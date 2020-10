L’agenda des séries US de novembre 2020 : The Crown, Grey’s Anatomy, NCIS, Moonbase 8, The Flight Attendant et plus

Avec une élection présidentielle et la semaine de Thanksgiving, le mois de novembre aurait dû être perturbé, mais puisque la programmation des séries américaines a été tout sauf normale dernièrement, il n’y a pas tant de choses que cela à bousculer.

Pour la première fois donc, nous parlons de la rentrée des networks en novembre avec CBS qui ramène une grosse partie de ses séries, des NCIS aux FBI sans oublier les comédies dont la nouvelle B Positive, la dernière création de Chuck Lorre avec Thomas Middleditch (Silicon Valley) et Annaleigh Ashford (Masters of Sex) qui sera programmée avec les inédits de Young Sheldon et Mom. Sur NBC, les séries Chicago reviennent également, tout comme The Blacklist et les flics de l’unité spéciale, tandis qu’ABC lance les nouvelles saisons de The Good Doctor, Grey’s Anatomy, Station 19 et A Million Little Things. ABC propose également Big Sky de David E. Kelley basée sur les romans de C.J. Box qui mettent en scène Cassie Dewell (Kylie Bunbury) et Cody Hoyt (Ryan Phillippe).

Sur Netflix, il y a du lourd avec la saison 4 attendue de The Crown, mais aussi la saison 2 de Virgin River qui revient à temps pour Black Friday. Il y aura aussi un peu de romance avec la nouvelle Dash & Lily et de la guerre avec The Liberator. Sur HBO Max, nous retrouverons Kaley Cuoco en hôtesse de l’air possiblement meurtrière dans The Flight Attendant, tandis que Hulu proposera A Teacher dans laquelle Kate Mara se lance dans une relation problématique. Sur Peacock, ambiance différente avec le retour de Sauvés par le gong.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 2 novembre

The Good Doctor (saison 4 – ABC)

Private Eyes (saison 4 – Global)

Jeudi 5 novembre

Young Sheldon (saison 4 – CBS)

B Positive (saison 1 – CBS)

Mom (saison 8 – CBS)

Dimanche 8 novembre

Moonbase 8 (saison 1 – Showtime)

NCIS: Los Angeles (saison 12 – CBS)

NCIS: New Orleans (saison 7 – CBS)

Lundi 9 novembre

Industry (saison 1 – HBO)

Mardi 10 novembre

A Teacher (Mini – Hulu)

Dash & Lily (Saison 1 – Netflix)

Mercredi 11 novembre

Chicago Fire (Saison 9 – NBC)

Chicago PD (Saison 8 – NBC)

Chicago Med (Saison 6 – NBC)

S.W.A.T. (saison 4 – CBS)

The Liberator (Saison 1 – Netflix)

Jeudi 12 novembre

Law & Order: Special Victims Unit (Saison 22 – NBC)

Station 19 (saison 4 – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 17 – ABC)

The Unicorn (saison 2 – CBS)

Vendredi 13 novembre

The Blacklist (Saison 8 – NBC)

The Minions of Midas (Saison 1 – Netflix)

Dimanche 15 novembre

The Crown (saison 4 – Netflix)

Small Axe (saison 1 – BBC One)

Lundi 16 novembre

The Neighborhood (saison 3 – CBS)

Bob Hearts Abishola (saison 2 – CBS)

All Rise (saison 2 – CBS)

Bull (saison 5 – CBS)

His Dark Materials (saison 2 – HBO)

Mardi 17 novembre

Big Sky (saison 1 – ABC)

NCIS (saison 18 – CBS)

FBI (saison 3 – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 2 – CBS)

Mercredi 18 novembre

No Man’s Land (saison 1 – Hulu)

For Life (saison 2 – ABC)

Jeudi 19 novembre

A Million Little Things (saison 3 – ABC)

Vendredi 20 novembre

Animaniacs (saison 1 – Hulu)

Marvel’s 616 (saison 1 – Disney+)

Lundi 23 novembre

Black Narcissus (Mini – FX/Hulu)

Mardi 24 novembre

The haves and the have nots (saison 8 – OWN)

Mercredi 25 novembre

Saved By The Bell (saison 1 – Peacock)

SEAL Team (saison 4 – CBS)

Jeudi 26 novembre

The Flight Attendant (saison 1 – HBO Max)

Les fins de saison/série

Lundi 2 novembre

We Are Who We Are (saison 1 – HBO)

Lundi 9 novembre

Soulmates (saison 1 – AMC)

Jeudi 12 novembre

Bruh (saison 1 – BET+)

Dimanche 15 novembre

The Good Lord Bird (mini – Showtime)

Jeudi 19 novembre

Supernatural (saison 15 – The CW)

Vendredi 20 novembre

Dutschland 89 (saison 3 – Sundance)

The Right Stuff (saison 1 – Disney+)

Dimanche 29 novembre

The Spanish Princess (saison 2 – Starz)

The Undoing (saison 1 – HBO)

Fargo (saison 4 – FX)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.