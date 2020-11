40 idées cadeaux pour les fans de Game of Thrones, partez à la conquête des Royaume des Sept Couronnes

La série Game of Thrones est terminée, mais cela ne signifie pas que l’on ne peut plus se plonger dans l’univers de fantasy créé par G.R.R. Martin. Plus qu’une série littéraire, plus qu’une série télévisuelle, Game of Thrones est un véritable phénomène qui a le droit à des jeux de sociétés, des mugs, des sacs et plus encore pour prolonger la magie au-delà des pages et de l’écran.

Voici donc une sélection d’articles pour continuer à explorer le monde de Westeros — et pour fêter la fin d’années aux couleurs des Maisons de la série :

1. L’intégrale des saisons 1 à 8 de Game of Thrones



À partir de 130,49 € chez Amazon

2. Un set de 2 mugs ” My Sun and Stars and Moon of My Life”

À partir de 108 € chez Etsy

3. Monopoly Game of Thrones, pour conquérir Westeros sans dragons



À partir de 17,34 € chez Amazon

4. Verres à shot œufs de dragon Game of Thrones idées shopping

À partir de 89,99 € chez Zavvi

5. Un Sticker décoratif Game of Thrones



À partir de 18,00€ chez budhasuite

6. Westeros en puzzle pour mieux visualiser l’aventure



À partir de 29,52€ chez Amazon

7. Les livres Game of Thrones dans la langue de G.R.R. Martin



À partir de 32,97 € le coffret chez Amazon(avec 5 livres)

8. Un sticker pour clamer son allégeance à la Maison Stark



À partir de 4,10 € chez Etsy

9. Mug qui révèle une carte avec la chaleur



À partir de 12,99 € chez Half Moon Bay Ltd

10. Cluedo, le classique jeu de société à la sauce Game of Thrones



À partir de 30,25 € chez Smart Games Online

11. Horloge murale Game of Thrones



À partir de 33,99 € chez Etsy

12. Moleskine Game of Thrones pour votre Kill List



À partir de 12,60 € le carnet chez Amazon

13. Couverture Game of Thrones



À partir de 23,95 € chez Amazon

14. Clé USB, sauvegarder vos meilleurs souvenirs grâce à la tête de Tyrion



À partir de 14,54 € la clé chez Amazon

15. Collier de Daenerys



À partir de 4,99 € chez Kenshiro’s Wares

16. Game of Thrones : Le Livre des Festins



À partir de 29,95€ chez Amazon

17. Puzzle en 3D de King’s Landing



À partir de 31,10 € chez Ping-Déco

18. Coquetier Game of Thrones, pour la dégustation de vos œufs cuits à point



À partir de 13,95 € chez L’Avant Gardiste

19. Game of Thrones : Les Origines de la saga



À partir de 39,95 € chez Amazon

20. Tee-Shirt Game of Thrones Mother of Dragons



À partir de 16,99 € chez TeeKiki.

21. Risk, partez à la conquête de Westeros



À partir de 45,00€ chez Amazon

22. Hodor, Hold the Door !



À partir de 14,83 € chez Etsy

23. Cuisinez comme un chef au service des Targaryens



À partir de 18,71€ chez Foxchip-FR

24. Mug en l’honneur de tout ce que sait Jon Snow



À partir de 15, € chez Mug-tastic

25. Jeu A Game of Thrones Catan: Brotherhood of the Watch



À partir de 64,49 € chez Zavvi

26. Sac “I’m Not A Pricess I’m a Khaleesi” Game of Thrones



À partir de 7,99 € chez Amazon

27. Planche à découper Game of Thrones, Le diner arrive



À partir de 17,98 € chez Personalised Store UK

28. Le livre de Coloriage



À partir de 6,55 € chez Amazon

29. Le Jeu de Tarot



À partir de 19,15 € chez BOOKS etc..

30. Mug Marcheur Blanc Game of Thrones



À partir de 17,93€ chez Half Moon Bay Ltd.

31. La classique Funko Pop



À partir de 8.42 € chez Amazon

32. Figurine du dragon Viserion, pour conquérir les royaumes



À partir de 89,90€ chez Super Hero Colecciones

33. Un grand verre à vin



À partir de 46,45€ chez Stc Stores

34. Les Funko Rock Candy de Game of Thrones



À partir de 11,54€ chez Amazon

35. Dessous de verre en ardoise



À partir de 9,99€ chez Amazon

36. Chroniques du chevalier errant : 90 ans avant le Trône de Fer (Game of Thrones)



À partir de 17,90€ chez Amazon

37. Boîte à Musique Game of Thrones



À partir de 5,52€ chez diaodiao

38. Le livre Game of Thrones chez The Folio Society



À partir de £125 chez Folio Society

39. Cuillère de cuisine en bois Game of Thrones

À partir de 8,99€ chez Luxbour

40. Game of Thrones I Drink and I Know Things Magnet



À partir de 7,99€ chez Zavvi

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.