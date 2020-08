Top 50 des meilleurs personnages de l’Arrowverse, le classement des super-héros CW

Voilà maintenant huit ans que tout a commencé avec l’arrivée d’Arrow sur The CW. Rapidement suivi par The Flash, cela a posé les bases de l’Arrowverse, l’univers super-héroique DC Comics/The CW en constante expansion. Toujours plus de super-héros (même avec la conclusion de celle qui par qui tout a commencé), de cross-overs et d’aventures en tous genres, sur Terre et dans l’espace et à toutes les époques – merci Legends of Tomorrow ! Alors qu’une page de l’histoire de l’Arrowverse s’est tournée avec la fin d’Arrow et qu’une nouvelle commence à s’écrire à l’aide de Batwoman et prochainement de Superman & Lois, nous avons décidé de nous lancer dans un classement de ses 50 meilleurs personnages. Ce classement fut établi à plusieurs — par Aline, Carole et Ilona— et il représente donc une opinion globale. Nous ne sommes pas d’accord sur tout (sauf sur le fait que les légendes sont les meilleures) et avons dû faire des choix en éliminant certaines figures de cet univers pour donner le jour à cette liste mettant en valeur ce que l’Arrowverse a de mieux à nous offrir : une riche galerie de personnages.

⚠️ Ce classement contient des spoilers sur la franchise de l’Arrowverse et l’histoire de certains personnages.

1. Sara Lance / White Canary (Legends of Tomorrow)

Oh capitaine ! Mon capitaine ! À la tête de l’équipe de bras cassés du Waverider, Sara Lance en a fait du chemin au sein de l’Arrowverse. De Arrow à Legends of Tomorrow, d’assassin à superhéroïne en combinaison moulante, White Canary aura cassé autant de bouches que Sara aura fait chavirer de cœurs. Reconnue pour ses grands discours fédérateurs et sa répartie à toute épreuve, elle a su faire de sa sensibilité l’arme ultime de son attirail bien garni. Premier superhéros ouvertement queer de la télévision, femme indépendante, leader imparfait, elle porte avec et malgré elle des valeurs profondément actuelles qui donnent le sourire à chaque épisode. – Ilona

2. Oliver Queen / Green Arrow (Arrow)

En voilà un autre dont la progression aura été impressionnante. Du fils à papa que tout le monde croyait mort au héros plus si masqué que ça, Oliver a traversé bien des épreuves. Peut-être un peu trop, d’ailleurs. Le personnage en étant devenu par moment antipathique autant pour ses proches que pour les téléspectateurs. Mais Oliver Queen est le point de départ de l’Arrowverse et la référence pour l’ensemble des autres héros qui ont tous un lien plus ou moins proche avec lui. C’est finalement lorsqu’il a fallu lui dire au revoir en janvier dernier qu’on a réalisé à quel point on s’était attaché à la capuche verte… – Aline

3. Harrison « Harry » Wells (The Flash)

Parce qu’il existe de nombreuses versions d’Harrison Wells, ce dernier pourrait avoir le droit à son propre classement. La meilleure d’entre toutes n’est autre que Harry Wells de Earth-2, fondateur de Star Labs et père de Jesse Quick. Aussi intelligent qu’il est arrogant, inventif qu’irrespectueux, avec un sens de l’ironie fortement développé, Harry se démarque par ses méthodes non conventionnelles pour protéger ceux qu’il aime. Figure complexe qui n’aura eu de cesse de pousser l’équipe à se surpasser et de devenir une meilleure personne à leur contact, Harry Wells est ce qu’une adaptation télévisuelle a de mieux à offrir : un personnage qui n’existe pas sur papier, mais qui a — plus que son héros — fait et définit ce que la série pouvait nous offrir. – Carole

4. John Constantine (Legends of Tomorrow)

Le fameux détective de l’occulte a d’abord eu le droit à sa propre série sur NBC. On peut dès lors débattre de l’interprétation du personnage qui a pris vie sur le petit écran, ne possédant pas la dangerosité qui peut se dégager de la version papier. Reste que son interprète Matt Ryan a fait impression, jusqu’à reprendre le rôle dans Arrow avant de rejoindre le Waverider et son équipe de bras cassés. Qui aurait cru que cet homme cynique si peu fiable et solitaire dans l’âme trouverait sa place au sein de cet ensemble de personnages aussi coloré que disparate ? On ne devrait pas être surpris, Constantine a plus d’un tour dans son sac et réussit celui de devenir une des légendes favorites. Il fait souffler un vent magique sur l’équipe et la série. – Carole

5. Zari Tomaz (Legends of Tomorrow)

Entre la perte de son frère et une vie dans un futur dystopique, Zari Tomaz ne laissait pas les gens entrer dans sa vie aisément et ne pensait pas le moins du monde avoir ce qu’il fallait pour appartenir à une équipe. Hackeuse le jour, porteuse du totem du vent et consommatrice de donuts la nuit, celle que ses amis appellent Z va découvrir que personne ne peut résister au charme des légendes. Sous nos yeux, Zari va donc commettre des erreurs qui vont l’aider à quitter sa coquille et apprendre à faire confiance à ceux qui l’entourent, mais aussi à gérer ses émotions et faire preuve d’empathie et de tendresse pour devenir à son tour l’un des membres les plus compétents et attachants du Waverider. – Carole

