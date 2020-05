De Defending Jacob à Sweet Magnolias : Le guide des œuvres qui deviennent des séries TV en 2020

Chaque année télévisuelle apporte son lot de nouvelles adaptations (littéraire ou comic books). Cela donne ainsi des idées de lectures pour les soirées d’hiver au coin du feu ou les soirées d’été au bord de la piscine. Ou juste dans son lit, avant de dormir. Pour tenter de vous guider en 2020 dans le monde des adaptations, nous vous proposons donc ce guide qui sera mis à jour régulièrement.

Vous pouvez trouver ici une liste des œuvres qui ont ainsi le droit à une adaptation durant cette années 2020. Les séries en cours y sont exclues.Ne sachant pas toujours quand une adaptation est diffusée, seule les œuvres dont la date de diffusion est connue sont indiquées. N’hésitez pas à contribuer en laissant des détails dans les commentaires (merci d’avance).

Dracula

Roman de Bram Stoker – Jonathan Marker, jeune et brillant clerc de notaire, se rend pour affaires dans les Carpates, où réside son client, le comte Dracula. Celui-ci se révèle un hôte chaleureux et prévenant, mais la curiosité incite Jonathan à pousser son exploration de l’immense château toujours un peu plus loin. A travers les lettres qu’il lui envoie presque chaque jour, Mina, sa jeune épouse restée à Londres, découvre qu’une effroyable réalité se tapit dans l’ombre de la légende…

L’adaptation est disponible sur Netflix.

Lincoln Rhyme

Roman Le Désosseur de Jeffery Deaver– Lincoln Rhyme était sans doute le criminologue le plus célèbre des Etats-Unis, capable de dresser le portrait complet d’un tueur à partir de quelques indices recueillis sur la scène du crime. Mais Rhyme, blessé lors d’une enquête, n’est plus qu’un grand paralysé, esprit brillant dans un corps inerte, infirme sarcastique dont la seule obsession est d’en finir avec cette vie. Jusqu’à la découverte d’un cadavre enterré au bord d’une voie ferrée, dont seule une main ensanglantée sort de terre. A regret, Rhyme va reprendre du service pour traquer l’assassin du fond de son lit. L’homme est lancé à la poursuite de nouvelles victimes et il faut, pour les sauver, déchiffrer au plus vite les traces qu’il sème sur son passage avec la volonté diabolique de brouiller les pistes.

Diffusée sur NBC à partir du 10 janvier. Pas d’informations pour la France.

L’Outsider

Roman de Stephen King – Le corps martyrisé d’un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l’un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball, professeur d’anglais, marié et père de deux fillettes. Et les résultats des analyses d’ADN ne laissent aucun doute. Dossier classé. À un détail près : Terry Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout aussi irréfutables que les preuves qui l’accusent. Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout soupçon ?

Diffusée sur HBO et OCS à partir du dimanche 12 janvier.

The Stranger

Roman Intimidation de Harlan Coben – Dans un bar d’une banlieue huppée du New Jersey, Adam Price, un avocat sans histoire, est abordé par un inconnu qui lui souffle que Corinne, sa femme depuis dix-huit ans, lui a menti sur sa grossesse. Cette révélation contient des détails suffisamment précis pour instiller le doute comme un poison dans la vie d’Adam. Sa tranquillité, son bonheur et son sentiment de sécurité se dissolvent soudainement dans l’air printanier. Partagé entre inquiétude et sentiment de trahison, Adam décide de découvrir la vérité. Mais jusqu’où peut-on aller lorsqu’on a été trahi par les siens ?

Disponible sur Netflix à partir du Jeudi 30 janvier.

October Faction

Comics de Steve Niles – Fredrick Allan et sa famille sont des chasseurs de monstres à la retraite. Une famille un peu spéciale cependant, puisqu’elle comprend un tueur de fantômes; une sorcière et un mage. Mais parfois… C’est la folie qui sert de ciment à toute une famille, aussi dysfonctionnelle soit-elle…

Disponible sur Netflix à partir du 23 janvier.

Locke & Key

Comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez – Keyhouse : un étrange manoir de la Nouvelle-Angleterre. Un manoir hanté, dont les portes peuvent transformer ceux qui osent les franchir. Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey découvrent leur nouvelle demeure, croyant y trouver le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies. Mais une ténébreuse créature les y attend pour ouvrir la plus terrifiante de toutes les portes.

