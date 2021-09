The Good Doctor : 5 rôles de Freddie Highmore avant qu’il ne devienne le Dr Shaun Murphy

Voilà déjà 4 saisons que Freddie Highmore est la tête d’affiche de The Good Doctor – les trois premières sont sur Amazon Prime Video, la quatrième actuellement sur TF1 et la cinquième arrive sur la chaine américaine ABC. Véritable succès, ce show médical suit l’acteur dans le rôle du Dr Shaun Murphy, jeune chirurgien surdoué atteint du syndrome d’Asperger.

Freddie Highmore n’est bien entendu pas un nouveau venu. Au contraire, puisqu’il débuta sa carrière à l’âge de 7 ans dans le film Women Talking Dirty de Coky Giedroyc dans lequel il incarnait le fils d’Helena Bonham Carter. Cela ne sera d’ailleurs pas la dernière fois qu’il jouera avec l’actrice, puisqu’il la retrouvera dans Charlie et la Chocolaterie et dans Toast.

C’est en tout cas au cinéma que sa carrière se développe. Il tourna ainsi pour Tim Burton, Jean-Jacques Annaud, Marc Forster, Ridley Scott ou encore Luc Besson avant d’avoir 20 ans. Après, ce sera la télévision qui lui offrira une exposition sans précédent.

Freddie Highmore a donc aujourd’hui une carrière de deux décennies derrière lui et ce n’est pas terminé. Faisons un tour rapide de 5 rôles dans lequel vous l’avez probablement déjà croisé :

1. Neverland (2004)

Un biopic/drame fantasy comme Hollywood les aime tant, à savoir l’histoire qui se cache derrière une fiction populaire ou, dans le cas présent, celle de l’amitié entre le dramaturge écossais J. M. Barrie, Sylvia Llewelyn Davies et ses enfants qui donna le jour à Peter Pan. Neverland place ainsi Johnny Depp dans la peau de J. M. Barrie, tandis que Freddie Highmore incarne le jeune Peter dans ce charmant long métrage nostalgique.

2. Charlie et la Chocolaterie (2005)

Freddie Highmore retrouve donc Helena Bonham Carter, mais également Johnny Depp, puisque c’est ce dernier qui incarne le célèbre Willy Wonka dans cette nouvelle adaptation de Charlie et la Chocolaterie réalisée par Tim Burton. Freddie Highmore est ainsi le jeune Charlie qui découvre un des fameux tickets d’or qui lui offre une visite guidée de la mystérieuse chocolaterie de Willy Wonka. Ce n’est pas une adaptation célébrée, mais le jeune acteur n’est certainement pas à blâmer pour cela.

3. Arthur et les Minimoys (2006)

Adaptation par Luc Besson de sa propre création (avec Céline Garcia), Arthur et les Minimoys place donc Freddie Highmore dans la peau d’Arthur, un enfant de 10 ans qui vit avec sa grand-mère (jouée par Mia Farrow) dans une campagne reculée. Pour aider cette dernière à payer ses dettes, Arthur perce le secret de son grand-père pour entrer dans le monde des Minimoys, des créatures hautes de deux millimètres qui peuplent son jardin. C’est le début de son aventure — il y en aura deux autres par la suite.

4. Les Chroniques de Spiderwick (2008)

Freddie Highmore s’est en quelque sorte spécialisé dans les films d’aventure familiaux avec une pointe de fantasy, remettant le couvert dans Les Chroniques de Spiderwick adaptant le roman de Holly Black et Tony DiTerlizzi. Le twist est qu’il joue ici des frères jumeaux, donc double-dose de Freddie Highmore ! Cette fois, il découvre un monde fantastique avec des fées et autres créatures quand il retourne vivre dans la maison d’enfance de sa mère (incarnée par Mary-Louise Parker).

5. Bates Motel (2013-17)

Désormais adulte, Freddie Highmore laisse derrière lui les mondes imaginaires pour incarner un des tueurs les plus célèbres du cinéma. Dans Bates Motel, il devient en effet Norman Bates dans cette série qui explore sa relation avec sa mère (Vera Farmiga), le tout transposé dans un contexte contemporain.

Freddie Highmore a donc une carrière bien remplie, vous pouvez également jeter un coup d’œil à Deux Frères, August Rush, The Art of Getting By ou encore la série Close to the Enemy et la récente Leonardo bien entendu The Good Doctor.