6. Slade Wilson / Deathstroke (Arrow)

Allié devenu ennemi redoutable, puis sur la voie de la rédemption, Slade Wilson alias Deathstroke aura clairement marqué les meilleures saisons de Arrow. Les scénaristes ne s’y étaient pas trompés, laissant toujours la porte entrouverte pour un retour de ce némésis si charismatique, parce que réellement dangereux — mais avec tout de même des principes. Comme quoi le mirakuru, quand il infecte les bonnes personnes, n’est pas une si mauvaise chose ! Dommage que l’histoire de son fils n’ait pas été mieux exploitée et qu’il n’ait pas eu le droit comme les autres à un dernier tour de piste dans la saison finale. – Aline

7. Kara Zor-El / Kara Danvers / Supergirl (Supergirl)

Il y a des héros que l’on aime pour leur ambivalence ou leur part d’ombre, et il y a ceux qui font appel à l’enfant idéaliste qui dort en nous. Journaliste engagée ou justicière aguerrie, avec ou sans lunettes, peu importe le costume Kara est solaire, bienveillante, dévouée à ses causes et prête à tous les sacrifices. Derrière une apparente naïveté dans l’écriture, Supergirl est un personnage moderne qui incarne une version dopée au soleil rouge de la femme d’aujourd’hui, anéantissant l’injustice et les clichés d’un revers de cape. – Ilona

8. Cat Grant (Supergirl)

Le féminisme est omniprésent dans l’Arrowverse, et personne ne l’incarne mieux que la charismatique Cat Grant, supérieure de Kara au CatCo Magazine. Ses remarques acerbes, sa nonchalance et ses sourires froids cachent une femme sensible et pudique, ayant parfaitement compris les rouages de cette société sans scrupules, jouant de ses atouts à la perfection pour obtenir ce qu’elle veut. Caution mature et méta de Supergirl, elle quitte le navire comme toutes les plus grandes stars, au sommet de sa gloire, nous laissant de corrosives leçons de vie à méditer et le rêve d’avoir un jour un ascenseur privé. – Ilona

9. Malcolm Merlyn / Dark Archer / Ra’s al Ghul (Arrow)

Malcolm a tout du méchant idéal : proche de la famille du héros, il cache sous un sourire carnassier les pires plans d’anéantissement possible. Et quand en plus il s’avère être Ra’s al Ghul en personne, le potentiel de dangerosité est à son paroxysme. Mais là où Merlyn prend toute sa dimension, c’est en tant que père. Que ce soit dans le chagrin de la perte de Tommy ou dans son apprentissage de paternité avec Thea, Malcolm regagne quelques onces d’humanité et nous fait l’aimer encore plus. Le fait qu’il soit incarné par John Barrowman est évidemment un plus fort appréciable ! – Aline

10. Eleanor « Nora » Darhk (Legends of Tomorrow)

Qu’il est classique le parcours de la petite fille de super-vilain qui, une fois jeune femme, quitte le côté obscur pour les beaux yeux d’un héros valeureux. Cliché et pourtant sacrément efficace sous les traits de Nora, progéniture du machiavélique Damian Darhk. Personnage complexe et sensible à l’humour bien trempé, la réussite du personnage tient beaucoup à l’incroyable alchimie qu’elle partage avec Ray Palmer, les deux interprètes formant également un couple à la ville. Membre des Légendes, Marraine la bonne fée, habitacle humain pour un destructeur de monde, son périple à bord du Waverider n’aura pas été de tout repos et s’achève au profit d’une nouvelle aventure qui s’annonce palpitante : démarrer une vie normale. – Ilona

11. Ralph Dibny / Elongated Man (The Flash)

Quand Ralph Dibny a été introduit en saison 4, il n’était pas des plus attachants. Flic raté, détective privé médiocre, il n’en restait pas moins le premier vrai ennemi de Barry Allen et non de Flash et en ça il était tout de même intéressant. Mais une fois devenu Elongated Man, Ralph a fait souffler un vent de fraîcheur sur la série. Son humour et son grand cœur rappellent la série joviale et positive qu’avait pu être The Flash dans ses toutes premières saisons et ça fait du bien ! Malheureusement, si le personnage avait encore une forte marge de progression, son interprète Hartley Sawyer a été remercié pour propos racistes et misogynes, gâchant les chances de Ralph Dibny de pouvoir “allonger” son potentiel. – Aline

12. Beth Kane / Alice (Batwoman)

Marquée au fer par le classique de Lewis Carroll, Alice est une des criminelles les plus notables de Gotham qui aime semer le chaos autour d’elle. Elle use de ses charmes pour manipuler ceux qui l’entourent, à commencer par son ennemie Batwoman, qui n’est autre que sa sœur de sang. Animée par la vengeance, Alice possède un certain don pour la mise en scène et un penchant pour le chaos qui la rende un brin imprévisible. Cette antagoniste charismatique nous invite à traverser le miroir et sans elle, disons-le, le Gotham de Batwoman serait bien ennuyeux. Elle fait tout le sel de la série. – Carole