Disponible sur Netflix à partir du 7 février.

High Fidelity

Roman Haute Fidélité de Nick Hornby – Disquaire à Londres, Rob vient de se faire plaquer. À trente ans passés, il doit se rendre à l’évidence : s’il maîtrise le répertoire de Dylan, il n’a jamais rien compris aux femmes. Serait-il passé à côté de l’essentiel ? Depuis son premier flirt autour d’un bac à sable à cette nuit avec une chanteuse country, Rob dresse le top ten de ses ruptures les plus déprimantes et une compilation désopilante des états d’âme de l’homme moderne. Dans la série, Rob est une femme et l’action a été relocalisé à Brooklyn.

Mis en ligne sur Hulu à partir du vendredi 14 février.

I Am Not Okay With This

Adaptation du comic book Pauvre Sydney de Charles Forsman. Syd est une adolescente qui est aux prises avec les complications du lycée, de sa famille et de sa sexualité quand elle se découvre des super-pouvoirs.

Disponible sur Netflix à partir du 26 février.

Noughts + Crosses

Adaptation de la série de romans Entre Chiens et Loups de Malorie Blackman. L’histoire prend place dans un monde où le racisme est inversé. Un monde où ce qui est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s’affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C’est un monde où Callum et Sephy n’ont pas le droit de s’aimer. Car elle est noire et fille de ministre. Et lui blanc et fils d’un rebelle clandestin. Une histoire d’amour qui va les conduire vers le danger.

Diffusée sur BBC One à partir du jeudi 5 mars.

Council of Dads

Basée sur le livre de Bruce Feiler. La famille Perry s’agrandit de manière étonnante après un évènement bouleversant leur quotidien. Ainsi, Luly et ses 4 frères et soeurs — Theo, Charlotte, JJ et la dernière née Hope — doivent s’ajuster à l’ajout de trois nouveaux « pères » qui ont accepté d’aider et de soutenir leur mère, Robin, suite à une promesse faite à leur père.

Diffusée sur NBC à partir du mardi 10 mars.

Belgravia

Adaptation de Belgravia de Julian Fellowes. 15 juin 1815. Tandis que les troupes de Napoléon sont en marche, la jeune Sophie Trenchard ne peut cacher sa joie. Issue d’une famille d’intendants, la voilà invitée au bal de la duchesse de Richmond, l’évènement qui réunit la plus brillante société de Grande-Bretagne à Bruxelles. Elle espère surtout y croiser le beau Edmund Bellasis, le meilleur parti du moment. Mais la soirée est interrompue par l’annonce d’une bataille imminente : Waterloo. Vingt-cinq ans plus tard, les Trenchard ont grimpé les échelons de la société et se sont installés à Belgravia, bastion londonien de l’aristocratie. Mais un scandale passé menace leur insolente réussite…

Diffusée à partir du 15 mars sur ITV.

The Plot Against America

Roman Le complot contre l’amérique de Philip Roth – Uchronie racontant une version alternative de l’Histoire américaine. Racontée du point de vue d’une famille juive du New Jersey, cela parle de la montée au pouvoir du célèbre aviateur Charles Lindbergh, un xénophobe qui, dans cette version, battit le président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940. Il s’empresse de signer un pacte de non-agression avec Hitler et de tourner tout le pays vers le fascisme.

Diffusée sur HBO à partir du lundi 16 mars, et dans la foulée sur OCS.

Little Fires Everywhere

Adaptation du roman « La Saison des feux » de Celeste Ng. Shaker Heights est une banlieue riche et tranquille de Cleveland où tout est soigneusement planifié pour le bonheur des résidents. Rien ne dépasse, rien ne déborde, à l’image de l’existence parfaitement réglée d’Elena Richardson, femme au foyer exemplaire. Lorsque Mia Warren, une mère célibataire et bohème, vient s’installer dans cette endroit à l’apparence idyllique avec sa fille Pearl, les relations avec la famille Richardson sont d’abord chaleureuses. Mais peu à peu, la présence de Warren commence à mettre en péril l’entente qui règne entre les voisins…

Mis en ligne sur Hulu à partir du mercredi 18 mars



L’écuyer du roi

Basé sur le livre L’écuyer du roi de Tonke Dragt. L’écuyer Tiuri, seize ans, a accepté une mission qui pourrait lui coûter la vie : délivrer une lettre secrète au roi Unauwen, de l’autre côté de grandes montagnes. Abandonner sa famille, enfreindre les lois, renoncer à son rêve d’être fait chevalier : Tiuri devra tout laisser derrière lui. De sa réussite dépend l’avenir du royaume. Rivières infranchissables, embuscades, brigands, ennemis redoutables et alliés inespérés l’attendent en chemin.

