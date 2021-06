Jared Harris : Avant Chernobyl, l’acteur en 5 rôles iconiques

Alors que M6 diffuse l’excellente Chernobyl, on pourra retrouver prochainement Jared Harris dans The Beast Must Die, adaptation moderne du classique policier roman Que la Bête meure ! écrit par Nicholas Blake, diffusée à partir du 21 juin sur Canal+. Devenu au fil du temps un visage régulier du petit écran, avec maintenant plus de 30 ans de carrière derrière lui, il y a eu bien des occasions de croiser la route de l’acteur.

Membre d’une famille bien présente dans l’industrie (son père était Richard Harris, ses deux frères Jamie et Damian sont respectivement acteur et réalisateur et Annabelle Wallis est sa cousine), Jared Harris se forge une carrière entre télévision et cinéma, brillant principalement dans les rôles secondaires.

Ayant commencé sa carrière sur les planches, c’est en 1989 avec Le Dossier Rachel que Jared Harris fait ses débuts au cinéma (film réalisé par son frère Damian Harris). Il faut attendre quelques années avant que l’acteur ne se fasse remarquer, d’abord en jouant Andy Warhol dans I Shot Andy Warhol (1996), puis en incarnant John Lennon dans le téléfilm Two of Us en 2000.

Au cinéma, l’acteur s’établit solidement grâce à des rôles dans des films comme Benjamin Button, Sherlock Holmes 2 : Jeu d’ombres ou encore Lincoln. À la télévision, l’acteur brille entre science-fiction et séries historiques et s’affirme à travers différents rôles iconiques…

Fringe (2008-2012)

La section Fringe menée par l’agent spécial du FBI Olivia Dunham enquête sur des phénomènes étranges et inexpliqués tout en faisant face à une menace bien plus grande : un monde alternatif met en péril la sécurité de tous.

Cela dote la série d’une riche galerie de personnages secondaires qui a su laisser son empreinte, à l’image du fameux David Robert Jones qu’incarne Jared Harris dès la première saison. C’est biochimiste qui fut emprisonné en Allemagne et ancien employé de Massive Dynamic avec lequel Olivia Dunham (Anna Torv) entre en contact lorsqu’elle a besoin de son aide suite à une attaque bioterroriste. L’acteur est présent dans 9 épisodes.

Mad Men (2009-2012)

Mad Men nous plonge dans le monde de la publicité des années 60, en compagnie du génie créatif Don Draper et de ses collègues de travail.

C’est en saison 3 qu’est introduit l’Anglais Lane Pryce, en tant que directeur financier de Sterling Cooper, alors racheté par Putnam, Powell and Lowe, prenant ainsi la place de Duck Phillips. Lane est alors l’homme pris entre deux mondes, celui qui se construit une vie aux États-Unis, mais qui a des difficultés à s’adapter et trouver sa place dans ce nouveau pays. Jared Harris apparait dans les saisons 3 à 5 de la série, tenant ici l’un de ses rôles les plus célèbres.

The Expanse (2015-2017)

À l’image de Fringe, Jared Harris fait un nombre limité d’épisodes, mais incarne un personnage marquant dans The Expanse qui nous entraine dans une épique aventure spatiale.

L’acteur prête ses traits à Anderson Dawes est un Belter, un homme qui est donc originaire de l’astéroïde Belt et qui possède un accent notable. Sur Ceres, il se trouve à la tête d’une faction de l’OPA, décrit comme un mouvement sociopolitique par les sympathisants ou comme un groupe terroriste par les autres. Il est donc le genre d’hommes qui use autant de son charme que de la peur et de l’anarchie pour obtenir ce qu’il veut. L’acteur a participé à 6 épisodes de la série à ce jour.



The Crown (2016-2017)

Jared Harris avait incarné le roi Henry VIII dans une adaptation télévisée de The Other Boleyn Girl. Le voilà à endosser de nouveau le costume d’un roi d’Angleterre plus de dix ans après, cette fois pour devenir le roi George VI dans la série Netflix The Crown, consacrée à la reine Elizabeth II, la fille de George (ou Bertie).

Si le roi George VI a été incarné par Colin Firth au cinéma dans Le Discours d’un roi, cela ne va pas empêcher Jared Harris de s’approprier le rôle et de délivrer une prestation notable, pour un portrait royal à la fois paternel et sentimental, mais jamais trop mielleux ou affectueux.

The Terror (2018)

Dans toutes les séries citées précédemment, Jared Harris incarnait un personnage secondaire ou récurrent. Cela change avec The Terror, adaptation du roman de Dan Simmons du même nom qui nous livre sa version de ce qui a pu arriver à l’expédition Franklin, expédition maritime et polaire britannique qui avait pour but de réussir la première traversée du passage du Nord-Ouest et l’exploration de l’Arctique.

Jared Harris incarne alors Capitaine Francis Crozier, commandant du HMS Terror et commandant en second de l’expédition qui doit faire face à ses propres démons alors que l’expédition enchaine les problèmes et plonge dans l’horreur.

Notons qu’en plus de la série The Beast Must Die qui arrive donc ce mois-ci sur Canal+, Jared Harris est également au casting de l’adaptation de Fondation, diffusée prochainement sur Apple TV+.