13. Kate Kane / Batwoman (Batwoman)

Dernière tête d’affiche de l’Arrowverse, Kate Kane, alias Batwoman, s’impose comme l’anti-Supergirl. Plus sombre, moins lisse, beaucoup moins hétéro et consensuelle, elle revêt le costume de son illustre cousin masqué après qu’il ait abandonné Gotham City. Elle porte tant bien que mal sur ses épaules l’espoir de toute une ville en manque de héros, ainsi que celui du spectateur en manque de représentations. Très droite et souvent légèrement manichéenne, c’est dans la relation très ambiguë qu’elle entretient avec Beth/Alice, la sœur qu’elle a perdue, que Kate révèle toutes ses nuances. Son passage dans l’Arrowverse fut aussi marquant que fulgurant, Kate quitte le costume après une courte saison et passe le flambeau à du sang neuf. – Ilona

14. Ray Palmer / Atom (Legends of Tomorrow)

D’abord scientifique et milliardaire dans Arrow, Ray Palmer s’est construit lui-même son “armure” de super-héros capable de rétrécir à l’envie et de voler. Mais il faudra attendre son emménagement sur le Waverider pour que le personnage devienne réellement intéressant. S’il lui manque toujours un peu de charisme, son optimisme et son esprit de camaraderie en font le ciment du groupe. C’est d’ailleurs de sa capacité à voir le bon côté de chacun que va naître sa belle histoire d’amour avec Nora Darhk. – Aline

15. Mick Rory / Heat Wave (Legends of Tomorrow)

Lorsque Heat Wave a fait son arrivée aux côtés de Captain Cold comme méchants de la semaine dans la première saison de The Flash, c’est surtout pour les acteurs (Dominic Purcell et Wentworth Miller de Prison Break) qu’ils ont marqué les esprits. Mais cela aura été suffisant pour qu’ils intègrent les Legends. Et si au début Rory était surtout l’acolyte aux gros bras et au caractère ombrageux de son partenaire Leonard ‘Captain Cold’ Snart, il a fini par évoluer… sans se départir de son bon caractère ! Devenu romancier à succès, s’il est toujours un peu en marge du reste du groupe, il n’en est pas moins indispensable. D’autant que la vie privée du personnage est enfin développée et de la meilleure des manières ! – Aline

16. Nia Nal / Dreamer (Supergirl)

Rares sont les personnages que l’on apprécie avant même leur première ligne de dialogue. Première superhéroine trans de la télévision, Nia n’est jamais réduite à son identité de genre, cet élément vient simplement s’ajouter à la liste des caractéristiques qui en font le personnage le plus attachant actuellement dans Supergirl. Mini-Kara en puissance avec des petites touches de Cat Grant, cette journaliste pleine d’ambition suit les traces de ses mentors. Sensible, intuitive, perspicace et dégourdie, c’est en devenant Dreamer et en apprenant à maîtriser ses pouvoirs qu’elle se libère de son statut de petite fille sage et on en redemande ! – Ilona

17. Leonard Snart / Captain Cold (Legends of Tomorrow)

Pas très loin derrière son partenaire de crime, Leonard Snart a longtemps été le cerveau du duo. Forcément, il garde la tête froide et est plus à même de prendre les bonnes décisions. Malgré tout, son amitié avec Mick est ce qui aura le plus marqué le personnage et il nous manque certainement autant à nous qu’à lui. Ça n’est pas pour rien que le seul fait d’entendre sa voix pendant Crisis on Infinite Earths aura suffi à combler l’absence de Snart pendant ce crossover. Et pourquoi pas nous faire espérer qu’il puisse refaire un tour sur le Waverider ! – Aline

18. Thea Queen / Speedy (Arrow)

Au départ, Thea était surtout là comme miroir de ce qu’aurait été Oliver s’il n’avait jamais été sur Lian Yu. Finalement, plutôt qu’avoir une réelle histoire à elle, Thea va surtout être un vecteur d’épanouissement pour les autres personnages. Pour son frère évidemment, et ce jusqu’au dernier épisode, mais aussi pour Roy Harper à qui inconsciemment elle va permettre de passer de petite frappe à héros masqué. Et puis bien sûr, elle va aussi servir à nous montrer le peu d’humanité qu’il reste à Malcolm Merlyn, son père biologique. Si on regrette qu’elle n’ait pas pu briller pour elle-même, on est forcément attachés à Speedy à travers le rôle qu’elle a joué pour les autres. – Aline

19. Nate Heywood / Steel (Legends of Tomorrow)

Derrière ses biceps en acier – vous l’avez ? – et son sourire de tombeur, Nate s’est rendu indispensable à bord du Waverider avant tout grâce à son cerveau ! Historien passionné et casse-cou, il fait la fierté de sa légende de grand-père en devenant Steel après avoir frôlé la mort. Stéréotype du défenseur de la veuve et de l’orphelin, tant qu’il n’y a pas de serpents il irait au bout du monde et du temps pour venir en aide à un inconnu. Ami fidèle, équipier sûr, Nate est un tombeur au grand coeur qui use davantage de sa répartie que de sa belle gueule, et ça on adore. – Ilona

