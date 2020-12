C’est en 2005 que l’actrice anglaise Hayley Atwell fit ses débuts à la télévision, mais il lui fallut attendre de jouer le rôle de Peggy Carter dans le premier film de la franchise Captain America en 2011 pour se faire un nom sur la scène internationale.

Ce gain de notoriété lui a ouvert la voie menant au petit écran américain, mais cela ne l’a pas tenu éloigné pour autant de la télévision britannique où elle continua à apparaitre régulièrement dans des miniséries, quand elle ne jouait pas sur le grand écran ou au théâtre.

Nous revenons donc aujourd’hui sur 5 de ses rôles dans des séries TV, un petit tour d’horizon de la carrière d’une actrice qui a un penchant pour les œuvres historiques, mais pas uniquement. Ceci n’est bien entendu qu’une sélection, n’hésitez pas à offrir votre opinion dans la section commentaire.

1. Agent Carter (2015-16)

À ce stade de sa carrière, le rôle le plus populaire de Hayley Atwell est certainement celui de Peggy Carter, l’espionne de Captain America, qui a eu le droit à sa propre série dérivée du MCU qui s’appelait tout simplement Agent Carter. Elle nous ramenait après la Seconde Guerre mondiale alors que Peggy a rejoint les membres du S.S.R. — la Strategic Scientific Reserve. Femme de premier plan dans un monde fait d’hommes sous-estimant ses capacités, Peggy doit se battre pour faire sa place, obtenir une légitimité en plus d’affronter de nombreux ennemis qui veulent mettre fin à l’ordre établi. Cette série d’aventures énergique n’a duré que le temps de deux courtes saisons.

2. Pillars of the Earth (2010)

Adaptation du livre éponyme de Ken Follett, The Pillars of the Earth est une mini-série en 8 épisodes qui raconte l’histoire de la construction de la Cathédrale de Kingsbridge au milieu du XIIème siècle, en pleine période de guerre pour le contrôle de la couronne d’Angleterre. On y retrouve donc Hayley Atwell au milieu du casting prestigieux de cette grosse production internationale, mais cela ne l’empêche pas de briller dans le rôle d’Aliena qui débute fortunée et qui perd tout, mais survit pour se reconstruire une vie à l’ombre de la Cathédrale en construction — lire la critique.

3. Restless (2012)

Avant Marvel’s Agent Carter, Hayley Atwell a déjà joué le rôle de l’espionne prise au cœur de la Seconde Guerre mondiale qui n’avait pas peur de se salir les mains. Restless (ou La Vie aux aguets) est une mini-série en 2 parties qui raconte comment Eva Delectorskaya (Atwell) entre dans les services secrets britanniques et se retrouve prise au cœur d’une conspiration aux États-Unis qui la poussera à vivre cachée pendant 30 ans. Entre Charlotte Rampling et Rufus Sewell, Hayley Atwell rend cette courte série très divertissante — lire la critique.

4. Black Mirror (2013)

L’anthologie de Charlie Brooker n’offre pas uniquement des réflexions pertinentes sur notre rapport avec les technologies et les dérives possibles qui pourraient en découler, c’est avant tout une suite d’histoires qui permet à des acteurs d’aller là où ils ont peu l’occasion de se rendre, nous livrant des performances mémorables. Dans l’épisode Be Right Back (2.01), Hayley Atwell ne déroge pas à la règle, interprétant avec beaucoup de nuances et de sensibilité Martha, une femme qui perd l’amour de sa vie et découvre une façon de le ramener, mais si l’avatar est convaincant, il ne remplace pas l’homme. Signalons qu’elle a également joué dans une autre anthologie Netflix, puisqu’elle a participé à un épisode de Criminal: UK.

5. Howards End (2017)

Dernière adaptation du roman classique d’EM Foster, cette version de Howards End nous vient de la BBC et prend la forme d’une minisérie en 4 parties qui nous raconte ainsi l’histoire des sœurs Schlegel, d’origines allemandes. Leur famille appartient à la bourgeoisie intellectuelle, à cette classe moyenne attirée par les arts et la culture. Hayley Atwell incarn Margaret, l’ainée de trois enfants qui a choisi de s’occuper de ses proches au détriment de sa vie sentimentale, et se retrouve ainsi aux côtés de Matthew Macfadyen dans cette adaptation magnifiquement interprété et mise en valeur par une réalisation sobre, mais inspirée, qui nous immerge dans cette histoire humaine d’un bout à l’autre — lire la critique.

Parmi les autres rôles notables de Hayley Atwell, on notera qu’elle a été la tête d’affiche de la série judiciaire Conviction sur ABC, qu’elle a participé aux miniséries The Prisoner (2009) et Any Human Heart (2010), et aux films How About You… (2007), Cassandra’s Dream (2007), Brideshead Revisited (2008), The Duchess (2008), All Is by My Side (2013) et bien entendu Captain America: The First Avenger (2011).

