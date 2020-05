L’agenda des séries US de mai 2020 : The 100, Dead To Me, Billions, Homecoming, Stargirl, The Great et plus

Qui dit mois de mai, dit fin de la saison régulière sur les networks américains. La situation actuelle a quelque peu bousculé le calendrier, mais cela ne change rien au fait que ce mois sera le dernier à être un minimum chargé avant un bon moment.

Quoi qu’il en soit, les services de streaming ne seront pas en reste. Netflix ouvre le bal avec la dernière création de Ryan Murphy, Hollywood, et proposera la saison 2 de Dead To Me, du jazz à Paris dans The Eddy, un épisode interactif de Kimmy Schmidt, la comédie spatiale Space Force avec Steve Carell et le thriller White Lines du créateur de La Casa de Papel. Sur Amazon Prime Video, nous aurons la saison 2 de Homecoming ; Hulu aura la saison 2 de Ramy et la mini-série The Great avec Elle Fanning ; et Apple TV+ se met à la comédie britannique avec Trying. N’oublions pas le lancement de HBO Max avec la rom-com Love Life avec Anna Kendrick.

Sur The CW, en plus de la nouvelle super-héroïne Stargirl (également sur DC Universe), nous aurons la dernière saison de The 100 débute, tout comme celle de Blindspot sur NBC.

Du côté du câble, Showtime ramène Billions pour sa saison 5 ; Rick & Morty reviennent sur Adult Swim ; HBO lance la mini-série I Know This Much is True avec Mark Ruffalo ; et Snowpiercer arrive finalement sur TNT avec beaucoup de retard.

Pour ce qui en est des adieux, nous en ferons à How To Get Away With Murder après 6 saisons sur ABC et à Vida après seulement 3 sur Starz.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Vendredi 1er mai

Betty (saison 1 – HBO)

Upload (saison 1 – Amazon Prime Video)

Hollywood (saison 1 – Netflix)

Into The Night (saison 1 – Netflix)

Casi Feliz (saison 1 – Netflix)

Trying (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 3 mai

Billions (saison 5 – Showtime)

Good Witch (saison 6 – Hallmark)

Rick & Morty (saison 4B – Adult Swim)

Lundi 4 mai

Disney Gallery: The Mandalorian (saison 1 – Disney+)

Mercredi 6 mai

The Oval (Saison 1b – BET)

Jeudi 7 mai

Blindspot (Saison 5 – NBC)

Vendredi 8 mai

Solar Opposites (saison 1 – Hulu)

The Eddy (saison 1 – Netflix)

Dead To Me (saison 2 – Netflix)

Valeria (saison 1 – Netflix)

Dimanche 10 mai

I Know This Much is True (mini – HBO)

Mardi 12 mai

Unbreakable Kimmy Schmidt (special – Netflix)

Vendredi 15 mai

The Great (saison 1 – Hulu)

White Lines (saison 1 – Netflix)

Chichipatos (saison 1 – Netflix)

Samedi 16 mai

La Reine et le Conquistador (saison 1 – Netflix)

Dimanche 17 mai

Snowpiercer (saison 1 – TNT)

Hightown (saison 1 – Starz)

Lundi 18 mai

Stargirl (saison 1 – The CW)

Mardi 19 mai

Sweet Magnolias (saison 1 – Netflix)

Mercredi 20 mai

The 100 (saison 7 – The CW)

At Home With Amy Sedaris (saison 3 – TruTV)

Vendredi 22 mai

Homecoming (saison 2 – Amazon Prime Video)

Control Z (saison 1 – Netflix)

Lundi 25 mai

Barskins (saison 1 – Nat Geo)

Mercredi 27 mai

Marvel’s Agents of SHIELD (saison 7 – ABC)

Love Life (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 29 mai

Ramy (saison 2 – Hulu)

Central Park (saison 1 – Apple TV+)

Space Force (saison 1 – Netflix)

Les fins de saison/série

Vendredi 1er mai

Charmed (saison 2 – The CW)

Dimanche 3 mai

Westworld (saison 3 – HBO)

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 1 – NBC)

Good Girls (saison 3 – NBC)

Lundi 4 mai

Three Busy Debras (saison 1 – Adult Swim)

Beef House (saison 1 – Adult Swim)

Star Wars: The Clone Wars (saison 7 – Disney+)

All Rise (saison 1 – CBS)

Mardi 5 mai

The Conners (saison 2 – ABC)

Bless This Mess (saison 2 – ABC)

Mixed-ish (saison 1 – ABC)

Black-ish (saison 6 – ABC)

Mercredi 6 mai

Riverdale (saison 4 – The CW)

Brockmire (saison 4 – IFC)

Seal Team (saison 3 – CBS)

Vendredi 8 mai

Dynasty (saison 3 – The CW)

Dimanche 10 mai

Outlander (saison 5 – Starz)

The Rookie (saison 2 – ABC)

Lundi 11 mai

9-1-1 (saison 3 – FOX)

Mardi 12 mai

The Flash (saison 6 – The CW)

For Life (saison 1 – ABC)

Mercredi 13 mai

The Goldbergs (saison 7 – ABC)

Schooled (saison 2 – ABC)

American Housewife (saison 4 – ABC)

Single Parents (saison 2 – ABC)

Jeudi 14 mai

Katy Keene (saison 1 – The CW)

Station 19 (saison 3 – ABC)

How To Get Away With Murder (saison 6 – ABC)

Vendredi 15 mai

The Blacklist (saison 7 – NBC)

Dimanche 17 mai

The Simpsons (saison 31 – FOX)

Duncanville (saison 1 – FOX)

Bob’s Burgers (saison 10 – FOX)

Family Guy (saison 18 – FOX)

Lundi 18 mai

The Neighborhood (saison 2 – CBS)

Mercredi 20 mai

S.W.A.T. (saison 3 – CBS)

Dimanche 24 mai

Run (saison 1 – HBO)

Mercredi 27 mai

Mrs. America (saison 1 – Hulu)

Jeudi 28 mai

The Good Fight (saison 4 – CBS All Access)

Vendredi 29 mai

Defending Jacob (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 31 mai

Killing Eve (saison 3 – BBC America)

Vida (saison 3 – Starz)

Rick & Morty (saison 4 – Adult Swim)