20. Querl Dox / Brainiac 5 (Supergirl)

Les génies introvertis sur le spectre autistique sont-ils d’un autre monde ? C’est bien ce que Brainiac 5, Querl Dox de son petit nom, pourrait nous laisser croire. Un Coluan sous couverture parmi les humains, Brainiac saisit mal les interactions et les codes sociaux ce qui ne l’empêche pas de faire preuve d’une incroyable empathie. Extrêmement intelligent, il est un scientifique et un stratège hors pair, un atout considérable pour l’avenir de National City. Son histoire hors du temps et des conventions avec Nia est particulièrement touchante, il aura fallu deux extra-terrestres pour faire revivre l’amour dans Supergirl ! – Ilona

21. Ava Sharpe (Legends of Tomorrow)

Intelligente, ambitieuse, influente, sexy, fan de Docteur Who et de films de genre, Ava serait-elle la femme parfaite ? Oh pardon, le clone parfait ? Fabriquée et recrutée par Rip Hunter en 2213, elle travaille pour le Time Bureau dont elle prend un temps les rênes. Sa soif d’aventure et son besoin de s’accomplir en tant qu’être humain à part entière la poussent ensuite à rejoindre les Legends à plein temps. Petite-amie de Sara, les deux jeunes femmes forment l’un des couples les plus complices et touchants de tout l’Arrowverse depuis plusieurs saisons. Pourvu que ça dure ! – Ilona

22. Laurel Lance #2 / Black Siren (Arrow)

D’abord présente pour semer le trouble dans l’esprit d’Oliver (et le nôtre) sur la probabilité que Laurel ne pourrait pas être morte, Black Siren a su être bien plus attachante que son double de Terre 1. Certes, elle s’est longtemps alliée avec tous les ennemis possibles de la Team Arrow, mais en gardant toujours un lien particulier avec Quentin Lance. La construction de leur relation, et particulièrement ce lien père-fille qu’ils sont arrivés à créer, a vraiment permis à ce que l’on s’attache à cette Laurel 2.0, bien plus badass et drôle que la précédente. Preuve une fois de plus qu’un méchant repenti est bien souvent plus intéressant qu’un vrai gentil ! Si le spin-off sur les Canaries voit le jour, elle pourrait d’ailleurs bien en être un atout majeur. – Aline

23. Alex Danvers (Supergirl)

Alex a beau être la sœur – adoptive – bien humaine de l’héroïne la plus forte de la planète, elle est loin de vivre dans l’ombre de cette dernière. Bio-ingénieur, docteur en sciences, agent de terrain confirmé puis directrice du D.E.O., la jeune femme n’est pas en manque de ressources. Alex est la plus ancienne et plus fidèle alliée de Kara, l’alchimie entre les deux sœurs crève l’écran et leur relation basée sur l’honnêteté et la confiance est la plus solide et touchante de Supergirl. Au fil des saisons, Alex a traversé autant d’épreuves professionnelles que personnelles qui lui ont permis de se construire indépendamment de Kara et de s’affirmer. – Ilona

24. Barry Allen / Flash (The Flash)

Barry Allen, le plus insupportable des super-héros de l’Arrowverse ? Ce n’est pas un titre que l’on imaginait remettre à l’homme le plus rapide au monde lorsqu’il fut introduit dans Arrow et a commencé sa course dans sa propre série. Il faisait souffler un vent de fraîcheur grâce à son enthousiasme et son envie de bien faire. Souriant et optimiste, Barry Allen était alors un contrepoids à l’héroïsme intense d’Oliver Queen. Cependant, à force de courir si vite pour réécrire l’histoire au détriment de ses proches, de répéter encore et encore les mêmes erreurs, Barry Allen a perdu ce qui faisait son charme sans pour autant devenir un héros plus mature. À l’occasion, le speedster se rappelle qu’il peut être un héros positif, mais ces quelques flashs sont trop rares. – Carole

25. Winn Schott (Supergirl)

De boy next door à membre éminent de la Légion, Winn a su se défaire des clichés de son personnage pour devenir un véritable atout pour Supergirl. Hacker talentueux, geek timide et maladroit, mais toujours avec la bonne réplique, Winn coche toutes les cases de l’acolyte comique. Les quelques tentatives de développement de sa backstory ne sont pas très concluantes, ce qui ne l’empêche pas d’être attachant malgré tout. On rit autant de lui qu’avec lui, c’est finalement ce qui fait son charme. Absent lors de la saison 4, il revient ponctuellement de son escapade au 31e siècle à partir de la saison 5 avec de vrais enjeux. C’est en se faisant désirer que Winn est réellement devenu intéressant ! – Ilona

26. Clark Kent dit Superman et Lois Lane (Supergirl)

Bien qu’ayant encore peu d’épisodes à leur actif, le couple mythique de l’univers DC a su faire impression, grâce à ses participations dans Supergirl et les cross-overs de l’Arrowverse, au point de décrocher sa propre série (à venir). Il faut dire que personne n’incarne l’héroïsme mieux que Superman, le kryptonien le plus humain, et il a trouvé en Lois Lane la compagne idéale, une femme qui n’a pas froid aux yeux et est aussi déterminée que son compagnon à rectifier les injustices de ce monde à l’aide de sa plume. Leurs aventures dans l’Arrowverse nous ont permis ainsi de reconnecter avec ce couple aussi iconique qu’attachant et inspirant que l’on est prêt à suivre partout, qu’importe la réalité où il se trouve. – Carole

