Quelles séries arrivent en France en septembre 2020 ? The Boys, Supernatural, The Rookie, Blacklist, Charmed et plus encore

Quelles séries démarrent en France en ce mois de septembre 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n'oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l'actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce neuvième mois de l’année 2020 :

Mardi 1er septembre

The Resident – Saison 3 (20h55 sur Warner TV)

The Americans – Intégrale (Amazon Prime Vidéo)

The Big Bang Theory – Saison 12 (Netflix)

Love Life – Saison 1 (20h40 sur OCS City)

Vagrant Queen – intégrale (21h00 sur Syfy)

Mercredi 2 septembre

Zomboat! – Saison 1 (20h50 sur Série Club)

Alex Hugo – saison 6 suite (21h05 sur France 2)

Fear The Walking Dead – saison 5 (Amazon Prime Vidéo)

Jeudi 3 septembre

Grand Hôtel – Mini-série (21h05 sur TF1)

Le jeune Wallander – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 4 septembre

The Boys – Saison 2 (Amazon Prime Video)

Away – Saison 1 (Netflix)

Hartley Cœurs à vif – Intégrale (MYTF1)

Samedi 5 septembre

Barkskins – Saison 1 (National Geographic)

Dimanche 6 septembre

Condor – Saison 2 (20h55 sur 13ème Rue)

The Good Fight – Saison 1 (20h50 sur Teva)

Power Book II: Ghost – Saison 1 (StarzPlay)

Les Enquêtes de Murdoch – Saison 13 (France 3)

Deadwind – Saison 2 (20h50 sur Polar+)

Lundi 7 septembre

Supernatural – Saison 7 (20h50 sur Série Club)

Engrenages – Saison 8 (21h00 sur Canal+)

The Spy – Mini-Série (Netflix)

Jeudi 10 septembre

Le tueur de l’ombre – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Julie and The Phantoms – Saison 1 (Netflix)

Atiye – Saison 2 (Netflix)

High Fidelity – Saison 1 (StarzPlay)

Vendredi 11 septembre

The Duchess – Saison 1 (Netflix)

Family Business – Saison 2 (Netflix)

Samedi 12 septembre

The Rookie – Saison 2 (21h10 sur M6)

Dimanche 13 septembre

The Handmaid’s Tale – Saison 3 (21h00 sur TF1 Séries Films)

Lundi 14 septembre

Clem – Saison 10 (21h05 sur TF1)

Narvalo – saison 1 (Canal+)

Mardi 15 septembre

The Third Day – Mini-Série (21h00 sur OCS City)

Un homme ordinaire – Mini-Série (21h05 sur M6)

Big Little Lies – saison 2 (23h15 sur TF1)

Mercredi 16 septembre

Baby – Saison 3 (Netflix)

Criminal: UK – Saison 2 (Netflix)

Signs – Saison 2 (Netflix)

Blacklist – Saison 1 (21h05 sur NRJ12)

Jeudi 17 septembre

Le dernier mot – Saison 1 (Netflix)

House of Payne – saison 7 (BET)

Assisting Living – saison 1 (BET)

Vendredi 18 septembre

Jurassic World: La Colo du Crétacé – Saison 1 (Netflix)

Ratched – Saison 1 (Netflix)

No Man’s Land – Mini (20h55 sur Arte)

Dimanche 20 septembre

American Horror Story: 1984 – Saison 9 (Netflix)

72ème cérémonie des Emmy Awards (02h00 sur Série Club)

Lundi 21 septembre

Laëticia – Mini (21h05 sur France 2)

Mardi 22 septembre

The Good Doctor – Saison 3b (21h10 sur TF1)

Jeudi 24 septembre

iZombie – Saison 5 (20h55 sur Warner TV)

Charmed – Saison 1 (21h00 sur SyFy France)

The Head – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Vendredi 25 septembre

Tehran – Saison 1 (Apple TV+)

Sneakerheads – Saison 1 (Netflix)

The School Nurse Files – Saison 1 (Netflix)

Utopia – saison 1 (Amazon Prime Video)

Dimanche 27 septembre

The Big Bang Theory – Saison 12 (Amazon Prime Video)

Supernatural – Saison 14 (Amazon Prime Video)

Deputy – Saison 1 (21h00 sur 13ème Rue)

Lundi 28 septembre

Hidden – Saison 2 (20h50 sur Polar+)

