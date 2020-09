Ce mois d’octobre aurait pu être perturbé par les multiples débats télévisuels des élections présidentielles américaines, mais la programmation des networks est tellement légère que cela sera indolore cette année. De plus, c’est le mois de l’horreur, il y aura donc de quoi se changer les idées avec toute la franchise The Walking Dead, l’anthologie Monsterland sur Hulu, épisode spécial de Creepshow sur Shudder, The Haunting of Bly Manor sur Netflix et Truth Seekers sur Amazon Prime Vidéo, sans oublier le retour de Supernatural pour ses derniers épisodes.

Le seul hit actuel de Disney+ (en attendant Marvel) est de retour, la saison 2 de The Mandalorian arrive à la fin du mois, quelques semaines après la nouvelle adaptation de The Right Stuff dans un genre bien différent. Du côté des retours, il y a celui attendu de Warrior sur Cinemax (OCS en France), celui de Star Trek: Discovery sur CBS All Access (Netflix en France), de The Spanish Princess sur Starz (StarzPlay en France) et de This Is Us sur NBC (Canal+ Séries en France). Les autres séries de networks à revenir sont les comédies sur ABC et NBC. FOX pour sa part lance le technothriller Next.

Enfin, plusieurs mini-séries ambitieuses sont au programme de ce mois d’octobre. Ethan Hawke veut libérer les esclaves dans The Good Lord Bird sur Showtime (Canal+ Séries en France), tandis que Nicole Kidman et Hugh Grant sont à l’affiche de The Undoing sur HBO (OCS en France) et Anya Taylor-Joy joue aux échecs sur Netflix dans Le jeu de la dame.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Vendredi 2 octobre

Monsterland (saison 1 – Hulu)

Warrior (saison 2 – Cinemax)

Emily in Paris (saison 1 – Netflix)

Dimanche 4 octobre

The Good Lord Bird (mini – Showtime)

Pandora (saison 2 – The CW)

The Walking Dead (saison 10 final – AMC)

The Walking Dead: World Beyond (saison 1 – AMC)

black-ish (special – ABC)

Lundi 5 octobre

Soulmates (saison 1 – AMC)

Pure (saison 2 – CBC)

Mardi 6 octobre

Next (saison 1 – FOX)

Mercredi 7 octobre

Trickster (saison 1 – CBC)

Jeudi 8 octobre

Supernatural (saison 15b – The CW)

The Outpost (saison 3 – The CW)

Connecting… (saison 1 – NBC)

Vendredi 9 octobre

The Right Stuff (saison 1 – Disney+)

The Haunting of Bly Manor (mini-série – Netflix)

Dimanche 11 octobre

Fear The Walking Dead (saison 6 – AMC)

The Spanish Princess (saison 2 – Starz)

Mercredi 14 octobre

Sistas (saison 2 – BET)

Jeudi 15 octobre

Star Trek: Discovery (saison 3 – CBS All Access)

Social Distance (saison 1 – Netflix)

Vendredi 16 octobre

Marvel’s Helstrom (saison 1 – Hulu)

Grand Army (saison 1 – Netflix)

Mercredi 21 octobre

The Goldbergs (saison 8 – ABC)

The Conners (saison 3 – ABC)

black-ish (saison 7 – ABC)

Jeudi 22 octobre

Superstore (saison 6 – NBC)

Vendredi 23 octobre

Le jeu de la dame (mini-série – Netflix)

Dimanche 25 octobre

The Undoing (mini-série – HBO)

Lundi 26 octobre

Creepshow (special Halloween – Shudder)

Mardi 27 octobre

This Is Us (Saison 5 – NBC)

Mercredi 28 octobre

American Housewife (saison 6 – ABC)

Vendredi 30 octobre

The Mandalorian (saison 2 – Disney+)

Truth Seekers (saison 1 – Amazon Prime Video)

Les fins de saisons

Jeudi 1er octobre

Raised By Wolves (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 2 octobre

Ted Lasso (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 4 octobre

Power Book II: Ghost (saison 1a – Starz)

The Walking Dead (saison 10b – AMC)

Jeudi 8 octobre

Star Trek: Lower Decks (saison 1 – CBS All Access)

Vendredi 9 octobre

The Boys (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Room 104 (saison 4 – HBO)

Dimanche 18 octobre

Lovecraft Country (saison 1 – HBO)

Lundi 19 octobre

The Third Day (mini – HBO)

Mardi 27 octobre

The Have and the Have Nots (Saison 7 – OWN)

Mercredi 28 octobre

Archer (saison 11 – FXX)

Vendredi 30 octobre

Téhéran (saison 1 – Apple TV+)