27. Jefferson Jackson & Martin Stein / Firestorm (Legends of Tomorrow)

Initialement, Firestorm est un super-héros qui émerge lorsque le professeur Martin Stein et l’ingénieur Ronnie Raymond fusionnent. Ce premier duo ne sera jamais développé à la différence du second formé par Stein et Jefferson Jackson, que tout oppose. L’un est un homme blanc d’un certain âge, de classe aisée et amoureux de la science, tandis que l’autre est un jeune homme noir issu d’un milieu plus difficile et ancien sportif. Si leur association a de quoi être improbable, et se révèle parfois bancale — la faute aussi à un super-héros qui demande un certain budget pour entrer en scène –, elle est une ode à l’amitié intergénérationnelle, dépassant les frontières sociales et culturelles. – Carole

28. Caitlin Snow / Killer Frost (The Flash)

La scientifique de la Team Flash avait un gros potentiel de départ puisqu’elle arrivait avec de nombreuses fêlures – la mort de son mari, sa relation particulière à ses parents – et avait de quoi être un personnage féminin fort de la série. Malheureusement, Caitlin est assez rapidement devenue fade, mise en lumière par des relations avec les mauvaises personnes. Il aura fallu l’apparition de son double “maléfique” aka Killer Frost pour lui redonner un peu de peps. C’est d’ailleurs pour cela que l’ancienne méchante devenue alliée prend maintenant plus de place que le personnage originel. – Aline

29. Felicity Smoak / Overwatch (Arrow)

Le personnage de Felicity est la preuve que les fans peuvent influencer les scénaristes. En effet, l’informaticienne ne devait apparaître que quelques épisodes, mais elle est devenue un personnage principal, grand amour du héros et héroïne à sa manière. Elle a su séduire grâce à ce côté lambda auquel on pouvait s’identifier mêlé à de nombreux talents tout en apportant une dose d’humour. Malheureusement la fraîcheur des premières saisons n’a pas duré et elle a été contaminée par le renfrognement de son compagnon… Les difficultés du couple n’ont pas non plus arrangé les choses. Mais finalement, son absence dans la dernière saison a été bénéfique puisque la retrouver dans la conclusion nous a permis de l’aimer une dernière fois. – Aline

30. Damien Darhk (Legends of Tomorrow)

Antagoniste principal de la saison 4 d’Arrow, Damien Darhk est un ancien membre de la Ligue des Assassins qui aurait pu devenir le nouveau Ra’s al Ghul. Lorsque l’on fait sa connaissance, il est à la tête de l’organisation H.I.V.E. et ambitionne, comme bien d’autres avant lui, de détruire Star City. Autant dire, cet homme n’a aucune imagination et s’impose comme un méchant plus irritant qu’effrayant. C’est en devenant ennemi des Legends of Tomorrow que Damien révèle tout son potentiel. Il affiche un sens de l’humour parfois glaçant mais efficace, il révèle un côté papa-poule avec sa fille Nora qui montre à quel point il est à la fois aimant et tordu, il est aussi dangereux qu’imprévisible et défie toutes nos attentes. Même les méchants peuvent ainsi être sauvés d’un mauvais scénario pour révéler ce dont ils sont capables et Damien en est une belle illustration. – Carole

31. John Diggle / Spartan (Arrow)

Comme pour beaucoup de personnages de cet univers, on a adoré John Diggle avant qu’il ne devienne pénible. Premier acolyte d’Oliver, première personne à connaître ses activités nocturnes et premier à former la Team Arrow. Finalement c’est en cherchant à étoffer le personnage avec son passé, ses liens avec ARGUS et sa vie de famille qu’ils l’ont rendu pénible. Diggle est devenu moralisateur, en même temps qu’Oliver était de plus en plus sombre… ça n’a pas aidé la série ! On notera quand même que dans la conclusion, la piste est ouverte sur la possibilité d’une évolution de Diggle en Green Lantern. Reste à savoir si cela sera exploité dans l’Arrowverse ou simplement du fan service. – Aline

32. William Clayton 2040, le fils d’Oliver (Arrow)

La première fois que l’on rencontre William, le fils d’Oliver, il a 7 ans. Et le gamin ne va pas laisser un souvenir mémorable. Par contre, la version adulte de 2040 se révèle être l’une des plus grandes réussites de la dernière saison d’Arrow. Si sa sœur se présente comme une femme avec un lourd bagage émotionnel comme on pouvait s’y attendre d’une progéniture d’Oliver, William se révèle être un jeune homme jovial et posé, avec une capacité à prendre du recul pour mieux répondre à un problème, qualité bien rare dans l’Arrowverse. Ce n’est pas qu’il n’a pas son lot de trauma, c’est simplement que William les gère avec plus de maturité – et de dérision. Ajoutons que sans lui à ses côtés, sa sœur aurait juste été invivable en plus. – Carole

