Stargirl, WandaVision, Stumptown, C.B. Strike et plus… Quelles séries arrivent en France en janvier 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de janvier 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce premier mois de l’année 2021 :

Vendredi 1er janvier

24 Heures Chrono – Intégrale (Netflix)

iZombie – Saison 5 (Netflix)

Monarca – Saison 2 (Netflix)

Cobra Kai – Saison 3 (Netflix)

Family Guy – Saison 12 et 18 (Netflix)

Samedi 2 janvier

The Fall – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Dimanche 3 janvier

The Stand – Mini (StarzPlay)

For Life – Saison 1 (20h55 sur Série Club)

Filthy Rich – Saison 1 (20h55 sur Teva)

The Machinery – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Lundi 4 janvier

FBI – Saison 2 (20h55 sur Série Club)

The Bay – Saison 2 (21h05 sur France 2)

Sam – Saison 5 (21h05 sur TF1)

Masantonio : Bureau des disparus – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Mission: Impossible – Intégrale (16h30 sur Paramount Channel)

Mardi 5 janvier

SWAT – Saison 3 suite (21h05 sur TF1)

Wynonna Earp – Saison 1 (21h00 sur Syfy)

Mercredi 6 janvier

Doc – Saison 1 (21h05 sur TF1)

Jeudi 7 janvier

The Good Lord Bird – Mini (21h00 sur Canal+)

Mystery Road – Saison 2 (20h5 sur Arte)

La Promesse – Mini (21h05 sur TF1)

Vendredi 8 janvier

Lupin – Saison 1a (Netflix)

Dickinson – Saison 2 (Apple TV+)

Le crime lui va si bien – Inédit (21h05 sur France 2)

Le Prince de Bel-Air – Intégrale (Warner TV)

NCIS – Saison 17 suite (21h05 sur M6)

Yolo Crystal Fantasy – Saison 1 (Adult Swim)

Samedi 9 janvier

Stumptown – Saison 1 (21h05 sur M6)

Dimanche 10 janvier

Les Enquêtes de Morse – Saison 7 (21h05 sur France 3)

Lundi 11 janvier

American Gods – Saison 3 (Amazon Prime Vidéo)

StarGirl – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Limitless – Saison 1 (17h sur MCM)

OVNI(S) – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Vendredi 15 janvier

Servant – Saison 2 (Apple TV+)

WandaVision – Saison 1 (Disney+)

Dawson – intégrale (Netflix)

Désenchantée – Partie 3 (Netflix)

Legends of Tomorrow – Saison 5 (Netflix)

Carmen Sandiego – Saison 4 (Netflix)

New York Unité Spéciale – Saison 11-13 (Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 17 janvier

A Chacun(e) sa guerre (Home Fires) – Saison 2 (Histoire TV)

Mardi 19 janvier

All American – Saison 3 (Salto)

Mercredi 20 janvier

Deux mamans sous le même toit (Madre Solo hay Dos) – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 21 janvier

South Park – Saison 23 (Amazon Prime Vidéo)

Riverdale – Saison 5 (Netflix)

Dix pour cent – Saison 4 (Netflix)

C.B. Strike: Lethal White (OCS)

Vendredi 22 janvier

Losing Alice – Saison 1 (Apple TV+)

Star Trek : Lower Decks – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Jurassic World: La Colo du Crétacé – Saison 2 (Netflix)

Destin – La saga Winx – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 24 janvier

The Sounds – Saison 1 (20h55 sur 13ème Rue)

Lundi 25 janvier

Euphoria – Episode spécial 2 (OCS City)

Mardi 26 janvier

Snowpiercer – Saison 2 (Netflix)

Mercredi 27 janvier

50M² – Saison 1 (Netflix)

Samedi 30 janvier

Tin Star – Saison 3 (OCS)

