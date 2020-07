Eleanor et Tahani de The Good Place : Amies dans l’au-delà

À l’approche de la journée internationale de l’amitié prenant place le 30 juillet, Critictoo met en valeur des relations TV tout aussi, voir plus importantes que l’Amour, avec une semaine dédiée à l’amitié dans les séries.

Au départ comme à l’arrivée, on ne peut imaginer deux personnes aussi différentes qu’Eleanor et Tahani dans The Good Place. Entre la petite blonde « trash bag » d’Arizona et la grande brune britannique qui évolue dans les hautes sphères du monde, il existe un fossé entre ces deux femmes que la mort va venir combler.

Tout commence lorsque l’égocentrique Eleanor Shellstrop (Kirsten Bell) meurt et se retrouve par erreur dans un monde paradisiaque. Déterminée à y rester, elle s’efforce à devenir une meilleure personne, tout en s’adaptant à ce Nouveau Monde. Cependant, tout n’est pas ce qu’il parait être et Eleanor n’est pas au bout de ses surprises ! Car derrière ce paradis se cache Michael (Ted Danson), quelqu’un qui a des intentions bien différentes de ce qu’il laisse paraitre.

C’est ainsi que dans ses premiers épisodes, The Good Place rassemble Eleanor et Tahani (Jameela Jamil) pour mettre à bien le programme de Michael, à savoir que l’une et l’autre se torturent psychologiquement. Leurs différences sont incalculables et une association menant à l’amitié est impensable pour Michael comme pour nos torturées. Eleanor déteste Tahani et Tahani déteste ce que représente Eleanor.

Mais, petit à petit, comme beaucoup d’amitiés, leur dédain réciproque va vite se muer en attachement quand la vérité sur leur situation éclate. Conscientes toutes deux des défauts de l’autre, elles vont apprendre de leurs qualités face à l’adversité. Tout au long de leur périple entre l’au-delà et la vie réelle, ces deux antonymes vont réussir l’alliance des contraires sans jamais s’oublier l’une et l’autre mais en apprenant à vivre avec ce qu’elles sont.

C’est d’ailleurs cela qui fait le ciment de leur amitié et de son évolution : accepter la personne pour qu’elle nous améliore, nous influence, nous juge aussi. Tahani comme Eleanor vont devenir amies sans aucune rivalité — ce qui est assez rare pour le souligner — et ainsi montrer que les liens qui nous attachent aux autres sont aussi conjoncturelles (se retrouver dans les mêmes lieux, dans une situation similaire) qu’inexplicables (qu’est-ce qui fait qu’elles se supportent puis se soutiennent ?).

En soi, cela pourrait s’appliquer à tous les personnages de The Good Place. Cependant, les deux femmes développent cela en toute conscience, révélation portée par le final où l’une comme l’autre avouent qu’elles n’ont plus rien à s’apprendre et qu’il est donc temps de passer à autre chose. Ce n’est pas la fin de l’amitié, ce n’est que la réalisation qu’elles ont été bénéfiques et qu’il n’y a que cela qui vaille : atteindre la meilleure version de soi-même en se faisant épauler par des inconnus qui deviennent la part la plus significative de ta vie.

Derrière l’amitié entre Tahani et Eleanor, c’est donc un des plus beaux messages de la série qui est délivré. Ne jamais se fier aux apparences, il y a toujours du bon en l’autre. Et que si l’amitié est un sentiment indicible, il a pourtant les effets les plus importants sur un être humain : elle nous rend meilleurs.