33. Nyssa al Ghul (Arrow)

Fille du machiavélique Ra’s al Ghul, Nyssa est une femme qui sait ce qu’elle veut et qui est prête à tout pour l’obtenir. Initiatrice d’une révolte de l’intérieur, elle reprend la tête de la Ligue des Assassins qui lui revient de droit et décide par la suite de la dissoudre. Maîtrisant l’arc et l’épée comme personne, elle est une adversaire redoutable et devient une alliée de taille pour l’équipe d’Arrow après la mort de Sara, la femme qu’elle aimait. Si elle continue d’orbiter ci-et-là dans l’univers, ses développements se limitent trop souvent à affirmer son statut de femme forte et badass animée avant tout par la colère. C’est uniquement dans la relation de confiance qu’elle crée avec Oliver et Laurel que l’on retrouve la femme sensible et complexe des débuts. – Ilona

34. Anissa Pierce / Thunder (Black Lightning)

La série Black Lightning a rejoint l’Arrowverse il y a 5 minutes, mais c’est suffisant pour que l’on puisse intégrer Anissa Pierce, la superhéroïne appelée Thunder et, accessoirement, la fille ainée de Black Lightning. Une des forces de cette série est qu’elle suit une famille de superhéros, et Anissa a été inspiré et guidé par son père, mais cela ne l’a pas empêché de suivre sa propre voie, de se battre pour ses convictions en voulant apporter le bien au sein de sa communauté, même si cela la force à prendre des risques. Anissa est une jeune femme compliquée, éduquée, intelligente, déterminée, socialement engagée et qui a conscience de ses responsabilités. Un exemple à suivre dans l’Arrowverse. À noter qu’elle est la première superhéroïne afro-américaine lesbienne du petit écran. – Fabien

35. Cecile Horton (The Flash)

Lorsque Cécile fait son entrée dans l’univers de The Flash, on n’aurait pas forcément misé sur ce petit bout de femme. Il faut dire qu’elle était surtout là, malgré sa position de procureur, pour être l’intérêt amoureux de Joe West. Il faudra un peu de temps pour que Cécile dévoile toutes ses qualités, à commencer par un excellent timing pour la comédie et son sens de l’empathie. Elle a gagné ses jalons dans la série à force de persévérance, malgré une présence à l’écran parfois erratique. Elle a tiré le meilleur de ses apparitions, et n’a eu de cesse de prouver qu’elle est l’une des meilleures choses qui soit arrivé à la famille West. Joe n’aurait sans doute pas pu faire mieux que Cécile, et autant dire que Barry et Iris devraient prendre inspiration sur eux pour gérer leurs problèmes conjugaux. – Carole

36. Cisco Ramon / Vibe (The Flash)

Pendant longtemps, Cisco a été le rayon de soleil de la bande. Il renvoyait une image positive du geek, mêlant à la fois la passion pour la pop culture, la grande intelligence et la bonne humeur. Bien des fois il aura été le véritable héros, et pas seulement pour trouver des noms cools aux métahumains. Mais en devenant Vibe, il a été atteint par cette terrible malédiction qui semble toucher bien des personnages de l’Arrowverse. Avec les pouvoirs sont arrivées les responsabilités et les mines renfrognées. D’ailleurs il en a lui-même été conscient puisqu’il a décidé de renoncer à ses pouvoirs, mais il ne semblerait pas qu’on ait retrouvé le Cisco des débuts. – Aline

37. Eobard Thawne / Reverse-Flash (The Flash)

Disons-le, Eobard Thawne était en avance sur son temps : il ne supportait pas Barry bien avant nous ! Comme tout bon méchant, Reverse-Flash est aussi obsédé par sa cible et prêt à mettre en pratique les plans les plus alambiqués pour arriver à ses fins. C’est sûrement sous les traits de Harrison Wells que ce méchant emblématique a le plus marqué. Il fut aussi un membre honorable de la Legion of Doom dans Legends of Tomorrow. Mais comme d’autres vilains, à force de ressurgir, son esprit manipulateur fait moins de dégâts et il aura tout simplement, avec le temps, perdu de sa splendeur et de sa dangerosité. – Carole

38. Tommy Merlyn (Arrow)

Le développement de Tommy Merlyn ne peut qu’être une déception à postériori. Le meilleur ami d’Oliver était destiné à devenir le meilleur rival de Green Arrow. Les deux hommes devaient se disputer le cœur de Laurel tandis que Tommy était censé marcher dans les pas de son père. Mais tout cela a été abruptement interrompu par le final de la saison 1. L’histoire a pris un autre cours et Thea n’a jamais pu connaître son demi-frère en tant que tel. Cependant, le personnage a suffisamment marqué les fans pour que chacun de ses retours — en flashback, réalité alternative ou monde parallèle — soit une bonne surprise. – Aline

