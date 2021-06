L’agenda des séries US de juillet 2021 : Gossip Girl, Leverage, Power: Book III, Ted Lasso, American Horror Stories et plus

Nous sommes dans la saison estivale, le programme des séries n’est donc pas le plus chargé de l’année, mais il y a quand même des lancements qui feront un peu parler, comme les revivals de Gossip Girl (sur HBO Max) et de Leverage (sur IMDb TV).

Parmi les retours attendus, nous avons celui d’Animal Kingdom avec sa saison 5 qui arrive enfin sur TNT, tandis que Netflix ramène Atypical pour sa dernière saison, mais aussi Virgin River pour sa saison 3, Outer Banks et Never Have I Ever. Sur Apple TV+, c’est Ted Lasso qui revient avec sa saison 2.

Le programme estival des networks est toujours léger, mais pas celui de The CW qui propose de l’inédit tout l’été. On pourra notamment retrouve The Outpost (saison 4 ou 3b selon les gouts) et Roswell, New Mexico (saison 3). Sur le câble, TBS ramène Miracle Workers pour une saison 3 dans le Grand Ouest, Freeform lance la saison 4 de Grown-ish et la suite de la saison 3 de Good Trouble.

Au rayon des nouveautés, Starz propose le second spin-off de Power, Power Book III: Raising Kanan qui nous ramène dans les ’90s. SyFy explore des maisons hantées dans Surrealestate. De l’horreur également sur FX avec l’anthologie American Horror Stories (une histoire par épisode cette fois). HBO part en vacances avec la mini-série The White Lotus, alors que Paramount+ s’intéresse à une histoire vraie avec une autre mini-série, Dr Death.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 7 juillet

Monsters at Work (saison 1 – Disney+)

Jeudi 8 juillet

Grown-ish (saison 4 – Freeform)

Gossip Girl (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 9 juillet

Leverage: Redemption (saison 1 – IMDb TV)

Atypical (saison 4 – Netflix)

Virgin River (saison 3 – Netflix)

This Way Up (saison 2 -Hulu)

Dimanche 11 juillet

Animal Kingdom (saison 5 – TNT)

The White Lotus (mini – HBO)

History of the Sitcom (saison 1 – CNN)

Mardi 13 juillet

Miracle Workers (saison 3 – TBS)

Mercredi 14 juillet

Good Trouble (saison 3b – Freeform)

Jeudi 15 juillet

American Horror Stories (saison 1 – FX)

Never Have I Ever (saison 2 – Netflix)

The First Wives Club (saison 2 – BET+)

Dr Death (mini – Paramount+)

The Outpost (Saison 3B – The CW)

Vendredi 16 juillet

Schmigadoon! (saison 1 – Apple TV+)

Surrealestate (saison 1 – SyFy)

Dimanche 18 juillet

Power: Book III (saison 1 – Starz)

Mardi 20 juillet

The Oval (saison 2b – BET)

Mercredi 21 juillet

Turner & Hooch (saison 1 – Disney+)

Vendredi 23 juillet

Ted Lasso (saison 2 – Apple TV+)

Lundi 26 juillet

Roswell, New Mexico (saison 3 – The CW)

Vendredi 30 juillet

Outer Banks (saison 2 – Netflix)

Les fins de saison/série

Vendredi 2 juillet

Trying (saison 2 – Apple TV+)

Jeudi 8 juillet

Genera+ion (saison 1 – HBO Max)

Dimanche 11 juillet

Run The World (saison 1 – Starz)

Mardi 13 juillet

Mr Inbetween (saison 3 – FX)

Mercredi 14 juillet

Loki (saison 1 – Disney+)

Vendredi 16 juillet

Lisey’s Story (saison 1 – Apple TV+)

Charmed (saison 3 – The CW)

Betty (saison 2 – HBO)

Lundi 19 juillet

All American (saison 3 – The CW)

Mardi 20 juillet

The Flash (saison 7 – The CW)

The Haves and the Have Nots (saison 8 – OWN)

Mercredi 21 juillet

Kung Fu (saison 1 – The CW)

Jeudi 22 juillet

Good Girls (saison 4 – NBC)

Dimanche 25 juillet

Kevin Can F**k Himself (saison 1 – AMC+)

Jeudi 29 juillet

Why Women Kill (saison 2 – Paramount+)

Vendredi 30 juillet

Central Park (saison 2 – Apple TV+)

High School Musical: The Musical: The Series (saison 2 – Disney+)

