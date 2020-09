Karl Urban : Où avez-vous déjà vu le Billy Butcher de The Boys ?

Actuellement de retour dans la peau du dangereux, vulgaire et incontrôlable Billy Butcher dans la saison 2 de The Boys que l’on peut suivre sur Amazon Prime Video, Karl Urban a l’occasion de laisser une impression tenable, mais ce n’est pas la première fois qu’il a l’opportunité de se faire remarquer dans une série, voire au cinéma.

Cet acteur néo-zélandais dont la carrière débuta il y a bientôt trois décennies dans la série policière Shark In The Park est apparu dans plusieurs films hollywoodiens, dont certaines des plus grosses franchises des années 2000. Il a en plus une affinité pour la science-fiction et la fantasy, ce qui lui a permis d’associer son nom à certaines œuvres appartenant à ces genres qui sont aujourd’hui cultes quand elles n’ont pas simplement été de gros succès.

Ce qui suit n’est donc pas un tour d’horizon exhaustif de la prolifique carrière de Karl Urban, mais une mise en avant de 5 films et séries dans lesquels vous l’avez peut-être déjà croisé auparavant.



Xena: Warrior Princess (1996-2001)

Pour les sériephiles, il est possible que la première rencontre avec Karl Urban se soit faite dans Xena: Warrior Princess. Ce n’est pas un, mais 4 rôles qu’il a joués dans cette série. Il fut cependant récurrent avec seulement deux d’entre eux qu’il a également tenus dans Hercules: The Legendary Journeys (1996-98). Il a ainsi prêté ses traits à l’empereur Jules César, ainsi qu’au Dieu de l’amour, Cupidon.

Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours/Le retour du Roi (2002-03)

Karl Urban fit officiellement ses premiers pas à Hollywood dans le film Le Vaisseau de l’angoisse (Ghost Ship, 2002) avec Juliana Margulies, mais on se souviendra surtout de lui dans le rôle d’Éomer, cavalier du Rohan et neveu du roi Théoden, dans la trilogie Le Seigneur des anneaux. Il est apparu dans deux des trois films, Les Deux Tours et Le retour du Roi. Après cela, vous avez possiblement pu le croiser dans des genres bien différents avec des rôles de plus en plus notables dans The Chronicles of Riddick (2004) et The Bourne Supremacy (2004) par exemple.

Dredd (2012)

Avant même de rejoindre The Boys, Karl Urban était bien familier avec les adaptations de comic books. On avait pu le croiser dans Red (2010), Priest (2011) et plus récemment dans Thor: Ragnarok (2017). Dans le genre, son rôle le plus notable est certainement celui du fameux Judge Dredd dans le film Dredd de 2012. Ce ne fut pas un succès au box-office, mais cela n’empêcha pas le long-métrage devenir culte et Karl Urban espère encore reprendre le rôle pour la série TV actuellement en développement dans l’univers de ce célèbre comic book britannique qui nous entraine dans un futur dystopique où les Juges de rue comme Dredd font régner l’ordre de façon expéditive.

Almost Human (2013-2014)

Bien avant The Boys, Karl Urban a déjà tenu un rôle régulier dans une série (et même dans une mini-série avec Comanche Moon en 2008). Almost Human était un show de science-fiction prenant place en 2048 dans lequel Urban jouait John Kennex, un policier qui reprend du service deux ans après avoir été grièvement blessé. Il est alors forcé de faire équipe avec l’androïde Dorian (Michael Ealy), ce qui lui déplait fortement. Diffusée sur FOX, elle fut donc annulée après une courte saison de 13 épisodes.

Star Trek (2009-16)

Terminons par le rôle le plus notable de Karl Urban dans une franchise hollywoodienne, celui du docteur Leonard « Bones » McCoy, dans le reboot de Star Trek en 2009 réalisé par J. J. Abrams et dans ses deux suites, Star Trek Into Darkness (2013) et Star Trek : Sans limites (2016). Si ces films n’ont pas nécessairement été à la hauteur de ce que les trekkies attendaient (ce qui est peu dire si l’on demande l’avis à certains), le casting n’est certainement pas à blâmer.