39. J’onn J’onzz / Martian Manhunter (Supergirl)

Chaque superhéros, aussi invulnérable soit-il, a besoin d’un mentor sage et protecteur. Pour Supergirl, il s’agit de J’onn J’onzz, un des derniers martiens verts en exil sur Terre. Traqué où qu’il aille et contraint de dissimuler sa véritable identité, il doit la vie à Jeremiah Danvers à qui il a promis de veiller sur ses filles. Pour payer sa dette, il prend les traits de Hank Henshaw et intègre le DEO. Hormis le traumatisme de la perte de sa famille, J’onn est régulièrement mis sur le côté et a peu d’intrigues personnelles satisfaisantes. Reste néanmoins la relation paternelle à la fois affectueuse et sévère qu’il développe avec les filles Danvers, une jolie réussite de la série qui sait que sa force réside dans l’alchimie de son casting. – Ilona

40. Lena Luthor (Supergirl)

Fidèle au nom dont elle a hérité, Lena est milliardaire, brillante, une femme d’affaires intraitable et une manipulatrice hors pair. Fille adoptive de Lionel Luthor et demi-soeur de Lex, elle se distingue des membres de sa famille de supervilains par sa capacité de discernement et ses remises en questions. Bien que souvent ambiguë et jouant avec la morale, Lena est une alliée de poids pour Supergirl et son équipe. Malmenée par les scénaristes, elle s’enferme trop longtemps dans une dynamique malsaine en étant écartée du secret de Kara. À la limite de plusieurs clichés et pas toujours écrite avec finesse, Lena reste un personnage féminin fort de l’Arrowverse qui apporte avec son statut hiérarchique et social des nuances rafraîchissantes aux portraits féministes que dresse Supergirl. – Ilona

41. Jefferson Pierce (Black Lightning)

Il a fallu attendre la « Crisis » pour que Jefferson Pierce entre dans l’Arrowverse, mais ce n’est pas pour autant qu’il est un débutant. Au contraire, il est un véritable vétéran. Comme Oliver Queen, la mort de son père a motivé son combat, mais sa vengeance l’a surtout entrainé à mener une lutte pour aider les gens de Freeland à se battre contre leurs oppresseurs. Il a même décidé de prendre sa retraite et est devenu un éducateur pour aider les jeunes de son quartier à s’en sortir. Il a de nouveau enfilé son costume pour sauver ses filles et pour défendre les innocents. Il a certes un mauvais caractère et n’est plus au sommet de sa forme, mais il peut compter sur sa famille et les gens de Freeland pour faire ce qui doit être fait. En tout cas, il n’est certainement pas un héros traditionnel de l’Arrowverse à plus d’un niveau. – Fabien

42. Lex Luthor (Supergirl)

Difficile pour une série évoluant dans l’univers de Superman de ne pas intégrer le machiavélique Lex Luthor. Annoncé à de multiples reprises, notamment par le biais de sa demi-sœur Lena, Lex débarque dans l’Arrowverse lors du cross-over Crisis on Infinite Earths. À l’instar des versions télévisuelles qui l’ont précédé, Lex est obsédé par l’idée de prendre la place de Superman et réussit son coup en réécrivant l’Histoire à la destruction du Multivers. Très monolithique et souvent décrédibilisé, Lex ne parvient pas à créer l’empathie nécessaire à l’appréciation de ce personnage complexe. S’il permet quelques coups d’éclat scénaristiques et des scènes mémorables, il ne sera jamais à la hauteur de ses années d’attente. – Ilona

43. Laurel Lance #1 / Black Canary (Arrow)

Avocate idéaliste, ex d’Oliver Queen et sœur du meilleur personnage de l’Arrowverse. Pas facile d’être Laurel Lance qui souffre, en plus, pendant trop longtemps d’exister pour alimenter les angoisses d’Ollie. Pire, elle est initialement l’intérêt amoureux par défaut, alimentant un « will they, won’t they? » issue des pages du comic book jamais légitimé à l’écran et qui se fera éclipsée par Felicity. Même lorsqu’elle décidera de prendre son destin en main et d’enfiler à son tour le costume pour se battre pour ce qui est juste, son parcours sera semé d’embûches, ayant toujours du mal à exister par et pour elle-même. Souvent dans l’ombre et trop souvent là pour servir les autres, Laurel Lance est un exemple d’un échec scénaristique. Le personnage (et l’actrice) méritait mieux et, à un certain niveau, il faudra se tourner vers Laurel Lance #2 pour l’obtenir. – Carole

44. Joe West (The Flash)

Joe West est le compas moral de Barry Allen. Joe West est le roc de The Flash, toujours là, à croire dur comme fer en Barry Allen même lorsqu’il mériterait de se faire frapper. Ce père de famille toujours présent pour les siens est également un policier investi à faire le bien dans une ville où les meta-humains ont tout mis sens dessus dessous. Joe a traversé des épreuves, autant professionnelles que personnelles, et il a démontré être capable de briser la loi pour ses proches. Joe est une sorte de guide et de papa attachant qui entre dans une pièce, projette de l’amour, fait couler une petite larme et repart. On t’aime bien, Joe, car tu es bon et presque trop pur pour The Flash. Si seulement tu avais le droit à des intrigues intéressantes et/ou rien que pour toi parfois… – Carole

