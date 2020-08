L’agenda des séries US de septembre 2020 : Ratched, The Boys, Power Book II, Fargo, Utopia, Raised By Wolves et plus

Ce mois de septembre 2020 a quelque chose d’historique, puisque les networks américains ne font pas leur rentrée, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. FOX ramène ses séries animées et proposera le soap Filthy Rich (annoncée à l’origine pour le printemps dernier), mais cela s’arrête là.

Malgré tout, les Emmy Awards auront bien lieu. La cérémonie ne se déroulera pas comme d’habitude, mais elle sera proposée comme toujours juste avant la semaine de rentrée (du moins, au moment où la semaine de la rentrée devait débuter).

Sur le câble, la rentrée a aussi été mise entre parenthèses, mais il y aura tout de même des nouveautés. Annoncée pour cet été, Power Book II: Ghost qui n’est vraiment que la saison 7 de Power arrivera dès le début du mois. Également prévue pour la période estivale, la mini-série The Third Day avec Jude Law et Noami Harris sera diffusée sur HBO, en duo avec We Are Who We Are créée et réalisée par Luca Guadagnino. Sur Showtime, nous aurons la mini-série The Comey Rule qui revient sur un des scandales de l’administration Trump à l’approche des prochaines élections. Enfin, FX ramène finalement Fargo pour sa saison 4 à la fin du mois.

En streaming, la saison 2 de The Boys sera programmée sur Amazon Prime Video non pas en binge watching, mais avec 3 épisodes pour le lancement, puis un par semaine. La plateforme proposera aussi le remake amécain d’Utopia. HBO Max a une série blockbuster produite par Ridley Scott intitulée Raised By Wolves avec Travis Fimmel. La première partie de la saison 2 de PEN15 arrive sur Hulu. Sarah Paulson retrouve Ryan Murphy avec Ratched sur Netflix qui mettra aussi en ligne Away avec Hilary Swank en astronaute.

Terminons par signaler que le moment sera venu de faire nos adieux à The 100 qui arrive au bout de sa septième et donc ultime saison.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 2 septembre

Tyler Perry’s House of Payne (saison 7 – BET)

Tyler Perry’s Assisted Living (saison 1 – BET)

Jeudi 3 septembre

A.P. Bio (saison 3 – Peacock)

Young Wallander (saison 1 – Netflix)

Raised By Wolves (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 4 septembre

The Boys (saison 2 – Amazon Prime Video)

Away (saison 1 – Netflix)

Dimanche 6 septembre

Power Book II: Ghost (saison 1 – Starz)

Mercredi 9 septembre

Woke (saison 1 – Hulu)

LA’s Finest (saison 2 – Spectrum)

Jeudi 10 septembre

Julie and the Phantoms (saison 1 – Netflix)

Vendredi 11 septembre

The Duchess (saison 1 – Netflix)

Dimanche 13 septembre

Our Cartoon President (saison 3 partie 2 – Showtime)

Lundi 14 septembre

The Third Day (mini – HBO)

We Are Who We Are (saison 1 – HBO)

Mercredi 16 septembre

Archer (saison 11 – FXX)

Vendredi 18 septembre

PEN15 (saison 2a – Hulu)

Ratched (saison 1 – Netflix)

Dimanche 20 septembre

72nd emmy awards (special – ABC)

Lundi 21 septembre

Filthy Rich (saison 1 – FOX)

Vendredi 25 septembre

Utopia (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Sneakerheads (saison 1 – Netflix)

Dimanche 27 septembre

The Comey Rule (mini – Showtime)

The Simpsons (saison 32 – FOX)

Bless the Harts (saison 2 – FOX)

Bob’s Burgers (saison 11 – FOX)

Family Guy (saison 19 – FOX)

Fargo (saison 4 – FX)

Les fins de saison/série

Jeudi 3 septembre

Cake (saison 1 – FXX)

Tacoma FD (saison 2 – TruTV)

Dimanche 6 septembre

P-Valley (saison 1 – Starz)

Lundi 28 septembre

The Comey Rule (mini – Showtime)

Mercredi 30 septembre

The 100 (saison 7 – The CW)