Disponible sur Netflix à partir du 20 mars.

Vagrant Queen

Adaptation du comic book signé Magdalene Visaggio. La princesse Elida est contrainte de fuir sa planète natale après un coup d’État. Suite à la révolte, ses parents sont considérés comme morts et elle a donc quitté son monde et a passé ensuite une grande partie de sa vie à fuir et arpenter les coins dangereux de la galaxie. Lorsqu’un ancien frenemy, nommé Isaac, refait surface dans sa vie avec des informations sur sa mère, Elida décide de retourner chez elle dans le but d’organiser une mission de sauvetage avant que son plus vieil adversaire, le Commander Lazaro, ne la retrouve.

Diffusée sur Syfy à partir du vendredi 27 mars.

Defending Jacob

Adaptation du roman de William Landay. L’histoire se centre sur Andrew Barber qui est le procureur adjoint de l’État du Massachusetts et dont l’existence est bouleversée par un crime atroce. Andrew a une vie de famille heureuse avec sa femme Laurie (Michelle Dockery) et leur fils Jacob (Jaeden Martell) de 14 ans qui se retrouve accusé de meurtre. Andrew va devoir tout mettre en œuvre pour prouver son innocence de son fils, mais certains évènements oubliés refont surface et sèment le doute. Andrew va devoir faire des choix difficiles pour que son existence ne se désagrège pas entièrement.

Diffusée sur Apple TV+ à partir du Vendredi 24 avril.

Normal People

Adaptation du roman Sally Rooney. La relation sentimentale dans deux adolescents, Connell et Marianne, qui prend place durant la récession des années 2000 en Irlande. Connell est un lycéen populaire et intelligent qui se lance dans une relation avec l’impopulaire, mais aussi intelligente Marianne. Les parents de cette dernière sont les employeurs de la mère de Connell, femme de ménage. Le jeune homme préfère donc garder leur romance secrète, mais l’histoire est compliquée par le fait qu’ils vont tous les deux se rendre à la même université où la jeune femme va enfin s’épanouir alors que Connell va rencontrer des difficultés à trouver sa place dans cet environnement. Ils vont et viennent alors dans la vie de l’un et de l’autre au fil du temps.

Diffusée sur BBC Three à partir du Dimanche 26 avril.

Quiz

Basée sur la pièce de théâtre du même nom et le livre Bad Show: the Quiz, the Cough, the Millionaire Major, par Bob Woffinden et James Plaskett. Retour en 2001, auprès de Charles et Diana Ingram. Venant du village de Wiltshire, Charles et Diana sont fascinés par le jeu Qui veut gagner des millions ? et veulent absolument apparaitre dans l’émission, qui attire une audience moyenne de 19 millions de personnes sur ITV à ce moment-là. Leur bonheur tourne court quand le couple est accusé d’avoir triché au jeu le plus populaire à la TV, aidé par un complice dans l’audience.

Diffusée sur ITV à partir du Lundi 13 avril.

Summertime (Trois mètres au-dessus du ciel)

Adaptation du livre de Frederico Moccia. Ale et Summer viennent de mondes différents. Il est un ancien champion de moto, sauvage et déterminé à prendre le contrôle de son existence. Elle refuse de se conformer et rêve d’évasion, mais elle sait qu’elle est celle qui maintient la cohésion dans sa famille. Leur amour va grandir à mesure que l’été va avancer. Pour eux, ces vacances seront inoubliables.

Disponible sur Netflix à partir du Mercredi 29 avril.