45. Iris West-Allen (The Flash)

Pas facile d’être l’âme sœur du plus insupportable des super-héros de l’Arrowverse. Iris ne nous dira pas le contraire, en payant le prix fort. Elle vit pour servir le héros, même lorsque sa propre existence est menacée, et a dû se battre pour qu’on daigne la reconnaître à l’occasion à sa propre valeur. Il faut dire aussi qu’Iris a commencé comme une très mauvaise journaliste. Si elle n’est toujours pas très bonne, elle a su se forger une carrière d’indépendante (c’est admirable) et nous a montré de quoi elle était capable, lorsque Barry était absent ou qu’elle se trouvait loin de lui, en général. Iris est une femme qui a de la ressource, mais une que les scénaristes refusent de reconnaître et qui n’aura eu de cesse d’être reléguée au rôle de la petite amie/fiancée/femme existant pour donner une raison au héros de se lamenter. Triste quand on songe au fait que Barry geignard est le pire des Barry. – Carole

46. Moira Queen (Arrow)

On ne remettra pas le trophée de la meilleure mère à Moira Queen, qui aura tout de même organisé le kidnapping de son propre fils (même si c’était pour le protéger). Cette ancienne femme d’affaires et philanthrope impitoyable a pris de nombreuses mauvaises décisions au cours de son existence et ce sont souvent ses deux enfants qui en ont payé le prix. Cette ambigüe figure maternelle possède aussi le vilain défaut d’avoir bien grand mal à apprendre de ses erreurs, avec un penchant pour garder pour elle les secrets de famille. De quoi agacer au bout d’un moment, surtout Thea. Reste que dans ses derniers instants, Moira nous confirma que, malgré tous ses défauts et ses choix discutables, elle agissait avant tout pour protéger ses enfants, et ce, jusque dans son dernier souffle. – Carole

47. Rene Ramirez / Wild Dog (Arrow)

Rene avait beaucoup de potentiel. Héros masqué solitaire, il tentait à son échelle de faire régner l’ordre dans le dangereux quartier des Glades pour pouvoir offrir une vie plus sûre à sa fille. Malheureusement, il ne semble jamais avoir vraiment trouvé sa place dans la Team Arrow, tantôt les épaulant, tantôt en rébellion contre l’autorité d’Oliver. C’est finalement auprès de Quentin Lance qu’il arrivera à créer la relation la plus forte pour mettre son personnage en valeur. C’est dommage car son ascension au pouvoir aurait vraiment pu être intéressante si elle avait été plus approfondie et non pas un simple élément d’arrière plan par rapport à l’histoire d’Oliver. – Aline

48. Dinah Drake / Black Canary (Arrow)

Méta-humaine et membre de la Team Arrow, Dinah Drake marche dans les pas de Laurel Lance pour être la nouvelle Black Canary de l’équipe. Cette détective dans l’âme prouve rapidement qu’elle n’est pas une simple remplaçante, elle arrive avec ses bagages et ses convictions. Reste que ce n’est pas facile d’être élève d’Oliver Queen, et les secrets, mensonges et conflits internes dans le groupe ont menacé à plus d’une occasion le bon équilibre de la série – et la sympathie que le personnage pouvait véhiculer. Elle a su néanmoins aider à connecter et combiner l’univers policier et super-héroïque d’Arrow, toujours là pour castagner du méchant à Star City et mettre les criminels sous les barreaux. – Carole

49. James Olsen / Guardian (Supergirl)

Faites entrer le beau gosse musculeux, mais sans charisme du CatCo ! Introduit après de Kara comme un proche de son célèbre cousin, James est un photographe talentueux qui ne laisse pas les femmes insensibles. Coincé dans un triangle amoureux sans saveur avec Winn, c’est en devenant un justicier de l’ombre dans le costume de Guardian qu’il suscite enfin un peu d’intérêt. Tiraillé entre ses objectifs personnels et ses rêves d’un monde meilleur, James est un personnage qui oscille entre complexe et incohérent, mais tombe trop souvent du mauvais côté de la barrière. Il n’en est pas moins un ami sincère et un homme de valeurs qu’il fait bon d’avoir à ses côtés. – Ilona

50. Amaya Jiwe / Vixen (Legends of Tomorrow)

Dans la seconde saison de Legends of Tomorrow, on introduisait un autre célèbre groupe de héros, la Justice League of America. Parmi leurs membres, Amaya Jiwe, alias Vixen, choisissait de rejoindre le Waverider pour venger la mort de l’homme qu’elle aime. Si ses pouvoirs et son passé auraient pu faire d’elle une des Légendes les plus puissantes, elle n’a malheureusement été que bien souvent réduite à ses histoires de cœur. Retournée auprès des siens, on peut toujours espérer un retour un jour d’Amaya, histoire de mieux développer ce personnage à fort potentiel et de revoir ses animaux totems ! – Aline

Bonus : Beebo

Si Beebo est autant aimé des fans de Legends of Tomorrow c’est parce qu’il incarne parfaitement l’esprit de la série : un humour décalé qui ose tout ! Choisir un jouet pour enfant et en faire un ennemi redoutable, ça a tellement marqué les esprits que c’est sous la forme du désormais célèbre Beebo que les Légendes vont arriver à vaincre le démon Mallus. Plus qu’un running gag, Beebo est devenu indispensable et de façon plus ou moins directe, il apparait régulièrement dans la série. À quand un rôle régulier pour la peluche bleue avide de câlins ? – Aline

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.