L’agenda des séries US de mars 2021 : The Falcon and the Winter Soldier, Mayans M.C., Generation, Grey’s Anatomy et plus

Alors que Wandavision arrive à sa conclusion, Disney+ ne va pas laisser les fans du MCU longtemps sans nouveaux épisodes, puisque The Falcon and the Winter Soldier va rapidement prendre le relais. Ce n’est bien entendu pas la seule nouveauté de ce mois de mars, puisque la plateforme proposera The Mighty Ducks avec Emilio Estevez et Lauren Graham.

De son côté, NBC ouvre le mois avec Debris qui devrait séduire les fans de Fringe, tandis que HBO proposera un nouveau teen show produit par Lena Dunham intitulé Generation et que Netflix lancera la sitcom musicale Country Comfort avec Katharine McPhee et Eddie Cibrian, ainsi que la série d’anticipation The One avec Hannah Ware et Les Irréguliers de Baker Street qui nous entraine dans le monde de Sherlock Holmes.

Les retours sont bien plus nombreux encore. Sur The CW, la saison 7 de The Flash débute finalement, tout comme la saison 3 de New Amsterdam et la quatrième de Good Girls sur NBC. Saison 3 également pour Mayans M.C. sur FX et saison 2 de Breeders. Saison 2 de City on a Hill sur Showtime et saison 3 de Genius sur Nat Geo. ABC ramène de son côté Station 19, Grey’s Anatomy et A Million Little Things pour la suite de leur saison en cours. Enfin, signalons le retour de Wynonna Earp sur SyFy pour ses ultimes épisodes, puisqu’elle a été annulée récemment.

Du côté des conclusions, il sera également temps de faire vos adieux à Superstore sur NBC.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 1er mars

Debris (saison 1 – NBC)

Mardi 2 mars

The Flash (saison 7 – The CW)

New Amsterdam (saison 3 – NBC)

Vendredi 5 mars

Wynonna Earp (saison 4 – SyFy)

Dimanche 7 mars

Pennyworth (saison 2b – Epix)

Good Girls (saison 4 – NBC)

Mardi 9 mars

Delilah (saison 1 – OWN)

Mercredi 10 mars

South Park (Special – Comedy Central)

Jeudi 11 mars

Cake (saison 4 – FXX)

Generation (saison 1 – HBO)

Station 19 (saison 4 – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 17 – ABC)

A Million Little Things (saison 3 – ABC)

Vendredi 12 mars

Paradise PD (saison 3 – Netflix )

The One (saison 1 – Netflix )

Lundi 15 mars

Ducktales (Special Final – Disney XD)

Mardi 16 mars

Mayans M.C. (saison 3 – FX)

Vendredi 19 mars

The Falcon and the Winter Soldier (saison 1 – Disney+)

Country Comfort (saison 1 – Netflix )

Samedi 20 mars

Final Space (saison 3 – Adult Swim)

Dimanche 21 mars

Genius (saison 3 – Nat Geo)

Lundi 22 mars

Breeders (saison 2 – FX)

Mercredi 24 Mars

Qui a tué Sara ? (saison 1 – Netflix )

Vendredi 26 mars

Invincible (Saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Solar Opposites (saison 2 – Hulu)

The Mighty Ducks (Saison 1 – Disney+)

Les Irréguliers de Baker Street (saison 1 – Netflix )

Dimanche 28 mars

City on a Hill (saison 2 – Showtime)

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2b – NBC)

Les fins de saison/série

Vendredi 5 mars

Wandavision (saison 1 – Disney+)

Lundi 8 mars

9-1-1 (saison 4a – FOX)

9-1-1: lone star (saison 2a – FOX)

Jeudi 18 mars

Grown-ish (saison 3 – Freeform)

Vendredi 19 mars

Servant (saison 2 – Apple TV+)

Dimanche 21 mars

American Gods (saison 3 – Starz)

Mercredi 24 mars

Genius (saison 3 – Nat Geo)

Jeudi 25 mars

Superstore (saison 6 – NBC)

Call Me Kat (saison 1 – FOX)

Vendredi 26 mars

Into The Dark (saison 2 – Hulu)

La Templanza (saison 1 – Amazon)

Mercredi 31 mars

Resident Alien (saison 1 – SyFy)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.