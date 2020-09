Jurnee Smollett : Où avez-vous déjà vu l’interprète de Leti dans Lovecraft Country ?

Actuellement de retour sur notre petit-écran dans la série horrifique, historique et fantastique Lovecraft Country sur HBO et OCS dans laquelle elle tient le rôle de Letitia « Leti » Lewis, Jurnee Smollett est une véritable vétérane du petit-écran, ayant débuté sa carrière à la télévision à l’âge de 6 ans.

Jurnee n’est pas la seule Smollett à s’être fait un nom dans le métier, puisque toute sa famille ou presque à jouer dans des séries. Cela dit, elle est désormais la plus connue du clan avec son frère Jussie (Empire). Quoi qu’il en soit, elle enchaine les rôles de sitcoms en séries dramatiques depuis le début des années 90, passant par moment par le cinéma.

Ce qui suit n’est donc pas un tour d’horizon exhaustif de la prolifique carrière de Jurnee Smollett, mais une mise en avant de 5 séries et films dans lesquels vous l’avez peut-être déjà croisé auparavant.

La Fête à la maison (1992-94)

La carrière de Jurnee Smollett n’a pas débuté dans La Fête à la maison, mais presque. C’est là que nous avons vraiment pu la découvrir dans le rôle de la jeune Denise Frazer, une bonne amie de Michelle Tanner (Mary-Kate & Ashley Olsen). Elle fut ainsi récurrente entre les saisons 5 et 7, apparaissant dans 12 épisodes au total. Elle repris son rôle dans une autre comédie ABC, Cooper et nous (Hangin’ with Mr. Cooper).

Peu après, Jurnee Smollett rejoint ses frères et sœurs dans une sitcom peu connue chez nous, On Our Own (1994).

Friday Night Lights (2009-11)

Durant les années 2000, Jurnee Smollett enchaina les rôles de guest stars, apparaissant d’ailleurs dans un certain nombre de séries médicales (Strong Medicine, Urgences, House et Grey’s Anatomy). C’est néanmoins en rejoignant la distribution régulière de Friday Night Lights durant les saisons 4 et 5 qu’elle s’est vraiment fait remarquer. Elle y incarnait Jess Merriweather, étudiante à East Dillon qui travaillait pour le restaurant de son père et s’occupait de sa famille.

Durant cette période, Jurnee Smollett fut également régulière dans une série judiciaire déjà oubliée, The Defenders (2010-11), aux côtés de Jim Belushi et Jerry O’Connell.

True Blood (2013-14)

Première série HBO pour Jurnee Smollett avec True Blood qu’elle rejoignit en tant que régulière dans les deux dernières saisons. Elle incarnait alors Nicole Wright qui militait pour le droit des créatures surnaturelles, ce qui la mena à Bon Temps où elle rencontre Sam Merlotte (Sam Trammell) avec lequel elle développa une relation romantique.

Underground (2016-17)

Pendant une courte période, la chaine américaine WGN America a produit quelques séries originales d’assez bonnes factures. Une d’entre elles était Underground qui est également la première collaboration entre Jurnee Smollett et Misha Green, la créatrice de Lovecraft Country. Je pourrais vous en dire plus longuement sur cette série nous ramène au XIXe siècle pour nous relater la quête de liberté d’un groupe d’esclaves travaillant dans une plantation de coton en Géorgie, mais nous avons un article de recommandation qui fait déjà cela très bien.

Birds of Prey (2020)

Sur le grand écran, Jurnee Smollett se fit une fois encore remarquer assez jeune dans Le Secret du bayou (1997), mais elle n’a pas eu beaucoup de rôles majeurs au cinéma malgré tout. Cette année néanmoins, on a pu la voir dans un film à gros budget, Birds of Prey, qui prend place dans l’univers cinématographique DC, un team up de personnages tirés de comic books. Elle y incarne ainsi Dinah Lance/Black Canary dans une version qui n’a pas trop en commun avec son équivalent de l’Arrowverse.