The Victims’ Game

Adaptation du roman The Fourth Victim du romancier taïwanais INFINITY. L’histoire suit Fang Yi-jen, un expert médico-légal atteint du syndrome d’Asperger, qui découvre une preuve qui connecte un meurtre avec sa fille qu’il a perdu de vue. Dans le but de résoudre cette affaire sans se faire remarquer, il utilise ses connaissances pour orienter le détective Chao Cheng-Kuan sur une mauvaise piste. En parallèle, Fang Yi-jen conclut un marché avec la journaliste d’investigation Hsu Hai-yin qui détient également des indices sur cette affaire. Fang Yi-Jen finit par réaliser que, pour découvrir ce qui s’est passer, il va avoir plus besoin des émotions qu’il réprime que de ses compétences scientifiques.

Disponible sur Netflix à partir du Jeudi 30 avril.

Into The Night

Adaptation du roman du polonais Jacek Dukaj. Tout débute lorsqu’un homme armé fait irruption sur son vol nocturne à destination de Moscou. Il force l’avion a décollé, emmenant avec lui un groupe éclectique de passagers effrayés qui vont rapidement réaliser que, pour survivre, ils doivent s’unir.

Disponible sur Netflix à partir du Vendredi 1er mai.

Valeria

Basée sur les romans d’Elisabet Benavent. Valeria est une écrivaine en crise pour qui rien ne va plus, ni ses romans, ni son mari. Heureusement, elle peut compter sur ses trois meilleures amies, Carmen, Lola et Nerea, qui la soutiennent au fil de ses aventures… tout en explorant les leurs ! Valeria et ses copines se retrouvent donc plongées dans un formidable tourbillon d’émotions où se côtoient l’amour et l’amitié, la jalousie, l’infidélité, le doute, le chagrin, les secrets, le travail, les soucis, mais aussi la joie et les beaux projets d’avenir.

Disponible sur Netflix à partir du Vendredi 8 mai.

I Know This Much is True

Adaptation du roman La Puissance des vaincus. Tout commence lorsque Thomas Birdsey se fait interner et, pour tenter de le sauver, son frère jumeau Dominick accepte de fouiller dans leur passé d’enfants illégitimes et maltraités, et de relire l’histoire familiale… C’est là, dans les douloureux secrets d’autrefois, qu’il trouvera des réponses à la folie de son frère et exorcisera ses propres démons…

Diffusée sur HBO à partir du Dimanche 10 mai.

Snowpiercer

Adaptation de la BD Le Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. L’histoire prend place dans le futur, débutant 7 ans après que la terre soit entrée dans une nouvelle ère glaciaire. À présent, les derniers survivants de l’humanité vivent dans un train en perpétuel mouvement. Les occupants de ce dernier sont séparés en classes et, bien que Melanie Cavill qui appartient à la première classe, et est la voix du train, est fascinée par ceux qui sont tout en bas de l’échelle, ceux-ci doivent être tenus à leur place. Si une rébellion prend forme, c’est tout le système qui pourrait s’écrouler.

Diffusée sur TNT à partir du Dimanche 17 mai.

Stargirl

Inspiré par le personnage créé par Geoff Johns dans le comics Stars and S.T.R.I.P.E. #0 (en juillet 1999). Stargirl nous raconte comment la jeune Courtney Whitmore devient la fameuse super-héroïne donnant son nom à la série.

Diffusée sur The CW à partir du Lundi 18 mai

Sweet Magnolias (À l’ombre des magnolias)

Adaptation des romans de Sheryl Woods. L’histoire se centre sur trois femmes qui sont amies depuis toujours. Maddie, Helen et Dana Sues’épaulent alors qu’elles essaient de concilier couple, famille et carrière dans une petite ville du Sud des États-Unis. Quand Maddie décide de divorcer, elles se lancent dans une nouvelle aventure professionnelle ensemble.

Disponible sur Netflix à partir du Mardi 19 mai.

Barkskins

Adaptation de l’œuvre d’Annie Proulx. Wobik, une petite colonie située en Nouvelle-France dans les années 1690. Alors que l’église Catholique envoie des prêtes jésuites en mission pour convertir les indigènes, la France envoie des serviteurs sous contrat pour peupler le territoire en compagnie de « Filles du Roi », des jeunes femmes qui sont envoyées pour se marier et fonder une famille dans le but d’aider la colonie à prospérer. Ensemble, ce groupe d’individus doit alors apprendre à faire face aux obstacles, à la compétition et aux loyautés changeantes.

Diffusée sur Nat Geo à partir du Lundi 25 mai.

