L’agenda des séries US d’octobre 2021 : Les Experts, Succession, You, Dopesick, Locke & Key, Chucky, The Sinner, On My Block et plus

Nous arrivons au mois d’octobre, le mois de l’horreur. Il y a donc des lancements dans le genre dans les semaines qui viennent comme les deux spin-offs de The Walking Dead qui font leur retour, mais aussi des franchises comme Chucky et Day of Dead sur SyFy, ainsi I Know What You Did Last Summer sur Amazon Prime Vidéo qui se déclinent à présent en séries. Sur Peacock, nous aurons également la nouvelle The Girl in the Woods, tandis que Shudder lance l’anthologie Horror Noire et Netflix mise sur la saison 2 de Locke & Key.

Les networks poursuivent leur reprise, à l’image de CBS qui ramène à la vie Les Experts avec CSI: Vegas, en plus de poids lourds comme Young Sheldon, Blue Bloods, The Equalizer, NCIS: Los Angeles et plus qui reviennent. Sur The CW, la saison estivale se conclut juste à temps pour la rentrée automnale puisse se faire — notamment avec le reboot de 4400. ABC proposera la nouvelle série musicale Queens, alors que NBC ramène The Blacklist.

Du côté du câble, nous avons la saison 4 de The Sinner qui débute sur USA Network, Insecure qui entame son ultime saison sur HBO en compagnie de l’increvable Curb Your Enthusiasm sur HBO qui ramène également la très populaire Succession. Sur Starz, Heels se termine pour laisser sa place à la saison 2 de Hightown.

En streaming, on notera la mini-série Dopesick avec Michael Keaton sur Hulu, la toute dernière saison de On My Block, la saison 3 de You et la saison 2 de Another Life sur Netflix, le teen murder mystery One of Us is Lying sur Peacock, la suite de Leverage: Redemption sur IMDb TV, la saison 2 de Love Life sur HBO Max et la nouvelle Invasion sur Apple TV+.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Vendredi 1er octobre

S.W.A.T. (saison 5 – CBS)

Magnum P.I. (saison 4 – CBS)

Blue Bloods (saison 12 – CBS)

Maid (saison 1 – Netflix)

Welcome to the Blumhouse (saison 2 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 3 octobre

The Walking Dead: World Beyond (saison 2 – AMC)

Lundi 4 octobre

On My Block (saison 4 – Netflix)

Mercredi 6 octobre

CSI: Vegas (saison 1 – CBS)

Jeudi 7 octobre

Young Sheldon (saison 5 – CBS)

United States of Al (saison 2 – CBS)

Ghosts (saison 1 – CBS)

Bull (saison 6 – CBS)

One of Us is Lying (saison 1 – Peacock)

Vendredi 8 octobre

Nancy Drew (saison 3 – The CW)

Leverage: Redemption (saison 1b – IMDb TV)

Pretty Smart (saison 1 – Netflix)

Acapulco (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 10 octobre

The Equalizer (saison 2 – CBS)

NCIS: Los Angeles (saison 13 – CBS)

SEAL Team (saison 5 – CBS)

Fear The Walking Dead (saison 7 – AMC+)

Lundi 11 octobre

The Baby-sitters Club (saison 2 – Netflix)

Mardi 12 octobre

House of Payne (saison 8 – BET)

Assisted Living (saison 2 – BET)

The Oval (saison 3 – BET)

Chucky (saison 1 – SyFy/USA)

Mercredi 13 octobre

Legends of Tomorrow (saison 7 – The CW)

Batwoman (saison 3 – The CW)

The Sinner (saison 4 – USA Network)

Dopesick (mini – Hulu)

Twenties (saison 2 – BET)

Sistas (saison 3b – BET)

Jeudi 14 octobre

Legacies (saison 4 – The CW)

B Positive (saison 2 – CBS)

Another Life (saison 2 – Netflix)

Carl Weber’s The Family Business (saison 3 – BET+)

Covenant (saison 1 – ALLBLK)

Guilty Party (saison 1 – Paramount+)

Vendredi 15 octobre

I Know What You Did Last Summer (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Day of the Dead (saison 1 – SyFy)

You (saison 3 – Netflix)

Dimanche 17 octobre

Hightown (saison 2 – Starz)

Succession (saison 3 – HBO)

Mardi 19 octobre

Queens (saison 1 – ABC)

Games People Play (saison 2 – BET)

Jeudi 21 septembre

The Blacklist (saison 9 – NBC)

Bruh (saison 2 – BET+)

The Girl in the Woods (saison 1 – Peacock)

Vendredi 22 septembre

Invasion (saison 1 – Apple TV+)

Locke & Key (saison 2 – Netflix)

Adventure Beast (saison 1 – Netflix)

Inside Job (saison 1 – Netflix)

Dimanche 24 octobre

Insecure (saison 5 – HBO)

Curb Your Enthusiasm (saison 11 – HBO)

Lundi 25 octobre

All American (saison 4 – The CW)

4400 (saison 1 – The CW)

Mardi 26 octobre

The Last O.G. (saison 4 – TBS)

Jeudi 28 octobre

Walker (saison 2 – The CW)

Horror Noire (saison 1 – Shudder)

Love Life (saison 2 – HBO Max)

Louis Miguel: La Série (saison 3 – Netflix)

Star Trek: Prodigy (saison 1 – Paramount+)

Vendredi 29 octobre

Swagger (saison 1 – Apple TV+)

Les fins de saison/série

Vendredi 1er octobre

Mr. Corman (saison 1 – Apple TV+)

Dynasty (saison 4 – The CW)

Dimanche 3 octobre

The Walking Dead (saison 11a – AMC+)

Animal Kingdom (saison 5 – TNT)

Billions (saison 5 – Showtime)

Mercredi 6 octobre

Turner & Hooch (saison 1 – disney+)

What If…? (saison 1 – disney+)

Riverdale (saison 5 – The CW)

In The Dark (saison 3 – The CW)

Archer (saison 12 – FXX)

Jeudi 7 octobre

The Premise (saison 1 – FX on Hulu)

The Outpost (saison 4 – The CW)

Vendredi 8 octobre

Ted Lasso (saison 2 – Apple TV+)

Welcome to the Blumhouse (saison 2 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 10 octobre

Evil (saison 2 – Paramount+)

Heels (saison 1 – Starz)

Scenes From a Marriage (saison 1 – HBO)

Work in Progress (saison 2 – Showtime)

Lundi 11 octobre

The L Word: Generation Q (saison 2 – Showtime)

Roswell, New Mexico (saison 3 – The CW)

Mercredi 13 octobre

Awkwafina is Nora From Queens (saison 2 – Comedy Central)

Jeudi 14 octobre

Star Trek: Lower Decks (saison 2 – Paramount+)

Vendredi 15 octobre

See (saison 2 – Apple TV+)

Dimanche 17 octobre

Chesapeake Shores (saison 5 – Hallmark)

Mardi 19 octobre

Only Murders In The Building (saison 1 – Hulu)

Mercredi 20 octobre

American Horror Story (saison 10 – FX)

Jeudi 21 septembre

One of Us is Lying (saison 1 – Peacock)

Titans (saison 3 – HBO Max)

Vendredi 22 septembre

Truth Be Told (saison 2 – Apple TV+)

Mercredi 27 octobre

Wu-Tang: An American Saga (saison 2 – Hulu)

Jeudi 28 octobre

Creepshow (saison 3 – Shudder)

Kin (saison 1 – AMC+)

What We Do In The Shadows (saison 3 – FX)

Dimanche 31 octobre

Chapelwaite (saison 1 – Epix)