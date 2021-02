Le 2 février est à la fois le jour de la Chandeleur où l’on fait chauffer notre poêle à crêpe, mais également celui de la marmotte en Amérique du Nord. Comme le veut la tradition, il s’agit d’observer l’entrée du terrier d’une marmotte qui va donc nous annoncer si l’hiver se termine bientôt ou si, au contraire, il va encore s’étaler sur les six semaines à venir.

C’est aussi le jour que vit Bill Murray en boucle dans le désormais classique Groundhog Day – aka Un jour sans fin. Cette mythique comédie a inspiré de nombreux scénaristes en popularisant le concept de la boucle temporelle. De multiples épisodes de séries de genre ont alors revisité l’histoire et, pour marquer cette journée, voici une sélection personnelle de 8 épisodes revisitant le concept qui méritent largement d’être regardés de nombreuses fois :

Stargate SG-1 : Window of Opportunity (4.06)

En saison 4, Stargate SG-1 revisite l’histoire d’Un Jour sans fin au sein d’un épisode où la Terre se retrouve bloquée dans une boucle temporelle. Celle-ci ne peut être arrêtée que par Teal’c et O’Neill, les seuls à garder la mémoire lorsque la boucle se produit, toutes les dix heures. Avant qu’ils y parviennent, cependant, cela donnera le jour à quelques moments d’anthologie, à commencer par O’Neill perfectionnant son swing en utilisant la porte des étoiles ou encore la découverte d’où se trouve Teal’c à chaque nouvelle boucle.

Xena : Been There, Done That (3.02)

La santé psychologique de Xena est mise à l’épreuve lorsqu’elle revit en boucle une même journée. Étant la seule à en avoir conscience, elle doit donc trouver ce qui cause le phénomène pour y mettre un terme. Cela nous donne ainsi un épisode brillant de la série, considéré comme l’un de ses meilleurs, où Groundhog Day rencontre Romeo et Juliette avec Xena en charge de mettre un terme au conflit existant entre deux familles. Multipliant les moments comiques avec brio, l’épisode délivra également un des plus longs lancé de chakram de l’histoire de la série.

Fringe : White Tulip (2.18)

Héritière de The X-Files, Fringe pouvait également difficilement passer outre un épisode de ce genre pour y apporter sa touche. Celle-ci est particulièrement notable dans la tonalité, puisque l’ensemble est émotionnellement chargé. Nous avons en effet l’histoire d’Alistair Peck (Peter Weller), un scientifique qui revient dans le temps pour sauver sa femme et échoue à chaque fois. Avec Walter (John Noble) qui a lui-même joué avec le temps et l’espace pour réaliser ce qu’Alistair tente de faire pour un résultat tragique, cet épisode tire sur la corde sensible de la façon la plus intelligente qui soit.

Supernatural : Mystery Spot (3.11)

Le concept de la boucle temporelle a définitivement donné le jour à des épisodes mythiques. Supernatural n’est donc pas une exception, sa version étant l’un des épisodes préférés de son créateur Eric Kripke et plus que populaires auprès des fans. Sam revit ainsi le mardi où Dean meurt en boucle, un vieil ennemi des frères se cachant derrière le phénomène. Le but est de préparer les frères à ce qui les attend à la fin de la saison, le tout voguant entre comédie « grâce » aux morts de Dean et tragédie face au désespoir de Sam pour trouver comment sauver son frère.

The X-Files : Monday (6.14)

Il était inévitable qu’une série comme The X-Files saisisse l’opportunité de faire un épisode de ce type. Le plus étonnant est que, connaissant le show, on aurait pu penser qu’un angle comique aurait été utilisé, mais ce n’est pas le cas. L’histoire est du point de vue de la petite amie d’un braqueur de banque qui tente de le stopper. Mulder et Scully n’arrivent pas non plus à l’arrêter, mourant alors à répétition. L’originalité de Monday est que l’aspect répétitif est diminué par l’examen des différences grâce à la réalisation de Kim Manners qui joue avec les angles de prises de vue. Enfin, il y a le retour du lit à eau de Mulder qui est, finalement, l’élément comique – si on en voulait un.

Star Trek: The Next Generation : Cause and Effect (5.18)

Sans surprise, Star Trek : TNG nous a fait un épisode de ce type. Mieux, il a même été diffusé plus de 6 mois avant la sortie au cinéma de Un jour sans fin. Dans Cause and Effect, l’équipage de l’Enterprise se retrouve donc coincé dans une boucle temporelle après avoir étudié une anomalie spatiale. À chaque fois, le vaisseau en percute un autre qui est également prisonnier dans le même cycle. Heureusement, Dr Crusher réalise qu’il se passe quelque chose et Data parviendra à se transmettre un message. 17 jours se sont écoulés quand ils finissent par sortir de l’anomalie en compagnie de l’USS Bozeman qui avait disparu il y a 90 ans de cela. Pour l’anecdote, ce vaisseau est commandé par le capitaine Morgan Bates incarné par Kelsey Grammer.

12 Monkeys : Lullaby (2.08)

Étant une série dans laquelle le temps tient un rôle bien à part, il n’est pas trop étonnant que 12 Monkeys se soit confrontée au scénario du jour sans fin… avec un twist. Ainsi, quand un personnage en envoie un autre pour le tuer afin d’éviter la construction de la machine qui permet le voyage dans le temps, rien ne fonctionne vraiment et Cole (Aaron Stanford) se retrouve à devoir trouver une solution pour arrêter la répétition. Puisque ceux qui voyagent dans le temps existent basiquement en dehors de celui-ci, ils ont conscience de ce qui se passe et, pire, chaque tentative qui se termine bien souvent par leur mort a un effet sur leur propre santé. Le jour ne pourra pas se répéter éternellement, sortir de la boucle est une course contre la montre dans le pur style 12 Monkeys — comprendre qu’il faudra faire des compromis difficiles pour y arriver. Une réussite sur toute la ligne.

Star Trek Discovery : Magic to Make the Sanest Man Go Mad (1.07)

Même si la nouvelle Star Trek: Discovery se tient éloignée de la structure habituelle procédurale et thématique de la franchise, elle a tout de même dans sa première saison des épisodes relativement indépendants et conceptuels. C’est ainsi que le 7e qui voit le retour de la version ré-imaginée du criminel Harry Mudd (Rainn Wilson) nous propose une boucle temporelle assez ingénieuse. Mudd qui veut prendre le contrôle du Discovery a créé une boucle de 30 minutes. S’il meurt avant la fin, elle redémarre. À chaque nouvel essai, il parfait son plan, mais le lieutenant Stamets (Anthony Rapp) réalise ce qui se passe à cause de ses expériences. Il doit donc à chaque reprise convaincre Michael Burhnam (Sonequa Martin-Green) de ce qui se passe pour qu’elle puisse l’aider à stopper Mudd. Cela nous donne en tout cas un des meilleurs épisodes de cette première saison de Star Trek: Discovery.

Et vous, quel est votre épisode préféré inspiré par Un jour sans fin ?

