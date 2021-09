Guide des séries de la rentrée des networks américains avec Les Experts, FBI: International, Ordinary Joe, Queens et plus

Après une saison 2020-21 perturbée par la pandémie, les networks américains reprennent leurs habitudes et font leur rentrée cet automne. Les choses ont néanmoins bien changé en quelques années, puisque les nouveautés sont moins nombreuses, l’accent étant porté sur les shows déjà bien établis et les dernières créations sont proposées sporadiquement sur toute la saison.

Cet automne, ABC, NBC, CBS, FOX et The CW ont tout de même quelques nouvelles séries sur leur programme et c’est donc suffisant pour que nous ramenions notre traditionnel guide de la rentrée pour faire les présentations.

ABC

The Wonder Years

Mercredi 22 septembre. Remake de la comédie nostalgique à succès de la fin des années 80 développé par Saladin Patterson, The Wonder Years nous ramène à la fin des années 60 pour nous parler d’une famille afro-américaine de la classe moyenne vivant à Montgomery dans l’Alabama. L’histoire est racontée du point de vue de Dean (Don Cheadle prêtant sa voix pour la narration par un Dean adulte), un garçon de 12 ans à l’imagination fertile qui nous raconte comment sa famille a traversé cette période turbulente de l’Histoire américaine. Le casting rassemble Elisha « EJ » Williams, Dulé Hill, Saycon Sengbloh, Laura Kariuki, Julian Lerner, Amari O’Neil et Milan Ray.

Queens

Mardi 19 octobre. Scénarisée par Zahir McGhee, Queens nous parle de 4 femmes dans la quarantaine, Brianna (Eve), Jill (Naturi Naughton), Valeria (Nadine Velazquez) et Naomi (Brandy) qui sont devenues des légendes du hip-hop dans les années 90 quand elles ont trouvé le succès avec leur groupe Nasty Bitches. Aujourd’hui, elles se retrouvent pour reconnecter avec la célébrité. Pepi Sonuga et Taylor Sele complètent la distribution.

NBC

Ordinary Joe

Lundi 20 septembre. Création de Russel Friend et Garrett Lerner (Home Before Dark, Altered Carbon, House), Ordinary Joe a un concept relativement similaire au film Pile et Face (Sliding Doors), puisque l’on suit un personnage qui prend une décision qui va orienter le reste de sa vie et l’on explore comment le choix qu’il pourrait faire à ce moment précis peut mener à des existences différentes. Ainsi, l’histoire nous dévoilera les trois vies parallèles de Joe Kimbrough (James Wolk) après que, le jour de l’obtention de son diplôme, il ait pris une décision déterminante. Dans une vie, il embrasse sa passion et devient un chanteur à succès. Dans une seconde, il se marie avec sa meilleure amie et suit des études de médecine. Dans une troisième, il marche dans les pas de son père et devient à son tour un officier de police. Un choix, trois existences bien différentes. Natalie Martinez, Charlie Barnett et Elizabeth Lail complètent la distribution.

La Brea

Mardi 28 septembre. Série nous venant de David Appelbaum (The Mentalist, NCIS: Nouvelle Orléans), La Brea peut être présentée comme une sorte de Land of The Lost rencontre Terra Nova. Tout bascule lorsqu’une mystérieuse doline apparait dans Los Angeles et détruit de nombreux quartiers. Ceux qui ont été emportés par ce gouffre géant se retrouvent dans un monde primitif et dangereux et n’ont d’autre choix que de s’allier pour survivre. Le reste du monde tente de son côté de comprendre ce qui s’est passé. Une famille séparée par cette catastrophe va devoir trouver des réponses s’ils veulent pouvoir être réunis. Le casting rassemble Natalie Zea, Eoin Macken, Karina Logue, Zyra Gorecki, Jack Martin, Angel Parker, Catherine Dent, Veronica St. Clair, Jag Bal, Chiké Okonkwo, Jon Seda, Lily Santiago, Nicholas Gonzalez, Rohan Mirchandaney, Josh McKenzie et Chloe De Los Santos.

