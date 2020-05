L’agenda des séries US de juin 2020 : 13 Reasons Why, Dirty John, The Politician, The Chi, Doom Patrol, The Twilight Zone et plus

Avec le mois de juin arrive l’été et, même si la saison estivale de la télévision américaine s’annonce calme, il y aura toujours des séries à regarder, notamment un bon lot de saison 2 comme celles de l’anthologie Dirty John sur USA Network, de la série policière LA’s Finest (aka Los Angeles : Bad Girls en France) sur Spectrum, du thriller NOS4A2 sur Amazon Prime Vidéo, des super-héros iconoclastes de Doom Patrol sur DC Universe et de l’anthologie The Twilight Zone de Jordan Peele sur CBS All Access.

Du côté de Netflix, nous avons également de nombreuses saisons 2 avec The Order, The Politician, Mr. Iglesias et Coisa Mais Linda. Le service de streaming ramène également 13 Reasons Why (saison 4), Dark (saison 3) et La Fête à la maison : 20 ans après (saison 5) pour une dernière fois.

Du côté des retours, terminons par signaler ceux de The Chi (saison 3) sur Showtime, Yellowstone (saison 3) sur Paramount ou encore Search Party (saison 3) qui quitte TBS pour s’installer sur la nouvelle plateforme HBO Max.

Au rayon des nouveautés, signalons la dernière création de Michaela Coel, I May Destroy You (BBC/HBO) ; la suite en série du film Love, Simon, Love, Victor (Hulu) ; et de Perry Mason (HBO) avec Matthew Rhys qui endosse une nouvelle version du personnage iconique.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines.

Nouveautés & retours

Mardi 2 juin

Dirty John (saison 2 – USA Network)

Fuller House (saison 5 – Netflix)

Jeudi 4 juin

Can You Hear Me? (saison 1 – Netflix)

Vendredi 5 juin

13 Reasons Why (saison 4 – Netflix)

El Presidente (saison 1 – Amazon Prime Video)

Trackers (saison 1 – Cinemax)

Dimanche 7 juin

I May Destroy You (saison 1 – HBO)

Lundi 8 juin

LA’s Finest (saison 2 – Spectrum)

Mercredi 10 juin

Curon (saison 1 – Netflix)

Reality Z (saison 1 – Netflix)

Jeudi 11 juin

The Bold Type (saison 4b – Freeform)

Vendredi 12 juin

Crossing Swords (saison 1 – Hulu)

The Woods/Dans les bois (mini – Netflix)

Crime Diaries: The Search (mini – Netflix)

F is for Family (saison 4 – Netflix)

Samedi 13 juin

Alexa & Katie (saison 3b – Netflix)

Dimanche 14 juin

Marcella (saison 3 – Netflix)

Mercredi 17 juin

Mr. Iglesias (saison 2 – Netflix)

Jeudi 18 juin

The Order (saison 2 – Netflix)

Vendredi 19 juin

The Politician (saison 2 – Netflix)

Coisa Mais Linda (saison 2 – Netflix)

Love, Victor (saison 1 – Hulu)

Dimanche 21 juin

The Chi (saison 3 – Showtime)

Yellowstone (saison 3 – Paramount)

NOS4A2 (saison 2 – AMC)

Perry Mason (saison 1 – HBO)

Mardi 23 juin

Greenleaf (saison 5 – OWN)

Jeudi 25 juin

The Twilight Zone (saison 2 – CBS All Access)

Doom Patrol (saison 2 – HBO Max)

Search Party (saison 3 – HBO Max)

Samedi 27 juin

Dark (saison 3 – Netflix)

Dimanche 28 juin

Black Monday (saison 2b – Showtime)

Les fins de saison/série

Lundi 1er juin

The Baker and the Beauty (saison 1 – ABC)

Almost Paradise (saison 1 – WGN)

Mardi 2 juin

Legends of Tomorrow (saison 5 – The CW)

Jeudi 4 juin

Vagrant Queen (saison 1 – SyFy)

Vendredi 5 juin

Betty (saison 1 – HBO)

Mardi 9 juin

The Last O.G. (saison 3 – TBS)

Mercredi 10 juin

What We Do In The Shadows (saison 2 – FX)

Jeudi 11 juin

Man With a Plan (saison 4 – CBS)

Dimanche 14 juin

Billions (saison 5a – Showtime)

I Know This Much Is True (Mini – HBO)

Insecure (saison 4 – HBO)

Lundi 15 juin

Dead Still (saison 1 – Acorn TV)

Barkskins (saison 1 – Nat Geo)

Roswell, New Mexico (saison 2 – The CW)

Mardi 16 juin

If Loving You Is Wrong (saison 5 – OWN)

Vendredi 26 juin

Harley Quinn (saison 2 – DC Universe)

Dimanche 28 juin

Penny Dreadful: City of Angels (saison 1 – Showtime)

