18 choses découvertes sur Les Simpson en lisant « Springfield Confidential »

Mike Reiss est un humoriste américain, mais il est surtout un scénariste et vous connaissez certainement son travail, puisqu’il a écrit pendant de longues années sur Les Simpson. En fait, il était là dès les débuts de la série et fut co-showrunner avec son partenaire en écriture Al Jean durant les saisons 3 et 4.

Reiss et Jean ont pendant un temps quitté Les Simpson pour créer la série désormais culte The Critic, avant de revenir auprès des habitants de Springfield. Sa carrière s’étend naturellement au-delà de la série animée la plus connue au monde, comme on peut le découvrir dans son livre Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing For The Simpsons co-écrit avec Mathew Klickstein et publié en 2018.

Le livre n’a pas encore été traduit en français et ne le sera peut-être jamais. S’il vous arrive de lire dans la langue de Shakespeare, c’est une mine d’informations et d’anecdotes hilarantes pour les fans des Simpson. Si vous ne lisez qu’en français, voici 18 choses que j’ai apprises sur les Simpson en lisant donc Springfield Confidential :

Beaucoup de spéculations ont été faites au sujet de l’emplacement de Springfield, la ville où réside la famille Simpson. Il se trouve qu’il y a 48 villes, situées dans 43 états, qui portent ce nom aux États-Unis. Si vous collectez les indices tout au long du show, il est impossible de découvrir où elle se trouve sur le continent américain. C’est volontaire. Ce qui ne l’était pas, c’était que savoir son emplacement allait justement devenir un si grand mystère pour les fans. Le nom a simplement été choisi parce qu’il était le plus générique qui soit. La majorité des scénaristes originaux de The Simpsons travaillaient auparavant sur It’s Garry Shandling’s Show, la comédie méta que le génial comédien faisait pour Showtime avant The Larry Sanders Show sur HBO. Quand elle s’est arrêtée, le showrunner de It’s Garry Shandling’s Show a lancé une nouvelle série appelée The Boys avec deux de ses collègues. Les autres ont rejoint Les Simpsons, une série dont personne ne voulait, car il n’y avait pas eu un show animé à succès en primetime depuis Les Pierrafeu (The Flintstones, 1960-66). Sam Simon était le showrunner original. Il supervisait tous les aspects de la production, mais quand Les Simpson est devenue un hit, la presse donna tout le crédit à Matt Groening. Simon en voulait à ce dernier de ne jamais partager la gloire avec lui. Cela mena à une détérioration de leur relation et Simon quitta son poste de showrunner après deux saisons — laissant donc sa place à Reiss et Jean. À noter que Simon était optimiste dès le départ au sujet du succès du show, mais pas ses scénaristes qui, n’y croyant pas, étaient bien décidés à écrire uniquement ce dont ils avaient envie. C’est comme cela qu’est né l’humour des Simpson. La qualité de l’animation sur le tout premier épisode était tellement mauvaise que la série a failli être annulée avant d’être diffusée. Heureusement, quand le second est arrivé, il ne souffrait pas des mêmes problèmes. Le pilote original devint le dernier épisode de la saison 1, cela laissa le temps au studio en Corée de refaire l’animation. Bien qu’il soit crédité pour l’écriture de scénarios, certains fans de la série pensent que John Swartzwelder n’existe pas, car il ne donne jamais d’interview, n’enregistre pas de commentaires pour les DVDs et ne se rend jamais à un évènement public. Il est devenu une sorte de légende urbaine. Conan O’Brien est le premier scénariste à avoir été engagé après le lancement de la série. 25 ans après avoir quitté le show, on lui demande encore quand il va retourner écrire pour Les Simpson. Il faut un an pour qu’un épisode voie le jour. Une ou deux fois par an, les scénaristes présentent des idées aux producteurs du show. Quand elles sont sélectionnées, un script doit être écrit en deux semaines. Le showrunner donne alors ses notes, 6 à 8 scénaristes commencent à tout réécrire, puis une seconde équipe de scénaristes fait de même. Une fois que cela est terminé, les acteurs se réunissent pour une lecture. Des changements sont faits en conséquence. Le casting enregistre les voix, puis un groupe d’animateurs dessine les personnages, les décors et les accessoires, puis un storyboard qui est ensuite fortement annoté, notamment par Matt Groening. Enfin, tout cela part en Corée où le studio se charge de l’animation. Deux mois après, une première version sans couleur de l’épisode est prête, des changements sont demandés, des voix réenregistrées et le tout repart en Corée où la version couleur est préparée. D’autres changements sont demandés, la musique est enregistrée, le mixage sonore est réalisé et tout est prêt pour la diffusion. Un des gags récurrents les plus étranges de la série est que Homer est un spécialiste de la Cour Suprême américaine. Il connait le nom de tous les juges. Aussi, à chaque fois que la mort du père de Marge est évoquée, les circonstances de celle-ci ont changé. Selon Mike Reiss, il y a une raison derrière les prédictions que l’on trouve dans Les Simpson, comme l’élection présidentielle de Donald Trump. Les scénaristes tentent toujours d’imaginer la chose la plus stupide que les Américains pourraient faire…

Dans Les Simpson, le film (The Simpsons Movie, 2007), quand la famille Simpson s’enfuit du dôme dans lequel Springfield est prisonnière, il y a un hommage à Prison Break, une autre série FOX. Il existe une comédie musicale Off-Broadway appelée Mr. Burns : A Post-Electric Play dont l’histoire prend place dans un futur post-apocalyptique où un groupe de survivants recrée l’épisode « Cape Feare » de The Simpsons (les critiques de la pièce étaient particulièrement mauvaises). Pendant longtemps, quand un épisode était trop court, le gag du canapé au début de l’épisode était plus long pour combler le vide. Les gags téléphoniques de Bart furent également écrits dans ce but — ils ont disparu, car les scénaristes les trouvaient mauvais. Matt Groening a nommé les personnages Flanders, Lovejoy, Quimby ou encore Kearney en s’inspirant des noms de rues dans sa ville natale de Portland dans l’Oregon. Par contre, Troy McClure a été nommé en hommage aux acteurs Troy Donahue et Doug McClure. L’apparence de Chief Wiggum a été basée sur celle d’un cochon, tandis que Moe a été modelé à partir d’un gorille. Itchy & Scratchy ne sont pas une parodie de Tom et Jerry. Ces personnages ont été inspirés par Herman and Katnip, une version jugée violente à l’époque de Tom et Jerry. À l’origine, Smithers était un Afro-Américain. Il est devenu « jaune » quand, après les premiers épisodes, les scénaristes ont trouvé qu’il y avait quelque chose de cruel à avoir un de leurs principaux personnages noirs servir avec plaisir un riche homme blanc comme Mr. Burns. Par ailleurs, il fut déterminé dès la saison 2 que Smithers était gay, mais il a été décidé que, s’il devait être écrit comme tel, cela ne devait pas être référencé directement. À noter que son prénom est Waylon en hommage au ventriloque gay Waylon Flowers. Le célèbre « D’oh ! » d’Homer n’était pas inscrit dans le scénario à l’origine. Il a été créé par Dan Castellanata, qui prête sa voix au personnage, qui l’a improvisé en lisant les directions laissées dans le script. Il était marqué « grognement agacé ». Malgré de nombreuses requêtes, Bruce Springsteen a toujours refusé d’apparaitre en guest star dans Les Simpson. Tom Cruise était un fan du show, mais n’a pas accepté de jouer un rôle qui avait été écrit pour lui. Idem pour George Lucas. Aucun Président américain n’a également répondu positivement à l’invitation.

Tags : The Simpsons moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.