CBS

NCIS: Hawai’i

Lundi 20 septembre. Nouvelle série dérivée de la franchise, NCIS: Hawai’i se centre sur la première femme agent spécial en charge du NCIS Pearl Harbor, Jane Tennant (Vanessa Lachey), qui a gravi les échelons dans un système qui l’a repoussée à chaque étape. Jane et son équipe enquêtent sur des crimes à enjeux élevés impliquant du personnel militaire, la sécurité nationale et les mystères de l’île paradisiaque baignée de soleil. Alex Tarrant, Enver Gjokaj, Jason Antoon, Kian Talan, Noah Mills, Tori Anderson et Yasmine Al-Bustami sont également au casting.

FBI: International

Mardi 21 septembre. Troisième série de la franchise FBI: International suit une équipe d’agents d’élite de l’International Fly Team du Federal Bureau of Investigation qui parcoure le monde avec pour mission de suivre et de neutraliser les menaces contre les citoyens américains où qu’ils se trouvent. L’agent spécial Scott Forrester (Luke Kleintank) est aux commandes, secondé par l’agent spécial Jamie Kellett (Heida Reed). Le reste de la distribution rassemble Carter Redwood, Vinessa Vidotto et Christiane Paul.

CSI: Vegas

Mercredi 6 octobre. Retour à Las Vegas pour Les Experts. Lorsqu’une crise menace de mener le laboratoire d’analyse criminelle à sa perte. D’anciens investigateurs reviennent alors pour aider à remettre l’institution en forme. Un retour qui mettra en lumière toutes les récentes évolutions technologiques qui ont eu lieu pour aider à combattre le crime, associé naturellement aux classiques enquêtes de la franchise, avec une équipe qui suit les preuves pour découvrir la vérité. On retrouvera alors William Petersen et Jorja Fox qui reviennent pour reprendre leur rôle de Gil Grissom et Sara Sidle, et qui feront ainsi connaissance de la nouvelle équipe du labo menée par Maxine (Paula Newsome). Matt Lauria, Mandeep Dhillon et Mel Rodriguez complètent la distribution.

Ghosts

Jeudi 7 octobre. Remake de la série britannique du même nom scénarisé par Joe Port et Joe Wiseman, Ghosts suit Samantha (Rose McIver) et Jay (Utkarsh Ambudkar) qui hérite d’une belle maison de campagne pour rapidement découvrir que cette dernière tombe en ruines et qu’elle est également occupée par de nombreux fantômes des anciens résidents de la demeure. Rebecca Wisocky, Brandon Scott Jones, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Richie Moriarty, Sheila Carrasco et Román Zaragoza complètent la distribution de cette série .

FOX

The Big Leap

Lundi 20 septembre. The Big Leap se présente comme étant un conte moderne sur les secondes chances, la poursuite de vos rêves et la reprise de ce qui vous appartient. Création de Liz Heldens, la série tourne autour d’un groupe de personnages divers et malchanceux qui tentent de changer leur vie en participant à une émission de TV réalité qui s’articule autour de la création d’un spectacle de danse offrant une réimagination moderne du “Lac des cygnes”. Avec Scott Foley, Teri Polo, Piper Perabo, Simone Recasner, Ser’Darius Blain, Jon Rudnitsky, Raymond Cham Jr., Mallory Jansen, Kevin Daniels et Anna Grace Barlow.

Our Kind of People

Mardi 21 septembre. Nouvelle production de Lee Daniels (Empire) scénarisée par Karin Gist (Star, Grey’s Anatomy), Our Kind of People suit une mère célibataire alors qu’elle entreprend de réclamer ce qui lui revient de droit et d’avoir un impact avec sa ligne de soins capillaires révolutionnaire qui met en valeur la beauté innée et naturelle des femmes noires. Mais elle découvre bientôt un sombre secret sur le passé de sa propre mère qui va bouleverser son monde et cette communauté pour toujours. Avec Yaya DaCosta, Morris Chestnut, Joe Morton, Nadine Ellis, Lance Gross, Rhyon Nicole Brown, Kyle Bary et Alana Bright.

The CW

4400

Lundi 25 octobre. Remake de la série USA Network de 2004 développé par Ariana Jackson (Riverdale, Lethal Weapon), l’histoire de 4400 parle du retour soudain de 4400 personnes marginalisées qui ont disparu sans laisser de trace durant le siècle dernier et qui réapparaissent du jour au lendemain en 2021, n’ayant pas vieilli d’un jour et possédant désormais des capacités surhumaines. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Que veulent-ils ? Le mystère est entier.

