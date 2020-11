Anya Taylor-Joy : dans quelles séries avez-vous vu l’actrice de Le Jeu de la dame ?

Avant d’être la star de Le Jeu de la dame sur Netflix, Anya Taylor-Joy s’est déjà fait remarquer au cinéma, mais aussi à la télévision. La jeune actrice de 24 ans a en effet une carrière déjà bien fournie.

Après une percée fulgurante dès ses tous débuts de carrière en 2015 dans le film d’horreur historique The Witch réalisé par Robert Eggers, Anya Taylor-Joy ne tarda pas à décrocher des rôles plus notables, comme celui de Casey Cooke face à James McAvoy dans Split (2016) de M. Night Shyamalan qu’elle retrouva pour la suite, Glass (2019). Dans un genre bien différent, on a pu la voir cette année dans l’adaptation du roman de Jane Austen, Emma (2020) d’Autumn de Wilde, ainsi qu’en mutante dans Les Nouveaux Mutants (2020), le dernier film Marvel des studios FOX.

À la télévision également, Anya Taylor-Joy a enchainé des rôles bien différents :

Atlantis (2015)

Développée par Johnny Capps, Julian Murphy et Howard Overman, Atlantis était une série de fantasy se centrant sur Jason qui découvrit la cité d’Atlantis alors qu’il cherchait son père. Sur place, il vit des aventures mouvementées en compagnie de ses nouveaux amis Hercules et Pythagoras alors qu’il découvre la magie et les monstres qui se trouvent dans la cité. Jack Donnelly, Mark Addy et Robert Emms formaient le trio de tête de la série.

Anya Taylor-Joy n’était pas régulière dans Atlantis, mais récurrente et participa ainsi à 5 épisodes de la seconde saison dans le rôle de Cassandra.

The Miniaturist (2017)

Mini-série BBC en deux parties adaptant le bestseller Miniaturiste de Jessie Burton, The Miniaturist est une excellente série historique scénarisée par John Brownlow qui nous invite à suivre Nella Oortman (Anya Taylor-Joy) qui, suite à un mariage arrangé, quitte son village de campagne à l’automne 1686 pour rejoindre son époux à Amsterdam alors qu’elle n’est âgée que de 18 ans. Son mari est Johannes Brandt (Alex Hassell) est un riche marchand qui vit dans une opulente demeure entouré de ses serviteurs et de sa sœur, Marin (Romola Garai), une femme restée célibataire qui accueille Nella avec une extrême froideur. Chose commune à l’époque, Nella reçoit en cadeau une maison de poupées représentant l’intérieur de sa nouvelle demeure — symboles du statut social. Nella décide de faire appel à un miniaturiste pour animer l’objet. (lire notre bilan)

Peaky Blinders (2019)

L’une des plus populaires séries britanniques de ces dernières années, Peaky Blinders n’est plus vraiment à présenter. Si vous êtes tout de même passés à côté, il s’agit de l’histoire d’un gang de Birmingham dirigée par Tommy Shelby (Cillian Murphy). Prenant place entre les deux Guerres mondiales, cette série hautement stylisée et violente raconte comment les Shelby, suivant les plans parfois nébuleux de Tommy, survivent à leurs ennemis et montent dans la société.

Dans la saison 5, après le krach de 1929, Michael (Finn Cole) qui gérait les investissements américains de la famille est de retour au pays accompagné par sa nouvelle femme, Gina, jouée par Anya Taylor-Joy. Cette dernière fait des étincelles et alimente les tensions dans le clan Shelby.

Dark Crystal : Le temps de la résistance (2019)

Plus difficile à reconnaitre cette fois, Anya Taylor-Joy était déjà apparue dans une série Netflix avant Le Jeu de la dame, puisqu’elle était dans Dark Crystal : Le temps de la résistance, une série prenant place avant celle que le film culte Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz.

Nous retournons donc dans le monde de Thra pour vivre une nouvelle aventure qui débute quand trois Gelflings découvrent l’horrible secret derrière le pouvoir des Skeksès. Ils s’embarquent alors dans un voyage épique dans le but d’inciter une rébellion et de sauver leur monde. Anya Taylor-Joy prêtait sa voix à Brea, une princesse Gelfling du clan Vapra, une des trois protagonistes de l’histoire.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.