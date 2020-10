Les Experts : 15 épisodes pour revisiter CSI: Las Vegas à l’occasion de ses 20 ans

Lancée le 6 octobre 2000 sur CBS, CSI (Les Experts) fête donc aujourd’hui ses 20 ans. Composée de 15 saisons pour un total de 337 épisodes, elle a indéniablement été un succès. En fait, elle a été un hit inattendu pour CBS qui avait hésité entre elle et une autre série policière avec Tony Danza. La crainte était qu’elle était trop différente pour séduire le public.

Ses différences sont rapidement devenues la norme, puisque CSI a servi de modèle pour toutes séries du genre qui ont suivi. Son succès permit par ailleurs de ramener CBS à la première position (aidée par Survivor) et donna le jour à plusieurs spin-offs également très populaires.

C’est cependant sur l’originale que nous nous concentrons aujourd’hui avec une liste de 15 épisodes de CSI qui sont pour nous parmi les meilleurs de ce que les experts de Las Vegas ont pu nous offrir. Si vous ne connaissez pas la série, voici quelques épisodes à regarder pour découvrir et si vous êtes familiers avec elle, voilà de quoi ranimer de bons souvenirs :

Blood Drops (1.07)

Si Les Experts a dès le début rencontré un fort succès grâce à son concept et à sa forme qui, en 2000, faisaient souffler un sérieux vent de fraicheur sur le genre, c’est avec l’épisode 7 que les scénaristes ont montré qu’il pouvait aller plus loin qu’on ne les attendait en s’aventurant dans une histoire assez sombre. L’intrigue parle en effet du massacre d’une famille dont seulement deux filles désormais orphelines ont survécu. La scène de crime baigne littéralement dans le sang, mais le plus perturbant se dévoile à chaque couche de vérité qui apparait avec les nouvelles preuves découvertes progressivement.

Identity Crisis (2.13)

Toutes les investigations menées par les experts de Las Vegas n’étaient pas destinées à être conclues. Une en particulier hanta Grissom quelque temps et trouva une conclusion plus que mémorable dans la seconde saison. Le tueur en série Paul Millander refait ainsi surface quand Grissom et Catherine découvrent qu’un juge lui ressemble fortement. L’enquête nous entraine dans le passé sordide du meurtrier, une exploration fascinante qui se termine sur une note d’amertume.

Lady Heather’s Box (3.15)

Lady Heather est probablement le personnage récurrent le plus populaire de Les Experts. L’alchimie entre Melinda Clarke et William Petersen y est surement pour quelque chose. Lady Heathers Box est la seconde apparition de cette femme intrigante qui revient dans la vie de Grissom après que deux de ses employées aient été retrouvées mortes. Les scènes entre le CSI et la dominatrice nous offrent des dialogues mémorables, mais l’épisode est aussi marqué par la tournure dramatique prise par le divorce de Catherine.

Jackpot (4.06)

Arrivée à ce stade, Les Experts commençait quelque peu à se reposer sur ses lauriers, sa formule efficace fonctionnant de plus en plus en mode automatique. Jackpot s’est dès lors imposé comme une belle surprise en entrainant Grissom loin de Las Vegas. Il part seul dans le Nevada à la recherche d’un corps et réalise qu’il ne peut pas vraiment compter sur l’aide des locaux. Le célèbre expert doit alors sortir de sa zone de confort, se dévoilant ainsi sous une lumière légèrement différente qui rend l’épisode assez unique.

Butterflied (4.12)

La relation entre Grissom et Sara s’est développée durant de longues saisons avec des sous-entendus, mais jamais de façon ouverte. On peut dire que les scénaristes de Les Experts ont choisi de suivre la route la moins facile. Quoi qu’il en soit, Butterflied est un épisode qui nous offre l’un des rares aperçus de la solitude de Grissom et des regrets qu’il pouvait avoir vis-à-vis de ses choix de vie, notamment du point de vue émotionnel. L’histoire débute avec la découverte du corps d’une infirmière ressemblant fortement à Sara, ce qui perturbe légèrement Grissom. Sa plongée dans la vie de la victime le poussera donc à contempler sa propre existence d’accro au travail et, très subtilement, les sentiments qu’il entretient pour sa collègue.

Gum Drops (6.05)

Au fil des saisons, Nick s’est progressivement imposé comme étant le fils spirituel de Grissom jusqu’à une certaine limite, puisqu’il est bien plus émotionnel que son mentor. Parmi les épisodes qui lui sont spécialement consacrés, Grave Danger – réalisé par Quentin Tarantino – se présente souvent facilement comme étant un des épisodes les plus populaires du show, pourtant Gum Drops se révèle être supérieur à bien des niveaux. Il se focalise sur le traumatisme vécu par Nick qui prend en charge une investigation dans laquelle une petite fille est disparue. Il se retrouve bientôt seul à croire qu’elle est encore vivante. Le scénario s’aventure alors avec énormément de finesse dans la tête du personnage en examinant les retombées de son propre kidnapping.

