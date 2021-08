L’agenda des séries US de septembre 2021 : Lucifer, Fondation, Y: The Last Man, Doom Patrol, Sex Education, Goliath et plus

Après une saison mouvementée, les networks reprennent leurs vieilles habitudes et ainsi, après la cérémonie des Emmy Awards, nous avons le droit à la semaine de la rentrée. The CW ne participe pas cependant, ses séries de l’automne n’arriveront pas avant octobre au minimum. Si vous voulez des informations sur les nouveautés des networks de cette rentrée, nous avons un petit guide pour vous aider.

Au niveau des nouveautés du câble, nous avons sur Starz une autre production 50 Cent avec BMF (sur StarzPlay en France) ; HBO revisite Bergman dans Scenes From a Marriage avec Oscar Isaac et Jessica Chastain ; FX on Hulu propose enfin son adaptation du comics Y: The Last Man ; et Showtime adapte pour sa part American Rust de Philipp Meyer avec Jeff Daniels, Maura Tierney et Bill Camp. En streaming, c’est Peacock qui fait dans l’adaptation avec Dan Brown’s The Lost Symbol, tandis qu’Apple TV+ se penche sur Fondation d’Isaac Asimov avec Jared Harris et Lee Pace. Enfin, Netflix propose Midnight Mass par l’équipe de The Hauting of Hill House.

Bien entendu, il y aura aussi des retours. Lucifer revient avec sa saison 6 qui sera la dernière sur Netflix, tout comme la quatrième de Dear White People et la quatrième de Goliath sur Amazon Prime Vidéo. On retrouve enfin Doom Patrol avec sa saison 3 sur HBO Max, idem pour What We Do In The Shadows sur FX et Sex Education sur Netflix, saison 2 pour The Morning Show sur Apple TV+, Wu-Tang: An American Saga sur Hulu et The Walking Dead: World Beyond sur AMC, saison 4 pour A.P. Bio sur Peacock.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Jeudi 2 septembre

What We Do In The Shadows (saison 3 – FX)

A.P. Bio (saison 4 – Peacock)

Q-Force (saison 1 – Netflix)

Dimanche 5 septembre

Billions (saison 5b – Showtime)

Mardi 7 septembre

Impeachment: American Crime Story (saison 3 – FX)

Robot Chicken (saison 11 – Adult Swim)

Queen Sugar (saison 6 – OWN)

Mercredi 8 septembre

Wu-Tang: An American Saga (Saison 2 – Hulu)

Doogie Kamealoha, M.D (saison 1 – Disney+)

Jeudi 9 septembre

Kin (Saison 1 – AMC+)

All the Queen’s Men (Saison 1 – BET+)

Vendredi 10 septembre

Lucifer (saison 6 – Netflix)

Dimanche 12 septembre

American Rust (saison 1 – Showtime)

Scenes From a Marriage (saison 1 – HBO)

Lundi 13 septembre

Y: The Last Man (saison 1 – FX on Hulu)

Jeudi 16 septembre

The Premise (saison 1 – FX on Hulu)

Dan Brown’s The Lost Symbol (saison 1 – Peacock)

The Harper House (saison 1 – Paramount+)

Tacoma FD (saison 3 – TruTV)

Vendredi 17 septembre

The Morning Show (saison 2 – Apple TV+)

Do, Re & Mi (saison 1 – Prime Vidéo)

Sex Education (saison 3 – Netflix)

Dimanche 19 septembre

73rd Emmy Awards (special – CBS)

Lundi 20 septembre

The Neighborhood (saison 4 – CBS)

Bob Hearts Abishola (saison 3 – CBS)

NCIS (saison 19 – CBS)

NCIS: Hawai’i (saison 1 – CBS)

Ordinary Joe (saison 1 – NBC)

9-1-1 (saison 5 – FOX)

The Big Leap (saison 1 – FOX)

Teenage Euthanasia (saison 1 – Adult Swim)

Mardi 21 septembre

FBI (saison 4 – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 3 – CBS)

FBI: International (saison 1 – CBS)

New Amsterdam (saison 4 – NBC)

The Resident (saison 5 – FOX)

Our Kind of People (saison 1 – FOX)

Mercredi 22 septembre

The Goldbergs (saison 9 – ABC)

The Wonder Years (saison 1 – ABC)

The Conners (saison 4 – ABC)

Home Economics (saison 2 – ABC)

A Million Little Things (saison 4 – ABC)

Chicago Med (saison 7 – NBC)

Chicago Fire (saison 10 – NBC)

Chicago PD (saison 9 – NBC)

Dear White People (saison 4 – Netflix)

Jeudi 23 septembre

Law & Order: SVU (saison 23 – NBC)

Law & Order: Organized Crime (saison 2 – NBC)

Doom Patrol (saison 3 – HBO Max)

Creepshow (saison 3 – Shudder)

Vendredi 24 septembre

Goliath (saison 4 – Amazon Prime Vidéo)

Foundation (saison 1 – Apple TV+)

Midnight Mass (saison 1 – Netflix)

Dimanche 26 septembre

The Rookie (saison 4 – ABC)

BMF (saison 1 – Starz)

Les Simpson (saison 33 – FOX)

The Great North (saison 2 – FOX)

Bob’s Burgers (saison 12 – FOX)

Les Griffin (saison 20 – FOX)

The Walking Dead: World Beyond (saison 2 – AMC)

Lundi 27 septembre

The Good Doctor (saison 5 – ABC)

Mardi 28 septembre

La Brea (saison 1 – NBC)

Jeudi 30 septembre

Station 19 (saison 5 – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 18 – ABC)

Big Sky (saison 2 – ABC)

Les fins de saison/série

Mercredi 1er septembre

Monsters at Work (saison 1 – Disney+)

Jeudi 2 septembre

Grown-ish (saison 4 – Freeform)

Craig Ross Jr.’s Monogamy (saison 3 – ALLBLK)

Dimanche 5 septembre

Legends of Tomorrow (saison 6 – The CW)

Rick & Morty (saison 5 – Adult Swim)

Lundi 6 Septembre

The Republic of Sarah (saison 1 – The CW)

American Dad (saison 16 – TBS)

Mardi 14 septembre

The Oval (saison 2 – BET)

Miracle Workers (saison 3 – TBS)

Jeudi 16 septembre

Slasher (saison 4 – Shudder)

Brooklyn Nine-Nine (saison 8 – NBC)

Vendredi 17 septembre

Surrealestate (saison 1 – SyFY)

Dimanche 19 septembre

Fantasy Island (saison 1 – FOX)

Lundi 20 septembre

Reservation Dogs (saison 1 – FX on Hulu)

Mercredi 22 septembre

Nine Perfect Strangers (saison 1 – Hulu)

Jeudi 23 septembre

The Other Two (saison 2 – HBO Max)

Dimanche 26 septembre

Power Book III: Raising Kanan (saison 1 – Starz)

