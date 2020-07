Buck et Eddie de 9-1-1 : Une amitié à l’épreuve du feu

À l’approche de la journée internationale de l’amitié prenant place le 30 juillet, Critictoo met en valeur des relations TV tout aussi, voir plus importantes que l’Amour, avec une semaine dédiée à l’amitié dans les séries.

Attention cet article peut contenir des spoilers.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série 9-1-1, cette création de Ryan Murphy diffusée depuis 2018 sur FOX (et sur M6 en France) nous dépeint le quotidien des premiers intervenants, à savoir policiers, standardistes et surtout pompiers, à Los Angeles.

Lors de la première saison, Evan Buckley alias Buck (interprété par Oliver Stark) était le beau gosse de la caserne. Celui qui vivait LA grande histoire d’amour avant qu’elle ne se transforme en une douloureuse séparation. Au début de la seconde saison, on fait la connaissance d’Eddie Diaz (Ryan Guzman) et tout commence avec de la jalousie un peu infantile de la part de Buck.

En effet, Buck c’est le bourreau des cœurs encore très gamin, qui a besoin d’être canalisé et rassuré par tous ceux qui l’entourent. Eddie quant à lui est beaucoup plus posé. Vétéran de l’armée, père de famille, il a déjà eu à affronter bien des épreuves.

Dans une autre série, la rivalité entre ces deux-là aurait pu durer plus d’un demi-épisode. Mais voilà, les séries de Ryan Murphy aiment se jouer des codes et les deux pompiers vont devenir les meilleurs amis du monde. Ils se complètent parfaitement, l’un apportant la légèreté et l’autre la stabilité. Eddie apporte une certaine profondeur au duo quand Buck semble un peu être épargné.

Mais le ciment de leur amitié est sans nul doute Christopher, le fils d’Eddie qui souffre de paralysie cérébrale. En effet, si le métier de pompier est souvent propice à la création de liens indéfectibles entre les membres d’une caserne, c’est le jeune garçon qui semble toujours faire le pont entre les deux amis.

C’est bien pour cela que les scénaristes de 9-1-1ont basé la partie émotionnelle de leur double épisode à sensation de la saison 3 — épisodes 2 et 3 — sur la responsabilité que pouvait avoir Buck envers Christopher. Mêlant à la fois la peur pour la vie du petit garçon, mais aussi pour la mise en danger de l’amitié des deux hommes.

L’alchimie entre les deux personnages est telle qu’elle a d’ailleurs engendré de nombreuses réactions des fans de la série dont certains les verraient bien en couple. Si Buck et Eddie sont tous les deux présentés comme hétérosexuels, « Buddie » suscite de nombreux fantasmes. Pour le moment, les scénaristes ne semblent pas souhaiter aller dans cette direction, mais s’en amusent en disséminant des clins d’œil aux fans.

C’est amusant de constater qu’alors que tous les membres de la caserne se considèrent comme une grande famille — certains le sont d’ailleurs — c’est la relation entre Buck et Eddie qui retient le plus notre attention. À croire que les amitiés viriles indéfectibles manquent au paysage télévisuel !

La saison 4 de 9-1-1 devrait permettre d’approfondir et mettre à l’épreuve leur amitié puisque les derniers épisodes ont notamment permis de conclure certaines intrigues leur permettant de repartir sur de meilleures bases. Jusqu’à présent les deux amis étaient célibataires. Mais Buck va enfin pouvoir faire le deuil de son histoire avec Abby. Et Eddie semble avoir un petit faible pour l’institutrice de son fils. Sans tomber dans la facilité d’un triangle amoureux, les relations sentimentales respectives des deux personnages pourraient être un challenge pour leur relation.

Mais il faudra patienter jusqu’à 2021 avant de pouvoir retrouver Buck, Eddie et les autres dans de nouveaux épisodes de 9-1-1 !

