvier

Resident Alien – Saison 2 (SyFy)

Jeudi 27 janvier

Legacies – Saison 4b (The CW)

Grown-ish – Saison 4b (Freeform)

Vendredi 28 Janvier

The Afterparty – Saison 1 (Apple TV+)

In From the Cold – Saison 1 (Netflix)

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 30 janvier

Monarch – Saison 1 (FOX)

Les fins de saison/série

Dimanche 2 janvier

Yellowstone – Saison 4 (Paramount)

Lundi 3 janvier

Under The Vines – Saison 1 (Acorn TV)

Jeudi 6 janvier

The Game (revival) – Saison 1 (Paramount+)

Dimanche 9 janvier

Mayor of Kingstown – Saison 1 (Paramount+)

Dexter – Saison 9 (Showtime)

Vendredi 14 janvier

The Expanse – Saison 6 (Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 16 janvier

Yellowjackets – Saison 1 (Showtime)

Mardi 18 janvier

Our Kind of People – Saison 1 (FOX)

Jeudi 20 janvier

Women of the Movement – mini (ABC)

Dimanche 23 janvier

SEAL Team – Saison 5 (Paramount+)

Lundi 24 janvier

Queens of Mystery – saison 2 (Acorn TV)