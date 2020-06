La guerre du streaming va-t-elle tuer les séries du câble ?

Il ne fait aucun doute que HBO va continuer à livrer ses prestigieuses productions, mais que va-t-il advenir des séries nous venant du câble basique américain ? Il apparait qu’elles sont en voie de disparition quand elles ne sont pas simplement traitées comme des commodités destinées à remplir le catalogue des services de streaming.

Cette semaine, il a été annoncé que Y : The Last Man, l’adaptation du comics éponyme, et la future American Horror Stories, « spin-off » de l’anthologie horrifique de Ryan Murphy, quittait FX pour être proposées sur FX on Hulu. Elles ne sont pas les seules, puisque ce fut aussi le cas de Mrs. America et Devs. FX on Hulu est simplement Hulu. Depuis que Disney est propriétaire de la petite chaine câblée qui nous a donné The Shield, The Americans, Fargo, Sons of Anarchy et de plein de séries de Ryan Murphy, ses séries sont transférées sur la plateforme de streaming. Combien de temps avant que FX ne disparaisse ? Et surtout, qu’est-ce qui nous dit que Hulu maintiendra le niveau qualitatif de FX ?

Il y a peu, NBCUniversal, Viacom et WarnerMedia ont réorganisé leurs chaines du câble, mettant un terme à de nombreuses séries. L’idée est que ces chaines devraient redéfinir leur identité, ce qui veut dire qu’elles vont proposer plus de TV Réalité, car cela est moins cher à produire.

Comme FX, USA Network et TNT ont joué un rôle majeur dans l’expansion et la reconnaissance des séries du câble. Aujourd’hui, leur futur est incertain. La première ne doit, comme History, au mieux proposer que des séries évènementielles (The Sinner a été sauvée car elle a une approche anthologique). La seconde n’a pas encore de direction, la majorité de ses shows sont destinés à alimenter le catalogue HBO Max, mais si leur diffusion se poursuit pour le moment, ils sont de moins en moins nombreux.

Malgré son nom, HBO Max cause la disparition de Cinemax qui devrait, avant d’arrêter, nous proposera la saison 2 de Warrior. Après cela, il est possible que la série soit simplement annulée. Pas faute de spectateurs, mais parce que le service de streaming n’est pas intéressé.

Cinemax offrait des séries que l’on ne trouvait pas ailleurs, du pulp intelligent, de l’action débridée ou encore des séries historiques peu conventionnelles. D’autres chaines n’ont pas une identité aussi forte, mais la majorité avait su se développer dans certains genres. Les comédies sur TBS, Pop et TV Land ont presque toutes été annulées. MTV et VH1 ont abandonné il y a déjà un moment. La chaine Audience Network du bouquet DirecTV suit cette direction avec ses séries qui arrivent à l’étranger (Condor, You Me Her) alors que leur avenir est incertain dans leur pays d’origine…

Avec CBS All Access qui va bientôt être renommé et commence dès à présent à proposer plus que des séries CBS (tirées de tout les propriétés Viacom), Peacock qui fait ses débuts officiels dans les semaines à venir et exploitera le catalogue NBCUniversal ou encore HBO Max qui doit progressivement absorber tout ce qui appartient à Warner (et AT&T à présent) et Hulu qui récupère tout ce qui est trop « adulte » pour aller sur Disney+, les chaines du câble vont pendant un bref moment continuer à produire des shows qui vont atterrir sur ces plateformes… avant de disparaitre ?

Le problème n’est pas tant la métamorphose du paysage audiovisuel américain, mais plus l’uniformisation de l’offre, puisque les services de streaming tendent à montrer peu d’intérêt pour les séries véritablement pour adultes, les œuvres expérimentales ou encore les petits shows de qualité qui visent un public niche.

L’avantage est que, avec moins de séries sur le câble, on pourrait voir le sommet de l’ère #PeakTV atteint et donc une diminution — ou au moins une stabilisation — du nombre de productions. Quand il y en a trop, il est facile de passer à côté de celles qui méritent plus d’attention.

Tout ceci est encore fluctuant. On ne sait pas à quoi va ressembler l’offre de séries américaines dans quelques mois, mais elle sera certainement différente et principalement sur les services de streaming. Les saisons seront toujours plus courtes et il faudra probablement compter sur l’envie de ces plateformes de récolter des Emmy Awards pour espérer avoir des shows plus ambitieux.

C’est une nouvelle ère qui prend forme et, avant d’être totalement défaitiste et nostalgique, peut-être qu’il en sortira de grandes œuvres. À l’heure d’aujourd’hui, il semble en tout cas que les chaines du câble seront de moins en moins dans la discussion. Reste à voir si c’est une si mauvaise chose que cela.

