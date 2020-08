Black Sails : 5 raisons de partir à l’abordage de l’épique série de pirates

Avec L’île au trésor, Robert Louis Stevenson a participé à ancrer dans nos mémoires une vision imaginaire du pirate. Dès lors, dès qu’il est question de prendre la mer, on imagine une chasse au trésor où danger et excitation se mélangent.

Ce n’est pas tâche aisée de donner le jour au monde de la piraterie, un défi que relèveront haut la main Jonathan E. Steinberg et Robert Levine avec Black Sails, sorte de préquelle au fameux L’île au trésor.

La série diffusée sur Starz entre 2014 et 2017 prenait donc place des années avant la rencontre entre Long John Silver et Jim Hawkins. Durant l’âge d’or de la piraterie, les pirates contrôlent l’île de New Providence. Parmi eux se trouve le Capitaine Flint (Toby Stephens) qui se lance dans une périlleuse chasse au trésor alors que la flotte britannique veut reconquérir cette colonie et mettre fin à la piraterie.

Comprenant au final 4 saisons pour 38 épisodes, Black Sails s’est transformée en une aventure maritime unique en son genre grâce à un savant mélange entre politique et action, réflexion sociale et développements psychologiques.

Voici donc 5 raisons de prendre la mer avec Black Sails :

1 | Une chasse au trésor pas comme les autres

En étant présentée comme une préquelle à l’œuvre de Robert Louis Stevenson, Black Sails ne pouvait pas faire sans une chasse au trésor. Retrouver le galion espagnol Urca de Lima qui contient un trésor inestimable n’est en vérité que le haut de l’iceberg. Cette poursuite sera utilisée pour mieux décrypter les motivations et les secrets des personnages, au même titre qu’interroger sur l’impact qu’un tel trésor peut avoir.

La recherche de ce trésor servira alors de moteur narratif pendant un temps, mais ne sera jamais simplifiée. Au contraire, l’or a le pouvoir de modifier les alliances et de pousser les gens à prendre des décisions inattendues. Et Black Sails va progressivement s’affirmer comme une série capable d’entrainer son récit dans des courants dangereux et imprévisibles.

2 | Un combat idéologique dans un monde sans pitié

Qui dit pirate, dit rhum, perroquet à l’épaule et combat à l’épée. En somme, on ne pense pas forcément politique et idéologie. Pourtant, c’est bien la direction qu’empruntera dès le départ Black Sails en nous présentant Nassau, capitale de New Providence, comme un lieu de liberté, mais aussi de pouvoir pour ces hors-la-loi qui sont prêts à tout pour conserver leur mode de vie.

Au fil des saisons, la série s’affirmera comme une déterminée à défendre les exclus et les opprimés à travers des figures historiques ou légendaires qui ont pris des décisions n’entrant pas dans le moule de la société. Si les pirates sont des criminels, ils sont présentement les héros de l’histoire qui se battent contre un système oppressif et dénoncent les méfaits du capitalisme.

3 | Une aventure épique à terre et sur la mer

Ennemis de la Couronne britannique, les pirates de Black Sails sont en guerre contre le monde. Et qui dit guerre, dit attaque navale. L’équipe créative ne fuira aucun défi dans ce registre, délivrant des images à couper le souffle et créant l’épique que l’on est en droit d’attendre dans une telle série.

Au cours des 4 saisons, les combats se déroulent à la fois sur terre et sur la mer. Les deux bénéficient d’un savant traitement pour mettre en valeur la violence de cet univers, les dangers d’une telle vie sur l’océan et plus encore.

4 | La création d’un mythe, le mélange entre la réalité et la fiction

En s’inspirant de l’île au Trésor, les scénaristes de Black Sails en profitent pour explorer la création d’un mythe – et plus spécifiquement celui de Long John Silver. Ils ne s’arrêtent néanmoins pas qu’à cette figure fictionnelle, car la série est un mélange entre réalité et fiction, où se côtoient ceux qui ont réellement existés et personnages inventés.

Qui plus est, l’Histoire – celle avec un grand H – n’est pas respectée à la lettre, elle est parfois déformée dans le but de mieux servir le récit. Ces divergences existent avant tout pour mieux refléter la psychologie des personnages et nous illustrer certaines violentes réalités de l’époque.

5 | Black Sails, une série romanesque

Poursuite impossible de trésor, rêve de liberté, combat sans fin contre le système et plus encore composent Black Sails qui place ses personnages face à des choix difficiles souvent déterminés par le cœur.

Dans ce monde de brutes, l’équipe créative ne craint pas de tout ramener ou presque à l’amour – purement et simplement. Entre explorations sur le colonialisme, lutte de pouvoir et de classes sociales, le récit ne cesse de positionner ses personnages face à des décisions qui sont définis par ceux qu’ils aiment sans jamais simplifier leurs actions. Au milieu des combats, des morts et des questions politiques, Black Sails ne perd alors jamais de vue ce qui anime ses personnages et fait progresser son aventure. Elle nous offre alors également un portrait de l’amour tout aussi travaillé et complexe, avec des dynamiques fluctuantes et diversifiées.

Après avoir fait durant plusieurs saisons de Spartacus son porte-étendard et avant que Power prenne la suite, Black Sails aura su confirmer les ambitions de Starz, où des séries capables de grandes choses autant sur un plan narratif que visuel, s’adaptant et contournant les limites qu’on leur pose pour mieux relater des histoires épiques à découvrir et revisiter. À l’abordage !

