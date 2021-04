Jenna Coleman : De Doctor Who à The Serpent, une actrice qui voyage dans le temps

L’air de rien, Jenna Coleman a déjà plus de 15 ans de carrière derrière elle et a su se forger une place dans le paysage télévisuel britannique. On peut d’ailleurs actuellement la voir dans la minisérie The Serpent, disponible sur Netflix.

Celle qui fut en partie nommée par sa grand-mère en référence au personnage de Jenna Wade dans Dallas semblait donc être faite pour trouver sa voie vers le petit écran. Et c’est ce qui se produisit lorsqu’elle fut choisie pour incarner Jasmine Thomas en 2005 dans Emmerdale. Elle fait ses armes dans l’univers du soap opera, jouant également en 2009 dans Waterloo Road. Elle trouve ensuite sa route vers les period dramas avant de voir sa carrière prendre un virage grâce à une petite série de science-fiction…

Titanic et les petits rôles dans le period dramas (2011-2013)

Peut-être aviez vous déjà croisé la route de Jenna Coleman avant de véritablement connaitre son nom sans le savoir. L’actrice n’a pas tardé à enchainé multiples séries historiques, à commencer par la mini Titanic (2012) signée Julian Fellowes où elle incarnait alors Annie Desmond, une sorte d’Eliza Doolittle. Elle avait tourné avant cela dans l’adaptation de Room At the Top pour BBC Four (qui fut diffusée en 2012) et a fait ses débuts au cinéma dans un petit rôle dans Captain America: The First Avenger.

Restant dans le registre de la fiction historique, elle a aussi tenu des petits rôles dans la mini série Dancing on The Edge (2013) de Stephen Poliakoff, dans laquelle on peut retrouver Tom Hughes (son partenaire de Victoria), mais également dans La Mort s’invite à Pemberley (2013), adaptation du roman de P.D. James où elle interprète Lydia Wickham aux côtés de Matthew Goode (George Wickham).

Mais pour Jenna Coleman, tout change lorsque le 21 mars 2021, Steven Moffat annonce qu’elle sera la nouvelle compagne du Docteur…

Doctor Who (2012-2017)

Jenna Coleman fait sa première apparition dans Doctor Who dans l’épisode L’Asile des Daleks (7.01) dans la peau d’Oswin Oswald, aussi connu sous le nom de Soufflé Girl, avant de revenir pour l’épisode de Noël puis dans la seconde partie de la saison 7 où elle devient ainsi la compagne du onzième (Matt Smith), puis douzième Docteur (Peter Capaldi). Clara Oswin Oswald a pour particularité d’exister sous de multiples vies différentes et cette impossibilité est le mystère autour duquel s’articule l’arc narratif de la saison 7.

Moffat aurait choisi en partie Coleman car elle pouvait parler encore plus vite que Matt Smith. L’actrice incarne en tout cas une compagne courageuse, et loyale qui a soif d’aventures, et n’a pas peur de prendre position et de se défendre lorsque cela est requis.

Elle quitte officiellement le Tardis à la fin de la saison 9 (elle refera une apparition dans l’épisode de Noël de 2017, Il était deux fois) pour se lancer dans une aventure bien différente, à savoir devenir reine d’Angleterre.

Victoria (2016-2019)

Alors que Netflix s’intéresse au règne d’Élisabeth II dans The Crown, ITV a choisi en 2016 de se focaliser sur une autre reine du Royaume-Uni, à savoir Victoria qui a régné du 20 juin 1837 au 22 janvier 1901.

Jenna Coleman prête donc ses traits à ce petit bout de femme au caractère bien trempé qui monte sur le trône à 18 ans et règnera durant une période de profonds changements et d’expansion de l’Empire britannique. La création de Daisy Goodwin nous offre une version très romantisée de ce règne et de cette période, misant beaucoup sur la relation entre Victoria et son marie le Prince Albert (Tom Hughes, qui sera également le partenaire à la ville de Coleman pendant plusieurs années).

Pendant trois saisons, Victoria apprendra à régner, à s’adapter à ses nouveaux premiers ministres et à surmonter les crises conjugales. Après trois saisons, la série est entrée en pause, mais il serait toujours question d’une saison 4 avec Jenna Coleman reprenant le rôle de la reine.

The Cry (2018)

En parallèle à Victoria, Jenna Coleman apparait dans la minisérie The Cry. C’est donc un changement de registre notable pour l’actrice qui prend ainsi la tête de l’adaptation du roman éponyme d’Helen FitzGerald pour BBC One.

Ce thriller en 4 épisodes se centre sur de jeunes parents, Joanna (Coleman) et Alistair, traversant la pire épreuve de leur vie quand leur petit garçon de quatre mois disparaît. Alors qu’autour d’eux se déploient un gigantesque engrenage médiatique et une intrusive enquête policière, le couple meurtri se dévoile et des secrets refont surface.

Parfaite dans le rôle de la mère détruite, Jenna Coleman dévoile une large palette de jeu pour exposer la subtile évolution du personnage, cachée dans les détails, donnant lieu à différents niveaux de lecture.

Vous avez déjà tout vu ? Pas de panique ! Naturellement, il y a The Serpent, mais on peut aussi découvrir l’actrice dans un épisode de Inside No. 9 (5.02). L’actrice sera également prochainement à l’affiche du premier film de Neil Maskell (Utopia), une comédie intitulée Klokkenluider, aux côtés de Tom Burke et dont le tournage a dû se conclure récemment.

