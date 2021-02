Keeley Hawes : De Spooks à Finding Alice, l’incontournable actrice britannique

Keeley Hawes est devenue une valeur sûre du petit écran britannique. Mieux que cela, elle est en vérité un nom incontournable de la télévision anglaise, ayant su multiplier les rôles hétéroclites, entre univers d’espionnage, costume drama et série contemporaine. Elle est d’ailleurs en ce début d’année dans Finding Alice en premier rôle, mais aussi en rôle secondaire marquant dans It’s a Sin.

L’actrice fait ses armes à la télévision en apparaissant dans Troublemakers (1990), Dennis Potter’s Karaoke (1995), Heartbeat (1995) ou encore The Beggar Bride (1997), avant de multiplier les adaptations littéraires (moderne ou classiques) de BBC avec Our Mutual Friend (1998), Wives and Daughters (1999), Tipping the Velvet (2002) qui l’aideront ainsi à se faire remarquer, avant de décrocher le rôle qui la rendra vraiment connue auprès du grand public…

Spooks/MI-5 (2002-2004)

Durant trois saisons dans la série BBC, l’actrice incarne l’espionne Zoe Reynolds, qui possédait un talent pour les langues et un excellent instinct. Le travail à la Section D va cependant affecter son moral et sa confiance. Keeley Hawes est alors l’un des personnages principaux de la série au cours de ses premières saisons, et injecte un point de vue féminin bienvenu.

C’est par ailleurs sur cette série que l’acteur rencontre son second mari, Matthew MacFadyen, avec qui elle a deux enfants. Elle est aussi eu un fils avec son premier mari, le DJ Spencer McCallum.

La carrière de Keeley Hawes se poursuit et se diversifie naturellement, maintenant une présence sur le petit écran, mais décrochant aussi des petits rôles plus ou moins notables dans des productions cinématographiques comme Tournage dans un jardin anglais (2005), Joyeuses Funérailles (2007) et Braquage à l’anglaise (2008). C’est aussi à cette période qu’elle devient la nouvelle voix de Lara Croft (en 2006) avant de redevenir la tête d’affiche d’une série…

Ashes to Ashes (2008–2010)

Keeley Hawes succède à John Simm dans la suite de Life On Mars, intitulée Ashes to Ashes qui nous ramène cette fois-ci dans les années 80 toujours en compagnie de Gene Hunt. L’actrice devient ainsi Alex Drake qui est déterminée à trouver comment revenir à son époque pour être réunie avec sa fille. Elle tient ainsi tête à Hunt, faisant preuve d’un fort caractère et de compétence indéniable dans son travail.

La même année, l’actrice peut aussi être vu dans une autre série BBC (Mutual Friends, 2008), et elle continue ensuite dans cette voie télévisuelle en variant les genres, en faisant de la série policière (Identity ou The Tunnel), du period drama (Upstairs Downstairs, le téléfilm The Lady Vanishes) et dans la comédie (Ambassadors). Elle fait également la guest star dans un épisode de Doctor Who en 2014, année où elle attire tous les regards grâce à son rôle aujourd’hui le plus mémorable.

Line of Duty (2014–2016)

Elle rejoint en saison 2 la distribution de l’aujourd’hui incontournable série de Jed Mercurio, Line of Duty pour y devenir la suspecte numéro 1 de l’enquête menée par l’AC-12. Dans la peau de Lindsay Denton, une policière compromise et dépressive. Elle délivre l’une de ses plus mémorables performances, un portrait subtil d’une femme complexe maintenant ainsi le doute sur sa culpabilité ou son innocence jusqu’au bout.

Ce rôle fait sans conteste grimper la notoriété de l’actrice auprès du public britannique et l’établit solidement comme l’une des valeurs sûres du petit écran, ce qu’elle ne cesse de se confirmer rôle après rôle, qu’elle soit dans les principaux comme dans la saison 2 de The Missing (2016) ou les secondaires avec Une place à prendre (2015) et The Hollow Crown (2016). Ce qui nous conduit à un second rôle marquant.

Mrs. Wilson (2018)

Dans cette minisérie basée sur la vie de la grand-mère de Ruth Wilson, on suit donc Alison, aka Mrs. Wilson, qui a la suite de la mort de son mari, découvre que ce dernier possédait de nombreux secrets, à commencer par une autre famille. Elle tente de découvrir ainsi la vérité et fait ainsi la rencontre de la mystérieuse Dorothy Wick qu’incarne Keeley Hawes. Avec un temps limité, l’actrice parvient à laisser sa marque face à Ruth Wilson. Un rôle qui lui vaudra d’ailleurs sa troisième nomination aux BAFTA Awards.

Avant, elle avait déjà été nommée pour Line of Duty, mais aussi pour Bodyguard (la même année que Mrs. Wilson) où elle retrouve justement le créateur Jed Mercurio. Le thriller où elle incarne la secrétaire d’État à l’Intérieur, Julia Montague fait couler beaucoup d’encre et se révèle être un très gros succès pour BBC. Si l’actrice possède une certaine affinité avec la série à suspense, jouant également dans les séries d’espionnage Traitors et Summer of Rockets (2019), elle rappelle régulièrement qu’elle a plusieurs cordes à son arc.

La Folle Aventure des Durrell (2016-2019)

Keeley Hawes devient la matriarche de la famille Durrell pour un nouveau portage de la Trilogie de Corfou dans La Folle Aventure des Durrell. Cette série s’inscrit dans un registre familial, dépaysant, voir même se voulant relaxant en nous relatant l’histoire de cette famille anglaise fauchée qui quitte le mauvais temps anglais pour s’installe sous le soleil d’une île grecque et devant trouver comment joindre les deux bouts, au milieu des animaux et des problèmes sentimentaux. L’actrice est donc à la tête d’un clan où humour, sentimentalité et joie de vie se dégagent.

L’actrice a donc fait un de ses secrets de passer régulièrement d’un genre à un autre, allant de la comédie Year of The Rabbit (2019) à la dramédie historique Miss Revolution (2020) ou encore la nouvelle adaptation de Rebecca (2020).

Vous avez déjà tout vu ? Pas de panique ! Naturellement, il y a Finding Alice et It’s a Sin qui poursuivent leur diffusion à la semaine en Angleterre, alors qu’elle sera à l’affiche du film To Olivia, dont la sortie est prévue pour le mois de février en Angleterre. De plus, Arte a annoncé la diffusion de la minisérie Honour à partir du 26 février (et disponible en streaming dès le 19 février).

