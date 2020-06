Dylan Minnette a 23 ans, et déjà plus de 10 ans de carrière derrière lui vu qu’il a commencé dans le métier à l’âge de 8 ans en jouant dans Mon Oncle Charlie et Drake & Josh.

De la sitcom avec Charlie Sheen au premier rôle masculin dans 13 Reasons Why, l’acteur est devenu un visage familier pour les amateurs de séries.

Né le 29 décembre 1996, Dylan Minnette n’a cependant pas fait ses débuts devant la caméra dans une série. Repéré par un agent à Chicago, il commença d’abord à 7 ans à faire de la publicité.

Il a au fil des années multiplié les apparitions en guest star dans des séries comme Grey’s Anatomy, Ghost Whisperer, Rules of Engagement, The Mentalist, Supernatural, Medium, Men of a Certain Age, Lie To Me, Unité Spéciale ou encore Major Crimes, Nikita, Save Me.

Il y a donc de fortes chances que vous ayez à un moment ou un autre vu Dylan Minnette sur votre petit écran, et nous allons pour l’occasion jeter un coup d’œil à ses rôles plus marquants :

Prison Break

Dylan Minnette apparait dans quelques épisodes de Prison Break où il incarne Michael enfant. De très courts flashbacks nous informent ainsi du passé de ce personnage et nous éclairent un peu sur ses liens avec son frère Lincoln. Ce n’est certainement pas ce qu’il y a de plus marquant, mais sans le savoir, cela peut bel et bien correspondre à la première fois que l’acteur s’est retrouvé sur votre petit écran.

Saving Grace

Saving Grace est sans aucun doute une de ses séries rapidement oubliées du petit écran. Cela ne signifie pas qu’elle ne mérite pas qu’on s’arrête dessus pour pointer du doigt que Dylan Minnette a eu un rôle récurrent dedans. L’acteur était alors le neveu de Grace (Holly Hunter) qui était proche de sa tante à problèmes. Grace n’est pas du tout un modèle à suivre, mais cela ne l’empêchait pas d’être là pour le fils de sa sœur.

Lost

Dans Lost, Dylan Minnette endosse le rôle de David Shephard , le fils de Jack Shephard et de Juliet Carlson. Il est d’ailleurs un des rares personnages qui n’existe pas dans la chronologie originale et qui nous est donc introduit dans les flash-sideways. C’est un des rôles qui participera à rendre l’acteur plus identifiable auprès des amateurs de séries.

Awake

Forcément, à son âge, Dylan Minnette est souvent le fils d’un personnage. Dans le cas présent, il incarne Rex Britten, le fils de Michael et Hannah. Le twist de cette série de Kyle Killen est que le père évolue dans deux réalités parallèles après un accident de voiture. Dans la première, sa femme a survécu à l’accident, mais pas son fils. Dans la seconde, c’est l’inverse.

Agents of Shield

Si Dylan Minnette n’a participe qu’à deux épisodes d’Agents of SHIELD, son rôle était assez marquant. Il incarne Donnie Gill qui est un cadet à l’académie du SHIELD lorsqu’on le rencontre. Ce dernier menait des expériences avec un ami pour construire un appareil générateur de glace. C’est une explosion qui le dotera de pouvoirs, le transformant officiellement en vilain Blizzard. Les choses sont un peu plus compliqué que cela (vous savez, l’HYDRA toussa toussa)…

Scandal

Les enfants de Fitzgerald et Mellie Grant, le couple présidentiel de Scandal pendant une bonne partie de la série, ne sont pas beaucoup présents. Appartenant à l’élite, ils sont envoyés en internat pour faire leur éducation. Dylan Minnette incarnera ainsi leur fils, Jerry Grant Jr. durant trois épisodes. Il sera un pion sur l’échiquier du pouvoir et connaitra un destin tragique suite aux actions de Papa Pope.

Bonus cinématographique : Don’t Breathe et Chair de Poule

Dylan Minnette ne reste pas cantonné à la télévision et on le retrouve à l’occasion au cinéma. On peut dès lors signaler deux récents succès. Dans Don’t Breathe (La Maison des ténèbres), il est un gangster qui compte voler avec deux compères un ancien soldat aveugle. Les choses vont, à l’évidence, mal tourner dans ce thriller horrifique de Fede Alvarez.

Dans Chair de Poule (ou Goosebumps), inspiré par la collection littéraire pour enfants de R.L. Stine, il est Zach, nouveau venu dans la petite ville de Madison qui se retrouve à vivre sans le savoir près de l’auteur en question. Lorsqu’une créature diabolique s’échappe d’un des livres du romancier, ils vont devoir tout faire pour l’arrêter.

Notons que Dylan Minnette a d’ailleurs joué dans deux épisodes de L’Heure de la peur ou R.L. Stine’s The Haunting Hour.

