Anna Diop : Où avez-vous déjà vu Starfire de Titans ?

Après deux saisons sur DC Universe (disponible en France sur Netflix), Titans se poursuit maintenant sur la plateforme HBO Max avec sa troisième saison.

Nous sommes alors loin des débuts, et plus précisément, de l’apparition des premières photos de tournage qui nous révélait le costume de Starfire. Les fans attendaient avec une certaine impatience de découvrir Kory en chair et en os et, sans les filtres et autres effets visuels, le résultat était loin d’être convaincant (on ne s’arrêtera pas sur les commentaires qui étaient tout simplement haineux).

Il ne faudra néanmoins pas longtemps à l’alien et son interprète Anna Diop pour séduire dans la série, s’affirmant comme l’une des réussites de la série. L’actrice sénégalo-américaine n’en est bien évidemment pas à ses débuts à la télévision, mais il faut bien reconnaitre que les cheveux rouges font qu’il n’est pas forcément aisé de se rappeler exactement où l’on a pu la voir avant.

On rectifie cela tout de suite, avec ci-dessous 4 rôles récurrents/réguliers de l’actrice avant qu’elle ne rejoigne Titans :

The Messengers (2015)

Anna Diop a commencé sa carrière en participant à plusieurs épisodes de Everybody Hates Chris. Après cela, elle a enchainé les petits rôles dans diverses productions (Lincoln Heights, Whitney, Southland, Touch) avant de rejoindre la distribution de The Messengers.

Cette série CW annulée au terme de sa première saison nous relatait l’histoire d’humains devenus anges devant stopper les cavaliers de l’apocalypse de détruire le monde. Dans le rôle de Rose Arvale, Diop est alors une ancienne infirmière qui est maintenant Mort, leader des Cavaliers.

Greenleaf (2016)

Après The Messengers, Anna Diop apparait dans deux épisodes de Quantico. Cependant, elle ne tarde pas à trouver un rôle récurrent grâce à Greenleaf où elle est présente dans 9 épisodes de la première saison. Cette série OWN disponible sur Netflix en France relate l’histoire d’une famille qui fait tourner une méga église à Memphis, et qui possèdent de nombreux et lourds secrets. L’actrice incarnait alors Isabel, une enseignante fiancé à Noah Kendall, le gestionnaire des biens de la famille Greenleaf.

24 : Legacy (2016-2017)

24 sans Jack Bauer, est-ce que cela peut marcher ? FOX tente de répondre à cette fameuse question (réponse : non) en proposant 24 : Legacy qui suit Eric Carter (Corey Hawkins), un ancien soldat qui tente de se reconstruire une vie avant que son passé ne le rattrape et mette en danger ses proches. Carter est dans la ligne de mire de terroristes qui recherchent un coffre-fort contenant des informations précieuses. Durant cette saison, Anna Diop est alors Nicole Carter, l’épouse infirmière du héros qui va elle aussi traverser des épreuves.

Bosch (2018)

Tout juste avant de devenir une super-héroine pour la plateforme de streaming de DC, Anna Diop se trouvait sur un autre service de vidéo à la demande, à savoir Amazon Prime Video. Plus précisément, elle avait rejoint la production de la saison 4 de Bosch, série qui porte à l’écran les investigations du détective de Los Angeles (Titus Welliver) créé par Michael Connelly. Elle endosse alors pour plusieurs épisodes le rôle de Desiree Zealy, une activiste qui se retrouve impliquée dans une manifestation suite à la mort de Howard Elias, avocat en droit civil.

Et après ? En parallèle à Titans, Anna Diop a une affinité pour le cinéma d’horreur. Elle a ainsi joué dans Us (2019) de Jordan Peele et sera à la tête de Nanny, de Nikyatu Jusu avec Michelle Monaghan dont le tournage a commencé en juin 2021.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.