Top 18 idées cadeaux pour les fans de Downton Abbey

Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, la famille Crawley se retrouve dans une position délicate, les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de Lord Grantham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la famille sont indissociables. Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Il y découvre un style de vie nouveau, avec des règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs…

C’est ainsi que commence Downton Abbey (2010-2015), création de Julian Fellowes qui nous relatera l’histoire de la famille Crawley et de ses domestiques durant 6 saisons, et un film plus récemment. Véritable phénomène internationale, prolongez la magie à travers un re-visionnage, de la cuisine, de la lecture et plus encore :

Downton Abbey, L’intégrale édition prestige (sortie en septembre 2020) – Comprend l’intégralité de la série et le film.

La cuisine de Downton Abbey: Les recettes officielles – Découvrez les plats incontournables et les traditions gastronomiques de tous les habitants de la célèbre demeure, à travers plus de 100 recettes et de nombreuses anecdotes historiques sur la cuisine de l’époque. Ponctués des dialogues et des photos de la série, ce livre ravira les gastronomes et les fans du show britannique le plus populaire de tous les temps.

Le livre des cocktails de Downton Abbey: 80 recettes – Plongez dans l’univers de la série anglaise la plus populaire de tous les temps ! Digestifs, boissons rafraichissantes ou apéritifs originaux, découvrez 70 recettes de cocktails issues de l’univers de Downton Abbey. Un livre à ne pas manquer pour faire un voyage dans le temps et vivre un moment d’exception.

Instructions et petits secrets du majordome de Downton Abbey pour bien tenir sa maison – Les conseils de M Carson, majordome du comte de Grantham dans la série Downton Abbey, à son personnel, mais aussi aux lecteurs d’aujourd’hui pour tenir leur intérieur.

Le monde de Downton Abbey (plus disponible neuf) – Dans ce livre compagnon officiel des saisons 1 et 2, les fans sont conviés derrière les portes du manoir pour une visite exceptionnelle. On y découvre des révélations inédites sur le tournage, la vie des acteurs. Superbement illustré, Le Monde de Downton Abbey analyse le contexte politique et social de cette époque et présente, grâce à des documents d’époque, les hommes et les femmes qui ont inspiré la série.

(en) Cluedo Downton Abbey – C’est une touche sur le jeu de société classique mystère inspiré de la série à succès Downton Abbey. Un objet précieux a été volé, et M. Carson a besoin d’aide pour résoudre le mystère.

Au-delà de Downton Abbey : découvrez d’autres œuvres du créateur Julian Fellowes

Snobs – Quand Edith Lavery, jeune roturière pleine d’ambition, conquiert le cœur du comte Charles Broughton, l’un des célibataires les plus convoités de l’aristocratie anglaise, elle et sa mère ne se tiennent plus de joie. Une fois devenue comtesse, Edith ne tarde pas à se lasser des interminables parties de chasse et des thés de bienfaisance chapeautés par sa terrible belle-mère, Googie. C’est alors qu’elle tombe dans les bras de Simon Russel, un acteur de seconde zone, s’attirant ainsi les foudres du monde.

Belgravia – 15 juin 1815. Tandis que les troupes de Napoléon sont en marche, la jeune Sophie Trenchard ne peut cacher sa joie. Issue d’une famille d’intendants, la voilà invitée au bal de la duchesse de Richmond, l’évènement qui réunit la plus brillante société de Grande-Bretagne à Bruxelles. Elle espère surtout y croiser le beau Edmund Bellasis, le meilleur parti du moment. Mais la soirée est interrompue par l’annonce d’une bataille imminente : Waterloo. Vingt-cinq ans plus tard, les Trenchard se sont installés à Belgravia, bastion londonien de l’aristocratie. Mais un scandale passé menace leur insolente réussite…

Passé imparfait – Une invitation de Damian Baxter ? Voilà qui est inattendu ! Cela fait près de quarante qu’ils sont fâchés ! Inséparables durant leurs études à Cambridge, leur indéfectible amitié s’est muée en une haine féroce, suite à de mystérieux événements survenus lors de vacances au Portugal en 1970. Après de déconcertantes retrouvailles, la révélation tombe : riche, à l’article de la mort, Damian charge le narrateur, sur la foi d’une lettre anonyme, de retrouver parmi ses ex-conquêtes – six jeunes filles huppées qu’ils fréquentaient alors – la mère de son enfant. Un voyage vers le passé plein de fantômes et de stupéfiantes révélations…

Gosford Park – Les années 30. Un week-end de chasse dans un superbe château anglais. Tandis que les invités prennent le thé, une armée de domestiques s’active. Mais dans la nuit, le maître de maison est assassiné, victime d’un double meurtre.

Docteur Thorne – Barsetshire, au XIXème siècle. De naissance illégitime, sans dot, la belle et vive d’esprit Mary vit auprès de son oncle, le docteur Thomas Thorne. L’héritier désargenté Frank Gresham est amoureux de Mary. En coulisse, Lady Gresham aidée de ses filles manoeuvre pour lui trouver un meilleur parti. Seul le docteur Thorne connaît le secret de l’ascendance de Mary et la fortune dont elle pourrait hériter…

Le Secret de Green Knowe – Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Tolly est envoyé dans le manoir de sa grand-mère, alors que l’on est sans nouvelles de son père engagé sur le front. Il va découvrir un secret de famille et être transporté par enchantement au siècle dernier parmi ses ancêtres pour poursuivre son enquête…

