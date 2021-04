L’agenda des séries US de mai 2021 : Jupiter’s Legacy, Lucifer, Legends of Tomorrow, Halston, Shrill, The Chi, The Underground Railroad et plus

Il y a peut-être désormais des séries du début à la fin de l’année sur le petit écran américain, mais le mois de mai reste celui de la fin de la saison sur les networks et, même si cette saison a débuté tardivement, cela ne change pas. Il y a donc plus de conclusions que de lancements au programme. On notera notamment que Shrill, Special, The Kominsky Method, Mom, NCIS: New Orléans, Last Man Standing et Castlevania se terminent de manière définitive dans les semaines qui viennent. Toutes les annonces n’ayant pas été faites à ce stade, d’autres devraient les rejoindre rapidement.

Nous ne manquerons bien entendu pas de saisons inédites à découvrir, comme l’adaptation du comics Jupiter’s Legacy, la partie 2 de la saison 5 de Lucifer, le biopic Halston, la saison 2 de Love, Death + Robots et donc la saison 3 de The Kominsky Method sur Netflix ; Peacock lance la comédie musicale Girls5Eva ; Hulu propose la saison 3 de Shrill et l’animée Marvel’s M.O.D.O.K. ; Apple TV+ ramène Mythic Quest et Trying pour leur seconde saison ; Amazon Prime Vidéo mise sur les nouvelles The Underground Railroad et Panic ; Disney+ fait également dans l’animation avec Star Wars: The Bad Batch et dans la comédie musicale avec la saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series.

Sur les networks, les choses bougent sur The CW avec la saison 6 de Legends of Tomorrow, la seconde moitié de la saison 1 de Superman & Lois et la saison 4 de Dynasty. Sur le câble, nous avons la dernière saison de Pose qui débute sur FX, The Girlfriend Experience qui revient pour sa saison 3 sur Starz, The Good Witch pour sa saison 7 sur Hallmark, The Chi (saison 4) et Black Monday (saison 3) sur Showtime et enfin l’ultime saison de The Bold Type sur Freeform.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Dimanche 2 mai

Legends of Tomorrow (saison 6 – The CW)

Pose (saison 3 – FX)

The Girlfriend Experience (saison 3 – Starz)

Mardi 4 mai

Star Wars: The Bad Batch (saison 1 – Disney+)

Selena: The Series (partie 2 – Netflix)

Jeudi 6 mai

Girls5Eva (saison 1 – Peacock)

Vendredi 7 mai

Shrill (saison 3 – Hulu)

Mythic Quest (saison 2 – Apple TV+)

Jupiter’s Legacy (saison 1 – Netflix)

Dynasty (saison 4 – The CW)

Mercredi 12 mai

La famille Upshaw (saison 1 – Netflix)

Jeudi 13 mai

Castlevania (saison 4 – Netflix)

Hacks (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 14 mai

Love, Death + Robots (saison 2 – Netflix)

Halston (saison 1 – Netflix)

Trying (saison 2 – Apple TV+)

High School Musical: The Musical: The Series (saison 2 – Disney+)

The Underground Railroad (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 16 mai

Good Witch (saison 7 – Hallmark)

Mardi 18 mai

Superman & Lois (saison 1b – The CW)

Jeudi 20 mai

Special (saison 2 – Netflix)

Vendredi 21 mai

Marvel’s M.O.D.O.K. (saison 1 – Hulu)

Solos (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

The Bite (saison 1 – Spectrum)

Dimanche 23 mai

Duncanville (saison 2 – FOX)

The Chi (saison 4 – Showtime)

Black Monday (saison 3 – Showtime)

Flatbush Misdemeanors (saison 1 – Showtime)

In Treatment (saison 4 – HBO)

Lundi 24 mai

Robot Chicken (special – Adult Swim)

Whitstable Pearl (saison 1 – Acorn TV)

Mardi 25 mai

Mr. Inbetween (saison 3 – FX)

Mercredi 26 mai

The Bold Type (saison 5 – Freeform)

Vendredi 28 mai

The Kominsky Method (saison 3 – Netflix)

Lucifer (saison 5B – Netflix)

Panic (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Lundi 31 mai

Housebroken (saison 1 – FOX)

Les fins de saison/série

Mardi 4 mai

Young Rock (saison 1 – NBC)

Jeudi 6 mai

Stuck with you (saison 2 – ALLBLK)

Vendredi 7 mai

Magnum P.I. (saison 3 – CBS)

Dimanche 9 mai

When Calls The Heart (saison 8 – Hallmark)

Mardi 11 mai

Supergirl (saison 6a – The CW)

Mayans M.C. (saison 3 – FX)

Jeudi 13 mai

Young Sheldon (saison 4 – CBS)

Mom (saison 8 – CBS)

B Positive (saison 1 – CBS)

Vendredi 14 mai

Blue Bloods (saison 11 – CBS)

Dimanche 16 mai

The Great North (saison 1 – FOX)

Family Guy (saison 19 – FOX)

The Rookie (saison 3 – ABC)

City On A Hill (saison 2 – Showtime)

The Nevers (saison 1 – HBO)

Lundi 17 mai

The Neighborhood (saison 3 – CBS)

Bob (hearts) abishola (saison 2 – CBS)

Bull (saison 5 – CBS)

Breeders (saison 2 – FX)

Mardi 18 mai

The Resident (saison 4 – FOX)

Prodigal Son (saison 2 – FOX)

Black-ish (saison 7 – ABC)

Mixed-ish (saison 2 – ABC)

Big Sky (saison 1 – ABC)

Mercredi 19 mai

The Goldbergs (saison 8 – ABC)

The Conners (saison 3 – ABC)

Call Your Mother (saison 1 – ABC)

Jeudi 20 mai

Spy City (saison 1 – AMC+)

Last Man Standing (saison 9 – FOX)

Dimanche 23 mai

The Equalizer (saison 1 – CBS)

NCIS: Los Angeles (saison 12 – CBS)

NCIS: New Orleans (saison 7 – CBS)

The Simpsons (saison 32 – FOX)

Bob’s Burgers (saison 11 – FOX)

Atlantic Crossing (saison 1 – PBS)

Godfather Of Harlem (saison 2a – Epix)

Lundi 24 mai

9-1-1 (saison 4 – FOX)

9-1-1: Lone Star (saison 2 – FOX)

All Rise (saison 2 – CBS)

Mardi 25 mai

NCIS (saison 18 – CBS)

FBI (saison 3 – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 2 – CBS)

Mercredi 26 mai

SEAL Team (saison 4 – CBS)

S.W.A.T. (saison 4 – CBS)

Vendredi 28 mai

The Mighty Ducks: Game Changers (saison 1 – Disney+)

The Birch (saison 2 – Facebook)

Dimanche 30 mai

Mare Of Easttown (mini – HBO)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.