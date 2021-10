L’agenda des séries US de novembre 2021 : Dexter, La Roue du Temps, Hawkeye, Cowboy Bebop, Narcos, Power, Star Trek: Discovery et plus

Comme toujours, le mois de novembre marque le début de la fin de la première moitié de saison à cause de la célébration de Thanksgiving (jeudi 25 novembre cette année) qui impose une pause dans la programmation. On ne manque naturellement pas de nouvelles saisons et séries à découvrir, même si elles sont un peu moins nombreuses que ces derniers mois.

Novembre sera par ailleurs marqué par une vague de revivals et autres reboots. Le plus notable est bien entendu celui de Dexter qui doit rectifier le tir et offrir une conclusion satisfaisante à la série sur Showtime. Du côté de HBO Max, nous avons un reboot de la comédie ’80s Head of the Class (Sois prof et tais-toi !) avec Isabella Gomez (One Day at a Time) dans le rôle de la prof. Lifetime diffuse un téléfilm (pilote) de Highway to Heaven (Les Routes du paradis) avec Jill Scott qui sera l’Ange de passage. Un téléfilm aussi pour Nash Bridges qui ramène Don Johnson et Cheech Marin 20 ans après la fin originale de la série, cette fois sur USA Network, tandis que The CW nous propose le téléfilm The Waltons’ Homecoming qui est pour sa part un remake de La Famille des collines. Enfin, pour la seconde fois, la série The Game fait son retour. Cette fois, c’est sur Paramount+. Et n’oublions pas le troisième téléfilm Psych et la saison 2 du revival de Saved by the Bell sur Peacock !

Restons dans les retours. Nous aurons les saisons 2 de Power Book II: Ghost (Starz), The Hot Zone (NGC), The Great (Hulu) et Gentified (Netflix), mais également les troisièmes et dernières saisons de Dickinson (Apple TV+) et Narcos: Mexico (Netflix). Saison 3 aussi pour Hanna (Amazon Prime Vidéo), tandis que

Yellowstone et Star Trek: Discovery atteignent leur quatrième sur Paramount+. Enfin, The CW continue sa rentrée avec la saison 6 de Riverdale et la huitième de The Flash qui s’ouvre avec cinq épisodes « crossovers » qui ramènent de nombreux personnages de la franchise.

Pour ce qui est des nouveautés, il y a quelques poids lourds comme la série de fantasy épique La Roue du Temps (Amazon Prime Vidéo), la version live de l’animé Cowboy Bebop (Netflix), une série du MCU Hawkeye (Disney+) qui met en scène Jeremy Renner, comme le drame politique Mayor of Kingstown de Paramount+ dans laquelle il partagera l’écran avec Kyle Chandler. Autre duo notable, Paul Rudd et Will Ferrell sont les têtes d’affiche de The Shrink Next Door (Apple TV+), tandis que Christina Ricci et Juliette Lewis se font face dans Yellowjackets (Showtime). Enfin, la dernière série de Mindy Kaling, The Sex Lives of College Girls, arrive sur HBO Max, alors qu’AMC+ lance Lucy Hale à la recherche d’un tueur en série dans Ragdoll.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 1er novembre

Dalgliesh (saison 1 – Acorn TV)

Jeudi 4 novembre

Head of the Class (saison 1 – HBO Max)

Lace (saison 1 – ALLBLK)

Vendredi 5 novembre

Animaniacs (saison 2 – Hulu)

Dickinson (saison 3 – Apple TV+)

Big Mouth (saison 5 – Netflix)

Narcos: Mexico (saison 3 – Netflix)

Samedi 6 novembre

Highway to Heaven (special – Lifetime)

Dimanche 7 novembre

Dexter: New Blood (saison 9 – Showtime)

Yellowstone (saison 4 – Paramount+)

Mercredi 10 novembre

Gentified (saison 2 – Netflix)

Jeudi 11 novembre

The Game (Revival saison 1 – Paramount+)

Ragdoll (saison 1 – AMC+)

South Side (saison 2 – HBO Max+)

Vendredi 12 novembre

The Shrink Next Door (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 14 novembre

Mayor of Kingstown (saison 1 – Paramount+)

Yellowjackets (saison 1 – Showtime)

Blade Runner: Black Lotus (saison 1 – Adult Swim)

Mardi 16 novembre

The Flash (saison 8 – The CW)

Riverdale (saison 6 – The CW)

Jeudi 18 novembre

Star Trek: Discovery (saison 4 – Paramount+)

Psych 3 (special – Peacock)

The Sex Lives of College Girls (saison 1 – HBO Max)

Crime (saison 1 – BritBox)

Vendredi 19 novembre

The Great (saison 2 – Hulu)

La Roue du Temps (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Cowboy Bebop (saison 1 – Netflix)

Dimanche 21 novembre

Power Book II: Ghost (saison 2 – Starz)

Mardi 23 novembre

Les Maîtres de l’univers : Révélation (part 2 – Netflix)

Mercredi 24 novembre

Saved by the Bell (saison 2 – Peacock)

Hawkeye (saison 1 – Disney+)

Hanna (saison 3 – Amazon Prime Vidéo)

Jeudi 25 novembre

Ruthless (saison 2b – BET+)

Super Crooks (saison 1 – Netflix)

South Park (special – Paramount+)

Samedi 27 novembre

Nash Bridges (special – USA Network)

Dimanche 28 novembre

The Waltons’ Homecoming (special – The CW)

The Hot Zone: Anthrax (saison 2 – NGC)

Lundi 29 novembre

Queens Of Mystery (saison 2 – Acorn TV)

Les fins de saison/série

Lundi 1er novembre

Y: The Last Man (saison 1 – FX on Hulu)

Mardi 2 novembre

Stargirl (saison 2 – The CW)

Jeudi 4 novembre

The Harper House (saison 1 – Paramount+)

Dimanche 7 novembre

American Rust (saison 1- Showtime)

Mardi 9 novembre

Supergirl (saison 6 – The CW)

American Crime Story (saison 3 – FX)

Mercredi 10 novembre

Docteure Doogie (saison 1 – Disney+)

Jeudi 11 novembre

Doom Patrol (saison 3 – HBO Max)

Love Life (saison 2 – HBO Max)

Vendredi 12 novembre

Souviens-toi… l’été dernier (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 14 novembre

BMF (saison 1 – Starz)

Lundi 15 novembre

Dalgliesh (saison 1 – Acorn TV)

Mardi 16 novembre

Queen Sugar (saison 6 – OWN)

Mercredi 17 novembre

Dopesick (mini – Hulu)

Jeudi 18 Novembre

Dan Brown’s The Lost Symbol – Saison 1 (Peacock)

Vendredi 19 novembre

Foundation (saison 1 – Apple TV+)

The Morning Show (saison 2 – Apple TV+)

Dimanche 28 Novembre

Fear The Walking Dead (saison 7 – AMC+)

Walking Dead: World Beyond (saison 2 – AMC+)

Mardi 30 novembre

The Hot Zone: Anthrax (saison 2 – NGC)