A Bullet Runs Through It (6.07-08)

La sixième saison de Les Experts était celle de la renaissance. Elle était marquée par des épisodes sortant de l’ordinaire et bénéficiant d’une mise en scène de plus en plus remarquable et imaginative. Le double épisode A Bullet Runs Through It en est un bel exemple. L’histoire se centre sur une fusillade massive impliquant la police et laissant sur le sol des centaines de balles. Avec Sofia Curtis et Jim Brass qui se retrouvent parmi les victimes et une communauté au bord de l’explosion, la tension est importante, tout comme les enjeux. Ce double épisode est magistralement mené et émotionnellement chargé. Une belle réussite.

The Unusual Suspect (6.18)

Dans Les Experts, même une simple affaire de meurtre peut se compliquer quand la valeur des preuves repose sur la manière avec laquelle on les interprète. Dans The Unusual Suspect, Sara se retrouve avec un adolescent vers lequel toutes les preuves pointent jusqu’au moment où sa sœur de 12 ans confesse être en réalité la tueuse. Le doute s’installe, ce qui donnera naissance à un véritable jeu d’apparences et une chute a glacé le sang qui trouvera d’ailleurs une suite dans l’épisode Goodbye and Good Luck (8.07).

Rashomama (6.21)

L’humour a rapidement trouvé une place dans les saisons chargées de Les Experts qui nous offrent en général à l’approche du season finale un épisode plus léger. Rashomama est donc celui de la saison 6 qui, en plus de servir une bonne dose de comédie, se révèle être des plus pertinent vis-à-vis du sujet de la série. Les experts enquêtent sur la mort d’une avocate lors du mariage de son fils. Quand Nick se fait voler sa voiture contenant les preuves, toute l’équipe doit livrer sa version des faits (comme le titre le laissait penser). En fonction du personnage, le ton change et la représentation des témoins et de leurs histoires varie. Une bien belle mise en avant de l’élément humain dans cet univers où la science domine, le tout fait avec un sens de la dérision véritablement inspiré et des acteurs qui s’amusent clairement beaucoup.

Built To Kill (7.01-02)

La septième saison de Les Experts est marquée par le célèbre Miniature Killer. Sa story-arc reste à ce jour la meilleure jamais développée dans le show. Cela débute donc avec un double épisode d’ouverture tout simplement sublime avec le Cirque du Soleil, un cliffhanger à glacer le sang et la découverte la plus énigmatique jusque-là qui fascine autant Grissom que nous. Un season premiere mené de mains de maitre.

Fannysmackin’ (7.04)

Dans son exploration des preuves scientifiques, Les Experts a progressivement évolué pour dépasser l’observation des conséquences afin de nous parler plus globalement des effets de la violence. C’est tout particulièrement le cas ici avec Fannysmackin’ qui s’intéresse à un groupe d’individus qui traverse la ville et attaque des inconnus sans raison apparente. Quand Greg s’ajoute à la liste des victimes, l’épisode gagne une dimension supplémentaire, plus personnelle, qui sera d’ailleurs intelligemment explorée durant le reste de la saison.

Burn Out (7.06)

Les experts ne s’intéressent pas qu’aux meurtres, ils peuvent aussi s’occuper de kidnapping. Cela devient particulièrement sensible quand ce sont deux jeunes garçons qui sont concernés et que la seule personne pouvant prêter main-forte dans l’enquête se trouve être un pédophile reconnu. Celui-ci est interprété par Alan Tudyk qui livre une performance étonnante offrant par la même occasion à William Petersen de quoi montrer l’étendue de son propre talent. Un épisode bouleversant et terriblement intelligent sur un sujet compliqué.

Cockroaches (8.09)

La descente aux enfers de Warrick ne fut pas la partie la plus facile à traiter dans la saison 8 de Les Experts. Néanmoins, quand celui-ci devient hors de contrôle et qu’il s’investit dans une histoire de meurtre lié à la mafia, on se retrouve avec du CSI encore plus sombre qu’à l’accoutumée. Avec William Friedkin qui s’occupe de la réalisation de l’épisode, l’ensemble devient étrangement fascinant et la chute de Warrick prend une tournure dramatique marquante et étonnement artistique.

19 Down…/One to Go (9.09-10)

Le départ de William Petersen était annoncé et les scénaristes se devaient de lui offrir une sortie digne de lui. Grissom étant l’âme de la série, le laisser partir était très compliqué. Malgré ça, le double épisode concocté pour l’occasion touche les points sensibles escomptés et parvient même à nous servir un passage de relai gracieux avec l’introduction de Raymond Langston (Laurence Fishburne) qui ne fait pas d’ombre à Grissom. Après ça, rien ne sera cependant plus pareil.

Sqweegel (11.04)

Quand Anthony Zuiker est revenu aux commandes de la série qu’il a créée au début de la 11ème saison, on retrouva une énergie qui avait quitté Les Experts depuis quelque temps déjà. Le scénariste en profite d’ailleurs pour porter à l’écran Dark Origins, un roman se déroulant dans l’univers du show qu’il a lui-même écrit. On hérite alors d’un épisode captivant, légèrement perturbant et mis en image avec brio. Le seul regret est que la fin est ouverte et qu’aucune suite n’a été donnée à l’écran à l’histoire de ce Sqweegel, un meurtrier inimitable qui promettait pourtant de continuer son œuvre macabre.

L’intégrale de Les Experts n’est actuellement pas disponible en streaming, vous pouvez néanmoins trouver les saisons en DVDs.

